Sezonun bitmesine birkaç ay kala, kulüpler transfer stratejilerini planlamaya başlıyor. Hedef listesine alınan oyuncularla ilk temaslar kuruluyor; amaç, rakip kulüplerden önce harekete geçerek rekabeti bir adım önde tutmak. Juventus bu bağlamda, uygun fiyatlı transfer fırsatları bulmak için piyasayı tarıyor. En çok takip edilen isimler arasında Bernardo Silva da bulunuyor. Portekizli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve kulüp, gelecek planlarında onunla sözleşme yenilemeyi düşünmediğini zaten bildirmiş durumda. Sezon sonunda yollar ayrılacak ve Bianconeri, ne zaman harekete geçip teklifte bulunacaklarını belirlemek için şimdiden kıpırdanmaya başladı.
Bernardo Silva'nın Manchester City'de kazandığı para: maaşı, sözleşmesinin süresi ve Juventus ile görüşmeler
BERNARDO SILVA'NIN TRANSFERİ VE JUVENTUS İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Son haftalarda Juventus yönetimi ile oyuncunun menajeri Jorge Mendes arasında ilk temaslar gerçekleşti. Bianconeri’nin iyi ilişkiler içinde olduğu bu menajer, Cristiano Ronaldo’yu Torino’ya getiren kişidir. Maaş konusu: Bernardo Silva'nın Manchester City'deki net maaşı 10 milyon avro. Juventus bu rakamı ona garanti edemez, ancak oyuncu Avrupa'da kalmaya karar verirse bu maaşı alması zor olacak. Şu anda Bernardo Silva'ya, Juventus'un yanı sıra Suudi Pro Ligi ve MLS'den bazı kulüpler de ilgi gösteriyor ve ona İngiltere'de aldığından daha yüksek bir maaş teklif etmeye hazırlar.
JUVENTUS'UN TAKİP ETTİĞİ SÖZLEŞMESİ SONA EREN DİĞER OYUNCULAR
Sıfır transfer ücretiyle önemli fırsatların bulunabileceği bir piyasada, Bernardo Silva, sözleşmesi sona eren oyuncular arasında Juventus’un takip ettiği isimlerden sadece biri. City'nin Portekizli oyuncusunun yanı sıra, Juve, Bournemouth'un Arjantinli stoperi Marcos Senesi'yi de listesine ekledi. Bu oyuncu ile halihazırda bazı temaslar kuruldu. Ayrıca, Ocak ayında 10 milyon euro talep edildiğinde ilgilenilen Leipzig'in Avusturyalı oyuncusu Xaver Schlager de listede yer alıyor. Orta sahada dikkatle izlenmesi gereken isim, Al-Ahli ile sözleşmesi sona eren ve Newcastle'dan Sandro Tonali'nin ilk gerçek alternatifi olan Franck Kessié. Sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalabilecek oyuncular arasında, Bianconeri'nin adının Roma'dan Celik ve Barcelona'dan Lewandowski ile de anıldığı belirtiliyor.