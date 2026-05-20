Marca’nın haberlerine göre, Diego Simeone, Griezmann’ın MLS’e transfer olmasıyla kadrosunda büyük bir boşlukla karşı karşıya. Bu boşluğu doldurmak için Madrid, Silva’yı Fransız oyuncunun mirasını devralıp gelecek sezon kulübün yaratıcı oyununu yönetecek ideal aday olarak belirledi. 31 yaşındaki Portekizli milli oyuncu, La Liga ve Avrupa’da kulübün rekabet gücünü koruyabilecek, hazır bir süperstar olarak görülüyor.

Rojiblancos, Silva'yı projesinin merkezine yerleştirmeye hazır ve ona başka bir yerde garanti edilemeyecek bir yıldız statüsü sunuyor. Griezmann'ın ayrılması gol ve liderlik açısından önemli bir eksiklik yaratırken, kulüp, Manchester City oyuncusunun Simeone'nin zorlu yönetim tarzı altında soyunma odasını harekete geçirecek niteliklere ve büyük maç tecrübesine sahip olduğuna inanıyor.