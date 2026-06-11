Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet

Çeviri:

Bernardo Silva, Real Madrid'e doğru: Brahim Diaz, Mastantuono ve Nico Paz'ın geleceği nasıl değişecek?

Real Madrid
B. Silva
B. Diaz
Transfers
Juventus
F. Mastantuono
N. Paz
Como
J. Mourinho

Portekizli teknik adam Mourinho'nun yanına geçerek, İtalya'nın büyük kulüplerinin peşinde olduğu oyuncuları "serbest bırakabilir".

Ne Barcelona ne de Atlético Madrid: Bernardo Silva'nın geleceği Real Madrid'de olabilir.


Haber, gök gürültüsü gibi geldi. İspanyol gazetesi As'a göre, Blaugrana ve Colchoneros ile görüşmelerin tıkanmasının arkasında José Mourinho'nun çağrısı yatıyor olabilir.


Artık eski Manchester City oyuncusu olan Bernardo Silva ile ilgili bu gelişme, Serie A'nın en büyük kulüplerini yakından ilgilendiren diğer transfer durumlarını da etkileyebilir.

  • REAL MADRID'İN İLK "HAYIR"I

    Bernardo Silva, Real Madrid için yeni bir isim değil; zira As gazetesinin iki ay önce bildirdiği üzere, ünlü menajer Jorge Mendes, Merengues’e Mourinho ile birlikte bir paket teklif etmişti: bedelsiz transfer edilecek ofansif orta saha oyuncusu ve Benfica ile hâlâ sözleşmesi devam eden, ancak Real Madrid’in teknik direktörlüğüne geri dönmeyi arzulayan teknik direktör.


    Başlangıçta Real, özellikle başkanlık seçimleri konusunda kulübün geleceğinin belirsizliği nedeniyle teklifi reddetmişti, ancak Florentino Perez'in zaferi ve ardından Mourinho'nun teknik direktör olarak atanmasıyla dosyayı yeniden ele aldı.

    • Reklam

  • BARSELONA VE ATLETICO'DAN REAL MADRID'E

    Özellikle "Special One", vatandaşı için ısrarcı davrandı; bu arada oyuncu, Barcelona ve Atlético Madrid'den gelen teklifleri askıya aldı (Juventus ise Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından çoktan çekilmişti).


    Böylece Real Madrid'in ilgisi yeniden gündeme geldi ve As'a göre bu transfer artık resmen başladı. Bedelsiz transfer önümüzdeki günlerde sonuçlanabilir ve bu da başka düşüncelere kapı açar, çünkü Portekizli oyuncunun gelişi, Real Madrid'in orta saha oyuncularının ayrılmasına yol açabilir.

  • BRAHIM DIAZ

    Nico Paz ve Endrick'in de geri döneceği düşünülürse, kadrodaki kalabalıklık ortada; bu durumda yaz aylarında kaçınılmaz olarak bazı oyuncuların Santiago Bernabéu ve Valdebebas'a veda etmesi gerekecek.


    Gözler Brahim Diaz'da. İtalya'da Milan formasıyla Scudetto kazanan Faslı oyuncu, uzun süredir Juventus'un radarında. Luciano Spalletti'nin özellikle beğendiği bir profil olan Diaz, Serie A'ya dönüş kapısını kapatmıyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni televizyondan izleme ihtimalinden de korkmuyor.


    Şimdiye kadar Mourinho'nun kendisi hakkında ne düşündüğünü anlamak için zaman tanıdı, ancak Bernardo Silva'nın transferi gerçekleşirse, kadrodaki yerleri daha da daralacak ve bu da, seviyeyi yükseltmek için onu Yıldız ve Conceiçao ile birlikte orta sahada oynatmaya hazır olan Bianconeri için önemli bir fırsat yaratacaktır.

  • FRANCO MASTANTUONO

    Aynı durum, 2025 yılında River Plate'den 63 milyon avronun biraz üzerinde birbedelle İspanya'ya gelen Franco Mastantuono için de geçerli; ancak oyuncu, Real Madrid'deki ilk yılında iz bırakamadı ve önce Xabi Alonso, ardından da Alvaro Arbeloa ile pek iyi bir uyum yakalayamadı.


    Real Madrid, onun kalitesinden emin, ancak Bernabeu'yu domine etmeye hazır olduğuna inanmıyor ve bu nedenle yaz aylarında bir transferi, belki de bir kiralama ya da Nico Paz'ı Como'ya götüren ve merengues'etransfer hakkını garanti edecek benzer bir operasyonu dışlamıyor.


    Son saatlerde, Mastantuono'nun Real Madrid tarafından Juventus'a önerildiği yönünde söylentiler dolaşıyor. Ayrıca Como'nun da son yıllarda Casa Blanca ile kurduğu iyi ilişkileri kullanarak 19 yaşındaki oyuncuyu (14 Ağustos'ta 19 yaşına girecek) kadrosuna katıp, Cesc Fabregas'a onun gelişimini emanet edebileceği de unutulmamalı.

  • NICO PAZ

    Zaten Como, NicoPaz'ın durumunun ne olacağını hâlâ bekliyor; daha doğrusu, Real Madrid'den bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyor. Madrid'den gelen haberlere göre, Arjantinli oyuncunun sonunda RealMadrid'e geri dönüp orada geleceğini belirleyeceği yönündeki izlenim giderek güçleniyor; zira arka planda, başta Inter olmak üzere en üst düzey kulüplerin ilgisi devam ediyor (Javier Zanetti'nin son açıklamalarına da bakınız).


    Bu konuda Bernardo Silva'nın olası transferinin somut bir etkisi olacağını varsaymak zor; bu iki durum birbirinden bağımsız ve Nico Paz'ın ayrılışı Portekizli oyuncuya bağlı değil.


    İki profil birbiriyle çelişmiyor; aksine, her ikisinin de kalması (Arda Güler ve Jude Bellingham gibi diğer önemli isimlerin kalmasıyla birlikte), yukarıda bahsedilen iki oyuncunun veya Rodrygo (sakatlığı göz önüne alındığında zor) ya da genç Cesar Palacios (Como tarafından takip ediliyor) gibi diğer isimlerin ayrılmasını kolaylaştıracaktır.