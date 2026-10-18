Beş dakikalık incelemenin ardından Fiorentina'nın golü iptal edildi: VAR'da ne oldu?

Fiorentina ile Como arasındaki maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında, Fiorentina'nın Pongracic ile bulduğu gol iptal edildi. Hırvat stoper, Mastantuono'nun sol hücum bölgesinden kullandığı serbest vuruşta ofsayt pozisyonundaydı. Eski Lecce oyuncusunun kendisi adına ikinci golü olacak ve skoru 2-2'ye getirecek gol geçersiz sayıldı.





Hakemler monitör başında beş dakikayı aşkın süre pozisyonu inceledi. VAR hakemi Paterna, teknolojinin yardımıyla golün geçerli olup olmadığını belirleyemedi. Hakem Di Bello'nun dudak hareketlerinden söylediği açıkça anlaşılıyordu: "Tamam, bekliyorum".