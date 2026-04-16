Bernardo Silva, Manchester City'den ayrıldığını doğrularken duygusal bir açıklama paylaştı
Bir efsane Etihad'a veda ediyor
Silva, Manchester City'den ayrılacağını resmen doğruladı ve kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline geldiği olağanüstü dokuz yıllık serüvenine son verdi. 2017 yılında Monaco'dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda mevcut sözleşmesinin süresi dolduğunda Premier Lig şampiyonu takımdan ayrılacak.
Kararını sosyal medyada paylaşan Silva, şöyle yazdı: "Cityzens, 9 yıl önce buraya geldiğimde, hayatta başarılı olmak ve büyük işler başarmak isteyen küçük bir çocuğun hayallerini takip ediyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana bundan çok daha fazlasını, umduğumdan çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde sonsuza kadar saklayacağım bir miras. Centurions, yurt içinde dörtlü, Treble, Four In A Row ve çok daha fazlası… O kadar da kötü değildi."
Manchester'da aile ve anılar
Etihad'da kazandığı altı Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, iki FA Kupası, beş Lig Kupası ve bir Kulüpler Dünya Kupası gibi kupa koleksiyonunun ötesinde Silva, şehirle kurduğu kişisel bağı vurguladı. Profesyonel başarılarının yanı sıra özel hayatının da çiçek açtığı yer olarak Manchester'a teşekkür eden Silva, özellikle eşine ve kızına şükranlarını sundu.
Silva'nın açıklaması şöyle devam etti: "Birkaç ay sonra, sadece bir futbol kulübü olarak çok şey kazandığımız değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi kurduğum şehre veda etme zamanı geldi. Ines ve Carlota, kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim! Taraftarlara gelince, yıllar boyunca gösterdiğiniz koşulsuz destek, asla unutmayacağım bir şey. Bir oyuncu olarak ana hedefim, sizlerin sahada gurur duyabilmeniz ve iyi temsil edildiğinizi hissedebilmeniz için her zaman tutkuyla oynamaktı. Umarım bunu her maçta hissetmişsinizdir. Buraya bir Man City oyuncusu olarak geldim, sizlerden biri, ömür boyu bir Man City taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim ki gelecekte size birçok yeni harika anı yaşatacaklar."
Guardiola ve teknik ekip
Orta saha oyuncusu, City’nin mutlak hakimiyet döneminin gerçekleşmesine katkıda bulunan Pep Guardiola’ya ve teknik ekibe de teşekkür etti. Çeşitli taktiksel dönüşümler boyunca ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Silva, bu uzun süreli kariyerini mümkün kılan City Football Academy’deki günlük ortamı anlattı.
Silva şunları ekledi: "Kulübe, Pep'e, ekibe ve bu dokuz yıl boyunca tüm takım arkadaşlarıma, tüm anılar ve bu yolculuğun bir parçası olmama izin verdikleri için teşekkür ederim. Antrenman sahasında her gün yarattığımız atmosfer, kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissetmemi sağladı. Gelin bu son haftaları birlikte keyifle geçirelim ve bu sezonun bize getireceği şeyler için mücadele edelim."
City'nin yeni şampiyonluklar kazanma yolunda kilit bir isim
Silva, bu sezon da Manchester City için yine kilit bir isim oldu; tüm turnuvalarda toplam 44 maça çıkarken, 3 gol ve 5 asist kaydetti. Carabao Kupası şampiyonluğunu çoktan garantileyen Silva ve takım arkadaşları, şimdi de ligde üçlü kupayı kazanmayı hedefliyor. Portekizli oyun kurucu, Southampton ile oynanacak FA Cup yarı final maçında forma giymeye hazırlanıyor. City, Premier League'de şu anda ikinci sırada yer alıyor ve Arsenal'in sadece altı puan gerisinde, bir maç eksiği var. Lig şampiyonluğu yarışı hâlâ çok canlı ve iki takım bu hafta sonu büyük bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.