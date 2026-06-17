Getty Images Sport
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Bernardo Silva, Real Madrid’e bedelsiz transferini tamamladı; Manchester City’nin simgesi, José Mourinho’nun takımına katıldı
Mourinho faktörü işi bitirdi
Bu ayın başlarında Mourinho’nun Real Madrid’in baş antrenörü olarak atanması, transfer cephesinde şimdiden meyvesini verdi. Haberlere göre, efsanevi Portekizli teknik direktörün varlığı, Silva’nın diğer Avrupa devleri yerine Los Blancos’u tercih etmesinde kilit bir faktör oldu. Madrid, son iki sezonda önemli kupa başarıları elde edemeyen kadrosunu yenilemek için hızlı hareket ederek, kendini kanıtlamış bir şampiyon olan Silva’ya yöneldi.
31 yaşındaki oyuncuya yerli rakipler Barcelona ve Atlético Madrid’in de ciddi ilgi gösterdiği belirtilse de, The Athletic’in haberine göre bu iki kulüp sonunda yarıştan çekildi. Madrid’in favori konuma gelmesiyle birlikte, diğer La Liga takımları mevcut tekliflerini yükseltmemeyi tercih ederek transferin önünü açtı. Real Madrid, resmi bir açıklamayla transferi doğruladı: "Real Madrid C.F. ve Bernardo Silva, oyuncunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar önümüzdeki iki sezon boyunca Real Madrid forması giymesi konusunda anlaşmaya vardı."
- Getty Images Sport
Manchester City’de bir dönemin sonu
Silva’nın ayrılışı, Etihad Stadyumu’ndaki efsanevi serüveninin sonunu işaret ediyor. 2017 yılında Monaco'dan transfer olan orta saha oyuncusu, Pep Guardiola'nın taktiksel devriminin temel taşlarından biri oldu. 460 maça çıkan Silva, yorulmak bilmeyen çalışkanlığı ve teknik becerisiyle taraftarların gözdesi haline geldi. Manchester'dan bir şampiyonluk serisiyle ayrılan Silva, dokuz yıllık kariyeri boyunca 19 büyük kupa kazanarak Citizens'ın en çok kupa kazanan oyuncusu olarak İngiltere'den ayrılıyor.
City’deki son sezonunda, Kyle Walker’ın ayrılmasının ardından takımın kaptanlığını üstlenerek daha da büyük bir liderlik rolü üstlendi. Kendine özgü dayanıklılığını sergileyerek, City’nin ikinci sırada bitirdiği geçen sezon Premier Lig’in 38 maçının hepsinde forma giydi ve zaten zengin olan kupa koleksiyonuna Carabao Kupası ile FA Kupası’nı da ekledi.
Bernabeu’daki devrim hız kazanıyor
Florentino Pérez, kulübün verimsiz bir dönemden sonra kesinlikle oyalanmaya niyetli değil. Silva, İspanyol devleri için köklü bir dönüşümün yaşanacağı bir transfer dönemi olarak şekillenen bu süreçte yapılan en son yüksek profilli transfer. Kulüp, Chelsea’den Marc Cucurella’yı kadrosuna katarak savunma hattını şimdiden güçlendirdi ve hem ulusal hem de Avrupa şampiyonluklarını geri kazanmak amacıyla Liverpool’dan Ibrahima Konaté ile Inter’den Denzel Dumfries’i kadrosuna katması bekleniyor.
Silva gibi köklü bir geçmişe sahip bir oyuncunun gelmesi, Avrupa'nın geri kalanına net bir mesaj gönderiyor. Mourinho, İspanya'nın başkentindeki ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yapmak için artık dünyanın en çok yönlü yaratıcı oyuncularından birine sahip.
- AFP
Dikkatler Dünya Kupası’na yöneliyor
Kulüp geleceğiyle ilgili yoğun haberlere rağmen Silva, şu anda milli takım görevleriyle meşgul. Orta saha oyuncusu, devam eden Dünya Kupası için Portekiz kadrosunda yer alıyor ve milli takımın kadrosunda hayati bir rol oynamaya devam ediyor. Haziran ayında Portekiz’in iki hazırlık maçında da forma giydikten sonra finallere uçan Silva, turnuvaya formunun zirvesindeyken girdi.
Madrid taraftarları, Silva'nın sezon öncesi antrenmanlar için yeni takım arkadaşlarına katılmadan önce dünya sahnesindeki performansını yakından takip edecek. İki yıllık sözleşme, Portekizli tecrübeli oyuncunun Haziran 2028'e kadar Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kalmasını garanti ediyor; o zamana kadar Silva, parlak kariyerine La Liga şampiyonlukları da eklemeyi hedefliyor.