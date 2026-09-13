Madrid, Santiago Bernabeu'da Rayo'yu 4-1'lik net bir galibiyetle mağlup ederek La Liga şampiyonluğu yolundaki amansız takibini sürdürdü. Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirilen Silva, karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı ve ev sahibi ekibin rakibini bunaltmasını sağlayan orta saha geçişlerinde kilit rol oynadı. Eski Manchester City oyuncusu, performansın bitiricilik kalitesinden gözle görülür şekilde etkilendi ve takımın rakiplerini cezalandırma becerisinin şu anda çok üst seviyede olduğunu vurguladı.

Farklı galibiyetin ardından Realmadrid TV'ye konuşan Silva, hem sonuçtan hem de ortaya konan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Üç puan en önemli şey olduğu için çok mutluyuz. Dört gol, harika bir galibiyet ve çok mutluyuz, özellikle ilk yarıdan ama genel olarak tüm maçtan. Şimdi sıradakine hazırlanacağız, çünkü o maç çok yakında. Bu takımın hücum gücü ve gol atma becerisi konusunda hiç şüphe yok. Üstelik burada, Bernabeu'da taraftarlarımızın önünde. Bugün yine çok üretebildik, fırsatlar yaratabildik ve üç puan aldığımız için çok mutluyuz.”