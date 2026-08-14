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"Beş oyuncuyu geçmekle ilgili değil" - Liverpool efsanesi John Barnes, 17 yaşındaki harika çocuk Rio Ngumoha'nın 2026-27 sezonunda neye ihtiyaç duyduğunu açıklarken onun için "bir sonraki adımı" anlattı
Ngumoha, geçen sezon Liverpool ile tarihe geçti
Chelsea'den Merseyside'a geçiş yapan Ngumoha, Ocak 2025'te A takımındaki ilk maçına çıktı ve 16 yıl 135 günlük yaşıyla Premier League devi Liverpool'da bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.
Ardından Arne Slot yönetiminde sabır göstermesi gerekti, ancak 2025-26 sezonunda daha fazla fırsat buldu. Ağustos ayında Newcastle deplasmanında attığı dramatik galibiyet golü, onu Liverpool tarihinin en genç golcüsü yaparak bir kez daha tarihe geçmesini sağladı.
Daha sonra Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Carabao Cup'ta boy gösterdi; bu da 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin turnuva öncesi planlarında kendisine yer açtı. İngiltere formasıyla ilk maçına Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.
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Genç kanat oyuncusu Ngumoha'nın 2026-27 sezonunda ihtiyaç duyduğu şeyler
Parlak bir uluslararası gelecek öngörülürken, kulüp düzeyinde de daha fazla potansiyelini ortaya çıkarması bekleniyor. Liverpool efsanesi Barnes, 247Bet iş birliğiyle GOAL'e, Ngumoha'nın 2026-27 sezonunda neye ihtiyaç duyduğu sorulduğunda şöyle konuştu: “Bir sonraki adım onun düzenli olarak oynaması.
“Çünkü elbette düzenli oynamadı ve biz de bir anda İngiltere için oynayacağını, goller atacağını ve dünyanın en iyi oyuncusu olacağını otomatik olarak varsaydık. Ne yazık ki genç oyuncularımıza bunu çok fazla yapıyoruz. Ve şimdi artık takımda bile değil.
“Bu yüzden onun gelişmesine ve yavaş yavaş büyümesine izin vermeliyiz. Ayrıca yavaş yavaş takıma girip, Liverpool için kilit bir oyuncu ya da İngiltere için üst düzey bir oyuncu olduğundan bahsetmeye başlamadan önce, önce takımda yerini sağlamlaştırmalı.”
Ngumoha'ya son vuruşa daha fazla odaklanması tavsiye edildi
Ngumoha’nın oyunu tamamen doğrudan olmaya ve rakiplerinin üzerine gitmeye dayanıyor. Zaman zaman fazlasını denemekle eleştirildi, ancak Liverpool, onu dizginlemekten kaçınma gereğinin farkında; çünkü yaratıcı yeteneği, zaman zaman garanti oyunu tercih eden hücum oyuncularından onu ayırıyor.
Barnes, Ngumoha’nın doğru şekilde yönetilip şekillendirilmesi konusunda şunları ekledi: “Takım için doğru olanı yapmasını istersiniz. Kendini ifade etmesi ve beş oyuncuyu geçmesi tamam ama bunun bir çıktısı olmaması yetmez.
“Yani bu, onun oyununu nasıl tanımladığınıza bağlı. Çünkü elbette gol atması gerekiyor. Sürekli oyuncu geçmesi tamam ama oyuncu geçtikten, oyuncu geçtikten, oyuncu geçtikten sonra kaç gol atacaksınız? Kaç gol üreteceksiniz? İşte buna göre değerlendirileceksiniz. Ne kadar iyi göründüğünüze ve kaç oyuncu geçebildiğinize göre değil.
“Dolayısıyla mesele onu dizginlemek değil. Mesele, ona son vuruş katkısı kazandırmak ve bu açıdan onu takımın değerli bir parçası haline getirmek.”
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Liverpool'un 2026-27 fikstürü: Premier Lig açılış maçları
Liverpool, ilk olarak Eylül 2025'te profesyonel sözleşme imzalattığı Ngumoha için yeni bir kontrat hazırlıyor. Ngumoha, 29 Ağustos'ta 18. yaş gününü kutlayacak. Bu tarih, Andoni Iraola'nın ekibinin sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacağı güne denk geliyor.
Yeni Premier League sezonuna 23 Ağustos'ta Newcastle deplasmanında başlaması beklenen Liverpool, bir başka yeni döneme de adım atıyor. Ngumoha'nın bu planlarda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor, ancak kendisi şimdiden Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in transfer ilgisine dair haberlerle gündeme geldi.
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