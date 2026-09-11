24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude

Çeviri:

Bernabeu yangınını söndürmek: Vinicius, tribünlerin ateşi ile Mourinho'nun koruması arasında

FEATURES
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
B. Diaz
K. Mbappe
Brezilya
Portekiz
İspanya
Fas
Fransa

Special One meydan okuyor!

Santiago Bernabéu'daki yuhalamalar, artık maçın bitiş düdüğüyle geçiştirilebilecek anlık bir durum olmaktan çıktı; Vinicius Junior meselesi, Brezilyalı yıldızın Real Madrid taraftarıyla ilişkisi ve Jose Mourinho'nun yeni projesindeki en önemli silahlarından birini koruma becerisi açısından gerçek bir sınava dönüştü.

Real Madrid'in Inter karşısında büyük bir Avrupa gecesi yaşadığı, ağır bir mücadeleyi güvenle geçmek için tüm yıldızlarına ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vinicius, kendisini tribünlerden gelen başka bir rakiple karşı karşıya buldu.

Brezilyalı, takımın kolektif görevlerine en fazla bağlı kaldığı maçlarından birini ortaya koyup dokuz kez topu geri kazanmasına rağmen Bernabéu taraftarının bir kısmı ona karşı yuhalamayı tercih etti; hatta bazı taraftarlar maçın daha ilk anlarından itibaren ona saldırmaya başladı.

Ancak Real Madrid'in içinden gelen mesaj net görünüyor: Ne Mourinho geri adım atmayı düşünüyor, ne kulüp yönetimi oyuncudan vazgeçmeye hazır, ne de soyunma odası Vinicius'a kurtulunması gereken bir kriz olarak bakıyor. Tam aksine, kulüp fırtınaya teslim olmak yerine onunla yüzleşmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Mourinho meydan okuyor

    Vinicius etrafındaki gergin atmosferin ortasında Jose Mourinho'nun tavrı belirleyici oldu. Portekizli teknik direktör, oyuncunun takım içindeki yerini kaybettiğini düşünmüyor; aksine şu anda yaşadığı sürecin oynamaya devam ederek, güven kazanarak ve onu dünyanın en tehlikeli oyuncularından biri yapan fiziksel ve teknik formunu geri kazanarak aşılabileceğine inanıyor.

    Mourinho özellikle Vinicius'un sezon başından bu yana geçirdiği değişimi takdir ediyor; hücum tarafı henüz ondan beklenen seviyeye ulaşmamış olsa bile. Zira Brezilyalı oyuncu savunma görevine daha bağlı hâle geldi, takım arkadaşlarına yardım etme konusunda daha fazla katkı sunuyor ve son iki sezon boyunca aynı biçimde görülmeyen bir kolektif çaba ortaya koyuyor.

    Mourinho'yu ona sıkı sıkıya bağlı kılan da tam olarak bu. Portekizli teknik direktör, Vinicius'a hücum performansı her düştüğünde cezalandırılması gereken bir oyuncu gibi davranmak istemiyor; aksine onu en üst seviyesine geri döndürmenin en iyi yolunun ona oyun dakikaları ve güvenini yeniden kazanması için yeterli alanı vermek olduğunu düşünüyor.

    İşte bu nedenle plan net: Vinicius, Rayo Vallecano karşısında ilk 11'de başlayacak. Mourinho hesap oyunlarına girmek istemiyor ve oyuncuyu ilk 11'in dışında bırakarak eleştirmenlere erken bir zafer armağan etmek de istemiyor. Ona göre Vinicius hâlâ projenin en önemli anahtarlarından biri ve bunu kanıtlamak için sahada yeni bir fırsat elde edecek.

    • Reklam
  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinicius'un öteki yüzünü ortaya çıkaran gece

    İşin ilginç yanı, ıslık sesleri Vinicius'un hücumdaki performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalan oyuncudan tamamen farklı bir görüntü sergilediği maçta geldi.

    Brezilyalının kalecinin karşısında en iyi hallerinden birinde olmadığı ve Real Madrid taraftarının alışkın olduğu o büyülü dokunuşları sergileyemediği doğru; ancak takım oyununda güçlü bir şekilde vardı ve dikkat çeken bir savunma çabası ortaya koydu.

