Bernardo Silva, şampiyonluk rakibi Arsenal'e karşı Man City'nin "çok büyük" galibiyetinin ardından "canavar" Erling Haaland'ı övdü

Haaland golüyle manşetlere taşınsa da, forvet kaptanına övgülerini iletmekten geri durmadı. Silva’nın Norveçli oyuncuya kıyasla daha kısa boylu olmasına rağmen, Haaland orta saha oyuncusunun savunmadaki katkıları karşısında özellikle etkilendi; bunlara Viktor Gyokeres’e yönelik bir ortayı uzaklaştırmak için yaptığı hayati kafa vuruşu da dahildi.

"O ortayı hatırlıyorum, kafayla uzaklaştırdığında ona bugün Cannavaro gibi olduğunu söyledim," diye şaka yaptı Haaland. Forvet, Portekizli milli oyuncunun istikrarına içten bir selamla sözlerini noktaladı: "Duygusal davranmayacağım ama Bernie, her zamanki gibi gerçekten çok iyiydin."