Bernardo Silva, şampiyonluk rakibi Arsenal'e karşı Man City'nin "çok büyük" galibiyetinin ardından "canavar" Erling Haaland'ı övdü
Haaland'ın fiziksel üstünlüğü övgüler topluyor
Ligin ilk iki sırasını paylaşan takımlar arasında büyük heyecanla beklenen karşılaşma, Haaland ile Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes arasındaki devasa bireysel mücadelede şekillendi. Haaland, Brezilyalı oyuncuyu geride bırakarak 65. dakikada galibiyet golünü attı ve şampiyonluk yarışının rüzgârını yeniden Manchester'ın mavi tarafına çevirdi. Maçın ardından konuşan Silva, takım arkadaşının gösterdiği olağanüstü çabayı hemen vurguladı. Silva, Sky Sports'a "Erling bugün her top için müthiş bir mücadele verdi" dedi. "İki zorlu stoper karşısında bu kolay bir iş değil. Bugün bir hayvan gibi savaştı."
- AFP
Şampiyonluk yarışında büyük bir dönüş
Bu sonuçla Pep Guardiola'nın takımı Arsenal'e 3 puan yaklaşmış oldu, ancak en önemlisi City'nin hala bir maç eksiği var. Silva, bu sonucun önemini kabul ederek, son şampiyonun sezonun gidişatının ne kadar çabuk değiştiğine dikkat çekti. "Çok önemli çünkü bu sonuç, eksi maçımızı kazanırsak puanları eşitleyeceğimiz bir konuma getiriyor bizi. İki hafta önce bu senaryo pek olası görünmüyordu. Aynı puana ulaşabileceğimiz için mutluyum," diye açıkladı Silva. "Sezon uzun. Bu sezon birçok küçük detay bizim lehimize gelişmedi. Ayrıca şanssız oyunlar da oldu, birçok fırsatı kaçırdık. Kazanmamız gereken birçok maç vardı. Bugün işler bizim lehimize gelişti. Gerçekten çok mutluyum."
Belediye kadrolarında karşılıklı saygı
Haaland golüyle manşetlere taşınsa da, forvet kaptanına övgülerini iletmekten geri durmadı. Silva’nın Norveçli oyuncuya kıyasla daha kısa boylu olmasına rağmen, Haaland orta saha oyuncusunun savunmadaki katkıları karşısında özellikle etkilendi; bunlara Viktor Gyokeres’e yönelik bir ortayı uzaklaştırmak için yaptığı hayati kafa vuruşu da dahildi.
"O ortayı hatırlıyorum, kafayla uzaklaştırdığında ona bugün Cannavaro gibi olduğunu söyledim," diye şaka yaptı Haaland. Forvet, Portekizli milli oyuncunun istikrarına içten bir selamla sözlerini noktaladı: "Duygusal davranmayacağım ama Bernie, her zamanki gibi gerçekten çok iyiydin."
- AFP
Gabriel Savaşı'nı yönetmek
Haaland'ın öğleden sonrası hiç de rahat geçmedi; Gabriel, forvetle sık sık fiziksel çatışmalara girdi ve bir ara hatta iç çamaşırını yırttı. Gabriel'in kafasını Haaland'a doğru uzattığı görülen bir gergin an da yaşandı; bu durum, savunma oyuncusuna kırmızı kart gösterilmesi gerekip gerekmediğine dair tartışmalara yol açtı. Bu ikili mücadelesi hakkında düşüncelerini paylaşan Haaland şöyle dedi: "Bence bu her zaman böyledir; bolca mücadele ve bunun gibi şeyler. Bu mücadeleden galip çıkıp çıkmadığımı başkaları karar verecek. Golü attım, yani o anda mücadeleden galip çıktım. Harika bir goldü, belirleyici bir andı ve kazandık."