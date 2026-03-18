Bernardo Silva'nın Manchester City'de kazandığı para: maaşı, sözleşmesinin süresi ve Juventus ile görüşmeler

Sıfır transfer ücretiyle önemli fırsatların bulunabileceği bir piyasada, Bernardo Silva, sözleşmesi sona eren oyuncular arasında Juventus’un takip ettiği isimlerden sadece biri. City'nin Portekizli oyuncusunun yanı sıra, Juve, Bournemouth'un Arjantinli stoperi Marcos Senesi'yi de listesine ekledi. Bu oyuncu ile halihazırda bazı temaslar kuruldu. Ayrıca, Ocak ayında 10 milyon euro talep edildiğinde ilgilenilen Leipzig'in Avusturyalı oyuncusu Xaver Schlager de listede yer alıyor. Orta sahada dikkatle izlenmesi gereken isim, Al-Ahli ile sözleşmesi sona eren ve Newcastle'dan Sandro Tonali'nin ilk gerçek alternatifi olan Franck Kessié. Sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalabilecek oyuncular arasında, Bianconeri'nin adının Roma'dan Celik ve Barcelona'dan Lewandowski ile de anıldığı belirtiliyor.



