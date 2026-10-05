Daha önce Ballon d’Or yarışında da yer alan Real Madrid kanat oyuncusu Vini Jr'ın, en büyük beklentileri haklı çıkarmak için ne yapması gerektiği sorulduğunda, talkSPORT Bet Online Slots ile iş birliği kapsamında konuşan Anderson, GOAL'e şöyle dedi: “Futbol artık değişti.

“Geçen gün Instagram'da bir şeyler izliyordum ve arkadaşıma dedim ki, ‘sizce şu anki oyuncular müthiş oyuncular mı?’ Benim dönemime bakın; [Claude] Makelele'ye karşı oynadım, [Frank] Lampard'a karşı oynadım. [Steven] Gerrard'a karşı oynadım, [Cesc] Fabregas'a karşı oynadım, [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso'ya karşı oynadım.

“Şimdiki oyunculara bakın, futbol değişti. Artık aynı değil. Tamamen değişti. Üç, dört, beş iyi maç çıkaran her oyuncu iyi sayılıyor. Bir oyuncuyu 100 milyona alıyorsunuz. Bir oyuncuyu 200 milyona alıyorsunuz. Bu delilik, futbol artık çılgınca. Sonra da bir oyuncu bir, iki, üç, sekiz gol atınca, ‘ah, bu oyuncu üst seviye, buna 150 milyon vereceksin’ diye düşünüyorsunuz.

“Ama oyuncular düşüşe geçtiğinde, şu an Manchester'a bakın. Manchester'ın milyonlar, milyonlar ödediği bazı oyuncular kulübün yüzü değil. O kulübe göre değiller. Belki başka bir kulüp için evet, ama o kulüp için değil. Çünkü bazı oyuncular bir kulüpte iyi oynar, başka bir kulüpte kötü oynar.

“Şu anda o seviyede olmak zor çünkü bir yılda 15, 20 gol atan her oyuncu üst düzey oyuncu sayılıyor. Şimdi 10 gol atsa, üst düzey oyuncu deniyor. Bir, iki maç oynayıp inanılmaz performans gösterirseniz, üst düzey oyuncu oluyorsunuz. Fark bu.

“Barcelona'dan Yamal'ı ele alın. Milli takımda iyi oynadı, İspanya'da iyi oynadı, harika işler yapıyor, kupalar kazandı. Ama seviye Cristiano Ronaldo, Messi, 45 yaşında. Bu adamlar oynuyor, çok fazla gol atıyor. Seviye bu.

“Cristiano Ronaldo ile Messi'yi ele alırsanız, ikisi de bir yılda 20, 25 gol attı. Geçen yıl da bir yılda 30 gol attılar. Farklı lig, evet, ama önemli değil. 10'a 10, fark etmez. Fark bu.”