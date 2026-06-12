Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti; Jose Mourinho ise Bernabeu'ya dönüşünün ardından ilk transferini şaşkınlık uyandıracak bir hamle ile tamamlamak üzere

Romano, X üzerinden transferle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Şöyle yazdı: “Bernardo Silva, Real Madrid’e gidiyor, BAŞLIYORUZ! Anlaşma sağlandı ve sözleşme onaylandı. İki yıllık sözleşme artı bir yıllık uzatma opsiyonu; Madrid’in 36 saat önce başlattığı hızlı transfer süreci anında sonuçlandı. Mourinho Bernardo’yu istiyordu, oyuncu da kabul etti ve bugün ortaya çıkan gelişmiş görüşmeler %100 doğrulandı.”

Silva, özellikle Barcelona ile ilgili spekülasyonlar konusunda, geleceği hakkında konuşurken daha önce net bir tavır sergilememişti.

O şöyle demişti: “Bu bir rüya mı? Buna cevap vermeyeceğim çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. [Barcelona] benim için bir seçenek, ama henüz bu kararı vermedim. Ne olacağını bilmiyoruz.”



