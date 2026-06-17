Bernardo Silva, Real Madrid’e bedelsiz transferini tamamladı; Manchester City’nin simgesi, José Mourinho’nun takımına katıldı

Bu ayın başlarında Mourinho’nun Real Madrid’in baş antrenörü olarak atanması, transfer cephesinde şimdiden meyvesini verdi. Haberlere göre, efsanevi Portekizli teknik direktörün varlığı, Silva’nın diğer Avrupa devleri yerine Los Blancos’u tercih etmesinde kilit bir faktör oldu. Madrid, son iki sezonda önemli kupa başarıları elde edemeyen kadrosunu yenilemek için hızlı hareket ederek, kendini kanıtlamış bir şampiyon olan Silva’ya yöneldi.

31 yaşındaki oyuncuya yerli rakipler Barcelona ve Atlético Madrid’in de ciddi ilgi gösterdiği belirtilse de, The Athletic’in haberine göre bu iki kulüp sonunda yarıştan çekildi. Madrid’in favori konuma gelmesiyle birlikte, diğer La Liga takımları mevcut tekliflerini yükseltmemeyi tercih ederek transferin önünü açtı. Real Madrid, resmi bir açıklamayla transferi doğruladı: "Real Madrid C.F. ve Bernardo Silva, oyuncunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar önümüzdeki iki sezon boyunca Real Madrid forması giymesi konusunda anlaşmaya vardı."







