Bernardo Silva, Man Utd’ye mi?! City efsanesi serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanırken bu şok transferin ‘asla gerçekleşmeyeceği’ nedenleri

Paddy Power'a konuşan Butt, Silva'nın karakteri ve yeteneği konusunda övgüler yağdırdı ancak bir transferin asla gerçekleşmeyeceği konusunda ısrarcıydı. City'nin orta saha oyuncusunu, United hariç her takıma mükemmel bir katkı sağlayacak "olağanüstü" bir futbolcu olarak nitelendirdi.

"O, herkesin seveceği bir oyuncu," dedi Butt. "Herkesin sevdiği, sevimli bir takım arkadaşı gibi görünüyor. O, olağanüstü, olağanüstü bir futbolcu. Ayrıca gerçekten iyi bir insan gibi görünüyor."

"Dünyadaki herhangi bir futbol kulübü böyle birini kadrosuna katmak istese de, Man Utd'ye gelmesi asla gerçekleşmeyecek. Man City'ye çok fazla saygı duyuyor, bunu yapamaz. Man Utd'nin oyun sistemine uyum sağlayacağını bile sanmıyorum. Ayrıca onun pozisyonunda Bruno varken, ikisini aynı takımda oynatamazsınız, değil mi?"