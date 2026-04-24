Bernardo Silva, Man Utd’ye mi?! City efsanesi serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanırken bu şok transferin ‘asla gerçekleşmeyeceği’ nedenleri
Butt, Silva'nın tartışmalı şehirlerarası transferini reddetti
Silva, Premier Lig tarihinin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştırdı, ancak Manchester derbisinin diğer tarafına geçme ihtimali kesin olarak ortadan kalktı. Eski Manchester United orta saha oyuncusu Butt, her kulübün 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hayal etse de, Old Trafford'a transferinin söz konusu olmadığını düşünüyor.
Silva bu yaz bedelsiz olarak ayrılacak olsa da, Butt, Portekizli oyuncunun City'ye olan bağlılığının çok güçlü olduğunu vurguluyor. Silva, Pep Guardiola yönetiminde kazanılabilecek tüm önemli kupaları kazandı ve eski "Class of '92" yıldızı, oyun kurucunun Red Devils'a katılarak Etihad'daki mirasını asla riske atmayacağına inanıyor.
Portekizli yıldız, City'ye "aşırı saygı" duyuyor
Paddy Power'a konuşan Butt, Silva'nın karakteri ve yeteneği konusunda övgüler yağdırdı ancak bir transferin asla gerçekleşmeyeceği konusunda ısrarcıydı. City'nin orta saha oyuncusunu, United hariç her takıma mükemmel bir katkı sağlayacak "olağanüstü" bir futbolcu olarak nitelendirdi.
"O, herkesin seveceği bir oyuncu," dedi Butt. "Herkesin sevdiği, sevimli bir takım arkadaşı gibi görünüyor. O, olağanüstü, olağanüstü bir futbolcu. Ayrıca gerçekten iyi bir insan gibi görünüyor."
"Dünyadaki herhangi bir futbol kulübü böyle birini kadrosuna katmak istese de, Man Utd'ye gelmesi asla gerçekleşmeyecek. Man City'ye çok fazla saygı duyuyor, bunu yapamaz. Man Utd'nin oyun sistemine uyum sağlayacağını bile sanmıyorum. Ayrıca onun pozisyonunda Bruno varken, ikisini aynı takımda oynatamazsınız, değil mi?"
United’ın Stones konusunda kaçırdığı fırsat ortaya çıktı
City'nin emektar oyuncuları hakkındaki tartışma, John Stones'a da değindi; Butt, United'ın bu İngiltere milli takım oyuncusunu kaçırdığını açıkladı. Stones, Guardiola'nın takımında savunmanın kilit ismi haline gelmeden çok önce, Kırmızı Şeytanlar bu stoperle "Rüyalar Tiyatrosu"na transferi konusunda görüşmeler yapmıştı.
"Ben orada çalışırken, United, John'u City'ye gitmeden önce transfer etme şansı yakalamıştı," diye açıkladı. "Kulübe katılması konusunda onunla konuştuk. Man City için olağanüstü bir oyuncu oldu. Her hafta formda oynayıp orta sahaya çıktığı zamanlarda izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biriydi. İzlemesi çok keyifli bir futbolcu."
"Biraz Rio Ferdinand tarzı bir oyuncu. Orta sahaya çıkma konusunda Rio'dan daha iyiydi ama bence Rio, geri dönüşlerde daha iyi bir savunmacı. Ama ne futbolcu ama. Olağanüstü bir kariyeri var ve nereye giderse gitsin, başarılı olacaktır."
Serbest oyuncu dönemi yaklaşırken Silva seçeneklerini değerlendiriyor
Silva’nın geleceği, yaz transfer dönemi yaklaşırken gündemin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor ve Avrupa’nın önde gelen birçok kulübü onun durumunu yakından takip ediyor. Manchester United bu yarışın dışında kalmış gibi görünse de, orta saha oyuncusu uzun süredir La Liga’ya transfer olacağı yönündeki söylentilerle anılıyor; Barcelona ve Real Madrid ise sık sık potansiyel hedefler olarak gösteriliyor. Kırmızı Şeytanlar için ise odak noktası, Bruno Fernandes ile rekabet etmek yerine onu tamamlayacak bir orta saha oyuncusu bulmak olmaya devam ediyor.