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'Beş iyi maç ve 200 milyon eder!' - Eski Man Utd ve Brezilya orta saha oyuncusu, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi modern futbol tartışmasına dahil ederken Vinicius Junior ve arkadaşları gerçekten süperstar mı?
Ronaldo ve Messi, süperstar standardını belirledi
Tüm zamanların en büyük iki isminin ulaştığı zirvelere çıkmak, birçok kişi için hayal bile edilemez; aralarında toplam 13 Ballon d’Or bulunan bu iki GOAT, rekor defterlerini yeniden yazdı. Bununla birlikte, istikrar ve uzun ömürlülüğün simge isimleri onlar.
Portekizli ve Arjantinli ikonlar, 20 yıldan uzun süredir güçlerinin zirvesinde mücadele ediyor; ikisi de bu süreçte 1.000 resmi gol barajına ulaşmanın peşinde, bu kilometre taşı da yurt içi ve uluslararası başarılarının yanına çok yakışacak.
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Oyuncuların piyasa değeri yükselirken bonservis bedelleri de tırmanıyor
2026'da Harry Kane ve Lamine Yamal gibi isimler sahneye damga vururken Altın Top adayları olmayabilirler, ancak süperstar statüsü söz konusu olduğunda ölçüyü belirleyen isimler olarak görülüyorlar.
Bu kelime, efsane ile birlikte, 21. yüzyılda gereğinden çok daha sık kullanılıyor. Azıcık yetenek gösteren herkes, bonservis bedeli yükselip transfer söylentileri yoğunlaştıkça bir anda potansiyel bir dünya yıldızı olarak görülmeye başlanıyor.
Eski Golden Boy ödülü sahibi ve Premier League şampiyonu Anderson da bunu uzaktan izleyenler arasında yer alıyor. Anderson, günümüzde çok fazla oyuncuya hak ettiğinden daha yüksek bir sportif statü verildiğine inanıyor.
Yüksek övgüler çok çabuk mu dağıtılıyor?
Daha önce Ballon d’Or yarışında da yer alan Real Madrid kanat oyuncusu Vini Jr'ın, en büyük beklentileri haklı çıkarmak için ne yapması gerektiği sorulduğunda, talkSPORT Bet Online Slots ile iş birliği kapsamında konuşan Anderson, GOAL'e şöyle dedi: “Futbol artık değişti.
“Geçen gün Instagram'da bir şeyler izliyordum ve arkadaşıma dedim ki, ‘sizce şu anki oyuncular müthiş oyuncular mı?’ Benim dönemime bakın; [Claude] Makelele'ye karşı oynadım, [Frank] Lampard'a karşı oynadım. [Steven] Gerrard'a karşı oynadım, [Cesc] Fabregas'a karşı oynadım, [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso'ya karşı oynadım.
“Şimdiki oyunculara bakın, futbol değişti. Artık aynı değil. Tamamen değişti. Üç, dört, beş iyi maç çıkaran her oyuncu iyi sayılıyor. Bir oyuncuyu 100 milyona alıyorsunuz. Bir oyuncuyu 200 milyona alıyorsunuz. Bu delilik, futbol artık çılgınca. Sonra da bir oyuncu bir, iki, üç, sekiz gol atınca, ‘ah, bu oyuncu üst seviye, buna 150 milyon vereceksin’ diye düşünüyorsunuz.
“Ama oyuncular düşüşe geçtiğinde, şu an Manchester'a bakın. Manchester'ın milyonlar, milyonlar ödediği bazı oyuncular kulübün yüzü değil. O kulübe göre değiller. Belki başka bir kulüp için evet, ama o kulüp için değil. Çünkü bazı oyuncular bir kulüpte iyi oynar, başka bir kulüpte kötü oynar.
“Şu anda o seviyede olmak zor çünkü bir yılda 15, 20 gol atan her oyuncu üst düzey oyuncu sayılıyor. Şimdi 10 gol atsa, üst düzey oyuncu deniyor. Bir, iki maç oynayıp inanılmaz performans gösterirseniz, üst düzey oyuncu oluyorsunuz. Fark bu.
“Barcelona'dan Yamal'ı ele alın. Milli takımda iyi oynadı, İspanya'da iyi oynadı, harika işler yapıyor, kupalar kazandı. Ama seviye Cristiano Ronaldo, Messi, 45 yaşında. Bu adamlar oynuyor, çok fazla gol atıyor. Seviye bu.
“Cristiano Ronaldo ile Messi'yi ele alırsanız, ikisi de bir yılda 20, 25 gol attı. Geçen yıl da bir yılda 30 gol attılar. Farklı lig, evet, ama önemli değil. 10'a 10, fark etmez. Fark bu.”
- Getty/GOAL
2026'da süperstar unvanını kim hak ediyor?
Portekiz Milli Takımı ile görevdeyken manşetleri süsleyen Ronaldo, Al-Nassr'da Suudi Pro League şampiyonluğu yaşadı ve şubatta 42 yaşına girecek. Messi ise 39 yaşında, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki MVP ödülünün yanı sıra MLS Cup şampiyonluğu da yaşamış bir isim. Ayrıca 2026'da Dünya Kupası finalinde de sahne aldı.
Yamal geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak görülüyor, Kane ve Kylian Mbappe gibi isimler bireysel olarak dikkat çekici standartlarını korurken, bir gün kendilerine dünya futbolu folklorunda yer kazandıracak performans seviyesini ortaya koymak da Vini ve arkadaşlarına kalıyor.
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