    Topu kazanma sayısı dokuz kez topu geri kazanmaya ulaştı; bu da takıma yardımcı olmak için harcadığı çabanın büyüklüğüne dair açık bir göstergeydi. Ancak Bernabeu taraftarının bir kesimi bu ayrıntılara aynı ölçüde bakmadı ve birden fazla kez oyuncuya ıslık çalmayı sürdürdü.

    İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, bazı taraftarlar bunun da ötesine geçti ve karşılaşmanın önemine ve rakibin gücüne rağmen maçın başından itibaren Vinicius'a saldırmayı sürdürdü.

    İşte burada bir oyuncunun performans düşüşünden çok daha büyük bir sorun ortaya çıktı. Vinicius, Real Madrid'de sıradan bir oyuncu değil; bilakis son yıllarda takımın en öne çıkan yıldızlarından biri. Bu nedenle taraftarın bir bölümünün ona davranış biçimi, kulüp içinde bir endişe kaynağı haline geldi.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    "Vini için endişeliyim": Soyunma odası harekete geçti

    Kriz tribünlerin sınırları içinde kalmadı. Inter maçının bitiminin ardından Vinicius'a yönelik muameleye duyulan rahatsızlık soyunma odasına kadar ulaştı; birçok oyuncu, takım arkadaşlarının haksız bir baskıya maruz kaldığını düşündü.

    Rapora göre, soyunma odasındaki ağırlığı büyük isimlerden biri maçın ardından Mourinho'ya yaklaşarak Brezilyalı oyuncuyla ilgili yaşananlara dair endişesini iletti ve maruz kaldığı durumun, son yıllarda kulübe sunduklarıyla bağdaşmadığını dile getirdi.

    Teknik direktöre ulaşan mesaj netti: Vinicius'un mutluluğunu ve özgüvenini yeniden kazanması için ona yardım edilmeli.

    Bu an, oyuncunun grup içindeki önemini yansıtıyor; ayrıca meselenin artık yalnızca rakamlarla, gollerle ve kritik asistlerle ilgili olmadığını, oyuncunun psikolojik durumu ve kulüp içinde ne ölçüde destek hissettiğiyle bağlantılı hâle geldiğini de ortaya koyuyor.

    Verilere göre Mourinho da bu görüşe katılıyor. Teknik direktör, Vinicius'un öncelikle Real Madrid projesinde hâlâ önemli bir oyuncu olduğunu hissetmeye ihtiyacı olduğunu ve takım içindeki konumunun bir düşüş döneminden dolayı tartışma konusu olmadığını düşünüyor.

    Mourinho'nun ortaya koyduğu plan basit görünüyor ancak büyük bir risk barındırıyor: Oynamak, sonra oynamak, sonra daha fazla oynamak. Portekizli teknik adam, Vinicius'un dakikaları biriktirip maç ritmini yeniden yakaladığı anda en iyi versiyonuna kavuşacağına inanıyor.

    Bu inancın arkasında mantıklı bir sebep de var. Vinicius, en iyi hâliyle, maçı tek bir hareketle değiştirebilecek bir oyuncu. Birebir mücadelelerdeki gücü, hızı, boşlukları delip geçme yeteneği ve savunmacıları geri çekilmeye zorlaması; hepsi onun sahadaki varlığını her rakip için sürekli bir tehdit hâline getiren unsurlar.

    Bu nedenle, hücumdaki etkinliğinde geçici bir düşüş yüzünden kadro dışı bırakılması ters bir sonuç doğurabilir. Mourinho, oyuncuyu güven bölgesine geri döndürmek istiyor, onu daha fazla şüpheye itmek değil. Rayo Vallecano maçının önemi de işte buradan geliyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Kulübün desteği Mourinho ile sınırlı kalmıyor

    Mourinho'nun kararı yalnızca Vinicius'u oynatmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda onunla Kylian Mbappe arasındaki hücum ortaklığına güvenmeye devam etmesine kadar uzanıyor. İkili, Real Madrid'in hücumuna Rayo karşısında liderlik edecek. Bu, teknik direktörün Fransız yıldızın yanında Vinicius'un varlığında bir sorun görmediğine dair net bir mesaj niteliğinde.

    Orta sahada ise Real Madrid, Inter karşılaşmasında eksik olan bazı isimleri de yeniden kazanıyor. Bunların başında, cezaları sona eren Arda Güler ve Bernardo Silva geliyor. Ayrıca Aurelien Tchouameni'nin dönüşü ve Thiago Pitarch'ın hazır hale gelmesi de söz konusu.

