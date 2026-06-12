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Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti; Jose Mourinho ise Bernabeu'ya dönüşünün ardından ilk transferini şaşkınlık uyandıracak bir hamle ile tamamlamak üzere
Hızlı görüşmelerin ardından Silva, Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor
Real Madrid, Silva'yı kadrosuna katmak için son derece hızlı ilerleyen bir anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'ya göre, kulüp, oyuncu ve ilgili tüm taraflar arasında tam bir anlaşmaya varılmasından sadece 36 saat önce görüşmeler başladı. Bu ayın sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Man City'den ayrılacak olan orta saha oyuncusu, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği başarılı yılların ardından şimdi İspanya'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Santiago Bernabeu'da ikinci kez göreve getirilen Mourinho'nun, Silva'yı öncelikli hedefi olarak belirlediği bildiriliyor.
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Romano, Silva'nın daha önce spekülasyonlara değinmesinin ardından anlaşmayı doğruladı
Romano, X üzerinden transferle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Şöyle yazdı: “Bernardo Silva, Real Madrid’e gidiyor, BAŞLIYORUZ! Anlaşma sağlandı ve sözleşme onaylandı. İki yıllık sözleşme artı bir yıllık uzatma opsiyonu; Madrid’in 36 saat önce başlattığı hızlı transfer süreci anında sonuçlandı. Mourinho Bernardo’yu istiyordu, oyuncu da kabul etti ve bugün ortaya çıkan gelişmiş görüşmeler %100 doğrulandı.”
Silva, özellikle Barcelona ile ilgili spekülasyonlar konusunda, geleceği hakkında konuşurken daha önce net bir tavır sergilememişti.
O şöyle demişti: “Bu bir rüya mı? Buna cevap vermeyeceğim çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. [Barcelona] benim için bir seçenek, ama henüz bu kararı vermedim. Ne olacağını bilmiyoruz.”
Madrid, rakibini yendi
Real Madrid’in Silva’yı kadrosuna kattığı yönündeki haberler, her ikisi de bu orta saha oyuncusuyla anılan iç rakipleri Barça ve Atlético Madrid karşısında önemli bir zafer anlamına geliyor. Anlaşma, Silva’nın City’deki sözleşmesini uzatmamaya karar vererek serbest oyuncu olarak gelmesi beklendiği için de dikkat çekiyor. Böylece Madrid, transfer ücreti ödemeden en üst seviyede engin deneyime sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmış oluyor.
Silva, City'de geçirdiği dokuz yılın ardından kulüpten ayrılıyor. Bu süre zarfında altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanılmasına katkıda bulundu. 153 gol katkısı ve Premier Lig'in en etkili orta saha oyuncularından biri olarak ün kazanarak kulüpten ayrılıyor.
- Getty Images Sport
Odak noktası hâlâ milli takım görevleri
2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Silva, kariyerinin bir sonraki aşamasını kesinleştirmeden önce Portekiz milli takımındaki görevlerine odaklanmaya devam edecek. Transfer kesinleştiğinde, Avrupa'nın en deneyimli ve en çok başarıya imza atmış orta saha oyuncularından biri olarak, Bernabeu'da Mourinho'nun yeniden yapılanma projesine katılacak ve buradaki beklentiler oldukça yüksek olacak.