Getty Images Sport
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Bernardo Silva, Rayo Vallecano'nun darmadağın edilmesinin ardından Real Madrid'in hücum gücü karşısında hayran kaldı
Bernabeu gol şölenini kutluyor
Madrid, Santiago Bernabeu'da Rayo'yu 4-1'lik net bir galibiyetle mağlup ederek La Liga şampiyonluğu yolundaki amansız takibini sürdürdü. Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirilen Silva, karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı ve ev sahibi ekibin rakibini bunaltmasını sağlayan orta saha geçişlerinde kilit rol oynadı. Eski Manchester City oyuncusu, performansın bitiricilik kalitesinden gözle görülür şekilde etkilendi ve takımın rakiplerini cezalandırma becerisinin şu anda çok üst seviyede olduğunu vurguladı.
Farklı galibiyetin ardından Realmadrid TV'ye konuşan Silva, hem sonuçtan hem de ortaya konan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Üç puan en önemli şey olduğu için çok mutluyuz. Dört gol, harika bir galibiyet ve çok mutluyuz, özellikle ilk yarıdan ama genel olarak tüm maçtan. Şimdi sıradakine hazırlanacağız, çünkü o maç çok yakında. Bu takımın hücum gücü ve gol atma becerisi konusunda hiç şüphe yok. Üstelik burada, Bernabeu'da taraftarlarımızın önünde. Bugün yine çok üretebildik, fırsatlar yaratabildik ve üç puan aldığımız için çok mutluyuz.”
- Getty Images Sport
Mourinho yönetimindeki hayata uyum sağlamak
Galibiyetin rahat geçmesine rağmen Silva, takıma uyum süreci konusunda mütevazı konuştu. 32 yaşındaki oyuncu yaz aylarında yıldızlarla dolu kadroya katıldı ve şu anda yeni bir lig ile yeni bir teknik direktörün taktik taleplerine uyum sağlamaya çalışıyor. Takımın kazanıyor olduğunu kabul eden Silva, sahada mümkün olan en yüksek etkiyi yaratabilmek için takım arkadaşlarının belirli hareketlerini ve tercihlerini hâlâ öğrenme sürecinde olduğunu belirtti.
Silva, “Bu yeni bir deneyim. Hâlâ takım arkadaşlarımı ve oynama şeklimizi tanımaya, takıma yardımcı olmak için nerede gelişebileceğimi anlamaya çalışıyorum. Uyum sağlıyorum ama çok mutluyum. Sevilla'daki maç dışında iyi başladık, takım genel olarak çok güçlüydü. Üç gün içinde deplasmanda çok önemli bir maçımız daha var ve oradan da üç puanla dönmek istiyoruz” dedi.
Taktik talimatlar ve yaratıcı özgürlük
Silva ayrıca Mourinho'nun Madrid sisteminde kendisi için tasarladığı özel role de ışık tuttu. Portekizli milli oyuncuya, savunma hattı ile dünya futbolunun en korkulan hücumcularından bazılarını barındıran dörtlü hücum hattı arasında köprü olma görevi verildi. Derine gelip topun dolaşımını sağlayan Silva, Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi isimlerin önde kalmasına ve rakip savunmanın arkasındaki boşlukları değerlendirmesine olanak tanıyor.
"Temelde, topla birlikte, oyun kurulumuna çok yardımcı olmak ve topun, dripling yetenekleri göz önüne alındığında, hücum oyuncularına en iyi şartlarda ulaşması için oyuna akıcılık kazandırmak. Vini, Jude, Kylian ve Diomande için topun onlara iyi ulaşması çok önemli. Sonra topsuz oyunda da baskı ve savunma bölümünde çok yardımcı olmak, çünkü yapmamız gereken çok iş var. Uyum sağlamaya, takıma yardımcı olmak için kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışıyorum ve çalışmayı sürdüreceğim" diye ekledi.
- AFP
Elche deplasmanına hazırlanıyor
Madrid cephesinde kutlama için fazla zaman yok, çünkü takım bir sonraki maçına hazırlanmak üzere antrenman sahasına çoktan döndü. Hafta sonunda ilk 11'de başlayan oyuncular hafif çalışmalar yaparken, kadronun geri kalanı salı akşamı Elche ile Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde formunu korumak için yüksek yoğunluklu antrenmanlar gerçekleştirdi. Bu sırada Ferland Mendy, Eder Militao ve Rodrygo kendi iyileşme süreçlerini sürdürdü ve ana grup çalışmasında yer almadı.
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