    Bu seçenekler Mourinho'ya daha geniş bir manevra alanı sağlıyor, ancak aynı zamanda Vinicius'un takımı tek başına sırtlamak zorunda kalmayacağı anlamına da geliyor. Ondan istenen ise basitçe etkisini yeniden kazanması.

    Mourinho'nun tutumu net ise Real Madrid yönetimi de aynı mesajı veriyor. Kulüp, Vinicius'un sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatmayı geçici bir karar ya da oyuncuya bir jest olarak görmüyor; bunu, onun yeteneklerine ve geleceğine duyulan güvenin açık bir ilanı olarak değerlendiriyor.

    Oyuncu 26 yaşında ve önünde futbolun en üst seviyelerinde daha uzun yıllar var. Ayrıca Real Madrid yönetimi, Vinicius'un en iyi halinde olduğunda temsil edebileceği değerin büyüklüğünü çok iyi biliyor.

    Bu nedenle kulüp, bir düşüş döneminin ya da bazı ıslık seslerinin daha büyük bir krize dönüşmesine izin vermek istemiyor. Kulübün en tepesinden oyuncuya ulaşan mesaj net: Sen geleceğin temel bir parçasısın.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bernabéu yeni bir sınav karşısında

    Şimdi top, Real Madrid taraftarının sahasına geçiyor. Rayo Vallecano karşılaşması, lig fikstüründe sadece yeni bir maç olmayacak; aynı zamanda tribünlerin Vinicius'a yönelik tepkisi için gerçek bir sınav niteliği taşıyacak.

    Islıklamalar devam edecek mi? Taraftarlar oyuncuya formunu yeniden bulması için bir şans verecek mi? Yoksa ilk gol, başarılı bir çalım ya da kritik bir asist genel havayı değiştirmeye yeterli mi olacak?

    Tüm bu soruların yanıtı sahada bulunacak ve Mourinho açısından çözüm karmaşık değil: Vinicius oynamalı.

    Portekizli teknik direktör krize kaçış mantığıyla değil, yüzleşme mantığıyla yaklaşmak istiyor. Oyuncunun sahada cevap vermesini, taraftarların özgüvenini yeniden kazandığında neler sunabileceğini görmesini ve takımın tamamının bu dönemi aşmasına yardımcı olmasını istiyor.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinicius, tahtını geri kazanma mücadelesinde

    Bu, belki de Vinicius'un Real Madrid kariyerindeki en hassas dönemlerden biri.

    Geçtiğimiz yıllar boyunca çokça eleştirilen genç bir yetenekten belirleyici ve etkili bir yıldıza dönüşen oyuncu, şimdi kendisini yeni bir mücadelenin içinde buluyor. Ancak bu kez rakip yalnızca savunmacılar değil; kuşkular, baskılar ve ondan imkânsızı görmeye alışmış taraftarların beklentileri.

    Yine de oyuncunun geri dönmek için ihtiyaç duyduğu tüm temel unsurlar hâlâ mevcut. "Teknik direktör ona güveniyor, kulüp onu destekliyor, soyunma odası yanında duruyor ve bir kısmı şu an öfkeli olsa da taraftar, Vinicius'un tam odaklandığında ve kendine güvendiğinde neler sunabileceğini çok iyi biliyor."

    İşte bu yüzden asıl mücadele şimdi başlıyor. Mourinho net bir yol seçti: kadro dışı bırakmak yok, geri adım atmak yok, baskılara boyun eğmek yok. Vinicius sahada olacak ve yanında on oyuncu daha bulunacak.

    Görevi ise Bernabeu ile ilişkisini yeniden kendi eliyle inşa etmek; ıslıkları alkışa, kuşkuları güvene, baskıyı da yeni bir dönüş için yakıta çevirmek.

    Zira Portekizli teknik direktör, Vinicius'u yalnızca öfkeden korumak istemiyor; kısa bir süre önce dünyanın rakip savunmalarını en çok rahatsız eden oyuncularından biri olan futbolcuyu yeniden kazanmak istiyor.

    Rayo Vallecano ile birlikte yeni deneme başlıyor. "Vinicius ve 10 kişi daha: Bu, Mourinho'nun net mesajı. Brezilyalı yıldız hâlâ Real Madrid projesinin kalbinde."

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY