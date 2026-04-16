Bernardo Silva, Manchester City'den ayrıldığını doğrularken duygusal bir açıklama paylaştı

Etihad'da kazandığı altı Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, iki FA Kupası, beş Lig Kupası ve bir Kulüpler Dünya Kupası gibi kupa koleksiyonunun ötesinde Silva, şehirle kurduğu kişisel bağı vurguladı. Profesyonel başarılarının yanı sıra özel hayatının da çiçek açtığı yer olarak Manchester'a teşekkür eden Silva, özellikle eşine ve kızına şükranlarını sundu.

Silva'nın açıklaması şöyle devam etti: "Birkaç ay sonra, sadece bir futbol kulübü olarak çok şey kazandığımız değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi kurduğum şehre veda etme zamanı geldi. Ines ve Carlota, kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim! Taraftarlara gelince, yıllar boyunca gösterdiğiniz koşulsuz destek, asla unutmayacağım bir şey. Bir oyuncu olarak ana hedefim, sizlerin sahada gurur duyabilmeniz ve iyi temsil edildiğinizi hissedebilmeniz için her zaman tutkuyla oynamaktı. Umarım bunu her maçta hissetmişsinizdir. Buraya bir Man City oyuncusu olarak geldim, sizlerden biri, ömür boyu bir Man City taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim ki gelecekte size birçok yeni harika anı yaşatacaklar."



