Santiago Bernabéu'daki yuhalamalar, artık maçın bitiş düdüğüyle geçiştirilebilecek anlık bir durum olmaktan çıktı; Vinicius Junior meselesi, Brezilyalı yıldızın Real Madrid taraftarıyla ilişkisi ve Jose Mourinho'nun yeni projesindeki en önemli silahlarından birini koruma becerisi açısından gerçek bir sınava dönüştü.

Real Madrid'in Inter karşısında büyük bir Avrupa gecesi yaşadığı, ağır bir mücadeleyi güvenle geçmek için tüm yıldızlarına ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vinicius, kendisini tribünlerden gelen başka bir rakiple karşı karşıya buldu.

Brezilyalı, takımın kolektif görevlerine en fazla bağlı kaldığı maçlarından birini ortaya koyup dokuz kez topu geri kazanmasına rağmen Bernabéu taraftarının bir kısmı ona karşı yuhalamayı tercih etti; hatta bazı taraftarlar maçın daha ilk anlarından itibaren ona saldırmaya başladı.

Ancak Real Madrid'in içinden gelen mesaj net görünüyor: Ne Mourinho geri adım atmayı düşünüyor, ne kulüp yönetimi oyuncudan vazgeçmeye hazır, ne de soyunma odası Vinicius'a kurtulunması gereken bir kriz olarak bakıyor. Tam aksine, kulüp fırtınaya teslim olmak yerine onunla yüzleşmeye karar vermiş gibi görünüyor.

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