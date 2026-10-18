24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Beş dakikalık incelemenin ardından Fiorentina'nın golü iptal edildi: VAR'da ne oldu?

Fiorentina - Como
Serie A
Fiorentina
Como

Pongracic'in takımının ikinci golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Fiorentina ile Como arasındaki maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında, Fiorentina'nın Pongracic ile bulduğu gol iptal edildi. Hırvat stoper, Mastantuono'nun sol hücum bölgesinden kullandığı serbest vuruşta ofsayt pozisyonundaydı. Eski Lecce oyuncusunun kendisi adına ikinci golü olacak ve skoru 2-2'ye getirecek gol geçersiz sayıldı.


Hakemler monitör başında beş dakikayı aşkın süre pozisyonu inceledi. VAR hakemi Paterna, teknolojinin yardımıyla golün geçerli olup olmadığını belirleyemedi. Hakem Di Bello'nun dudak hareketlerinden söylediği açıkça anlaşılıyordu: "Tamam, bekliyorum".

  • SAOT, yani yarı otomatik ofsayt sistemi (SAOT, Semi Authomatic Offside Technology), muhtemelen arızalandı. DAZN'in öne sürdüğü ve Violanews'in aktardığına göre VAR odasındakiler, çizgileri "cross-air" olarak adlandırılan eski yöntemle çizmek zorunda kaldı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
COM

COM

Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

MUN

MUN

INT

INT

Serie A

25 Eki 2026

FIO

FIO