Bernardo Silva, Real Madrid'e doğru: Brahim Diaz, Mastantuono ve Nico Paz'ın geleceği nasıl değişecek?

Bernardo Silva, Real Madrid için yeni bir isim değil; zira As gazetesinin iki ay önce bildirdiği üzere, ünlü menajer Jorge Mendes, Merengues’e Mourinho ile birlikte bir paket teklif etmişti: bedelsiz transfer edilecek ofansif orta saha oyuncusu ve Benfica ile hâlâ sözleşmesi devam eden, ancak Real Madrid’in teknik direktörlüğüne geri dönmeyi arzulayan teknik direktör.





Başlangıçta Real, özellikle başkanlık seçimleri konusunda kulübün geleceğinin belirsizliği nedeniyle teklifi reddetmişti, ancak Florentino Perez'in zaferi ve ardından Mourinho'nun teknik direktör olarak atanmasıyla dosyayı yeniden ele aldı.