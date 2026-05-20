Bernardo Silva, Atlético Madrid'e mi gidiyor?! Diego Simeone, Premier Lig devinden ayrılan Manchester City efsanesini La Liga'ya çekmeyi umuyor
Griezmann'ın en önemli halefi
Marca’nın haberlerine göre, Diego Simeone, Griezmann’ın MLS’e transfer olmasıyla kadrosunda büyük bir boşlukla karşı karşıya. Bu boşluğu doldurmak için Madrid, Silva’yı Fransız oyuncunun mirasını devralıp gelecek sezon kulübün yaratıcı oyununu yönetecek ideal aday olarak belirledi. 31 yaşındaki Portekizli milli oyuncu, La Liga ve Avrupa’da kulübün rekabet gücünü koruyabilecek, hazır bir süperstar olarak görülüyor.
Rojiblancos, Silva'yı projesinin merkezine yerleştirmeye hazır ve ona başka bir yerde garanti edilemeyecek bir yıldız statüsü sunuyor. Griezmann'ın ayrılması gol ve liderlik açısından önemli bir eksiklik yaratırken, kulüp, Manchester City oyuncusunun Simeone'nin zorlu yönetim tarzı altında soyunma odasını harekete geçirecek niteliklere ve büyük maç tecrübesine sahip olduğuna inanıyor.
Serbest transfer dönemi Avrupa'da bir yarışa yol açıyor
Jorge Mendes tarafından temsil edilen Silva, bugün piyasadaki en çok rağbet gören serbest oyuncularından biri olacak. Dokuz kupa dolu yılın ardından Manchester’dan ayrılacağını açıklayan oyuncu, şu anda Barcelona’nın ilgisini çekiyor; ancak kulübün onu transfer etmeme kararı aldığı bildiriliyor. Ayrıca Chelsea, Juventus ve AC Milan da Silva’ya ilgi gösteriyor. Bununla birlikte, Atlético kulübü, kariyerinin son büyük kontratı için Metropolitano’nun en iyi adres olduğuna onu ikna etmek amacıyla perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor.
Transfer ücreti olmaması, daha önce Julian Brandt için benzer bir hamle yapmayı düşünen Atleti yönetimi için bu anlaşmayı oldukça cazip hale getiriyor. Silva'nın çok yönlülüğü önemli bir artı; her iki kanatta, orta saha oyun kurucusu olarak ve hatta ikinci forvet olarak da aynı rahatlıkta oynayabiliyor. City formasıyla 459'a yakın maçta kaydettiği 77 gol ve 76 asist, Madrid'e getireceği üst düzey verimi ortaya koyuyor.
Simeone, doğuştan bir lider arıyor
Teknik yeteneklerinin ötesinde, Simeone’nin Silva’nın çalışma temposu ve taktiksel zekasına hayran olduğu bildiriliyor. Bu özellikler, onun Premier Lig’de Pep Guardiola’nın taktiksel devriminin temel taşlarından biri haline gelmesine yardımcı oldu. Atlético’nun planı, onu takımın tartışmasız yüzü haline getirmek; bu rol, Lamine Yamal gibi yükselen yeteneklerin de bulunduğu Barcelona’da elde edilmesi daha zor olabilir.
İtalyan devleri Juve ve Milan da hayal kırıklığı yaratan iç saha kampanyalarının ardından yeniden yapılanma sürecine girerken, Silva'yı kadrolarına katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bununla birlikte, İber Yarımadası'na dönüp İspanya'da büyük başarılara imza atma cazibesi, Silva'nın en üst seviyedeki son dönemine hazırlanırken Rojiblancos'a müzakerelerde önemli bir avantaj sağlayabilir.
Etihad'a duygusal bir veda
Silva, şu anda City ile oynayacağı son maça hazırlanıyor. Arsenal’in şampiyonluğu garantilediği bu dönemde, City’nin Bournemouth ile berabere kalması, takımın Premier Lig’i ikinci sırada bitirmesini sağladı. Silva, bundan sonra dikkatini Portekiz milli takımıyla katılacağı Dünya Kupası’na verecek. Oyuncu, sosyal medyada paylaştığı dokunaklı bir mesajla City taraftarlarına niyetini şimdiden açıkça belirtmişti. "Bu kulüp bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdi," diyen Silva, altı Premier Lig şampiyonluğu ve 2023'te uzun zamandır beklenen Şampiyonlar Ligi zaferini de içeren kariyerini değerlendirdi.