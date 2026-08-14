Parlak bir uluslararası gelecek öngörülürken, kulüp düzeyinde de daha fazla potansiyelini ortaya çıkarması bekleniyor. Liverpool efsanesi Barnes, 247Bet iş birliğiyle GOAL'e, Ngumoha'nın 2026-27 sezonunda neye ihtiyaç duyduğu sorulduğunda şöyle konuştu: “Bir sonraki adım onun düzenli olarak oynaması.

“Çünkü elbette düzenli oynamadı ve biz de bir anda İngiltere için oynayacağını, goller atacağını ve dünyanın en iyi oyuncusu olacağını otomatik olarak varsaydık. Ne yazık ki genç oyuncularımıza bunu çok fazla yapıyoruz. Ve şimdi artık takımda bile değil.

“Bu yüzden onun gelişmesine ve yavaş yavaş büyümesine izin vermeliyiz. Ayrıca yavaş yavaş takıma girip, Liverpool için kilit bir oyuncu ya da İngiltere için üst düzey bir oyuncu olduğundan bahsetmeye başlamadan önce, önce takımda yerini sağlamlaştırmalı.”