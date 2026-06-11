Bernardo Silva, Real Madrid'e doğru: Brahim Diaz, Mastantuono ve Nico Paz'ın geleceği nasıl değişecek?

Aynı durum, 2025 yılında River Plate'den 63 milyon avronun biraz üzerinde birbedelle İspanya'ya gelen Franco Mastantuono için de geçerli; ancak oyuncu, Real Madrid'deki ilk yılında iz bırakamadı ve önce Xabi Alonso, ardından da Alvaro Arbeloa ile pek iyi bir uyum yakalayamadı.
Real Madrid, onun kalitesinden emin, ancak Bernabeu'yu domine etmeye hazır olduğuna inanmıyor ve bu nedenle yaz aylarında bir transferi, belki de bir kiralama ya da Nico Paz'ı Como'ya götüren ve merengues'etransfer hakkını garanti edecek benzer bir operasyonu dışlamıyor.
Son saatlerde, Mastantuono'nun Real Madrid tarafından Juventus'a önerildiği yönünde söylentiler dolaşıyor. Ayrıca Como'nun da son yıllarda Casa Blanca ile kurduğu iyi ilişkileri kullanarak 19 yaşındaki oyuncuyu (14 Ağustos'ta 19 yaşına girecek) kadrosuna katıp, Cesc Fabregas'a onun gelişimini emanet edebileceği de unutulmamalı.