Tavares, 2021'de büyük beklentilerle Benfica'dan Arsenal'a gelmişti ancak Mikel Arteta yönetiminde düzenli bir yer edinmekte zorlandı. Bunun ardından bir dizi kiralık transfer gerçekleşti ve Portekizli bek sırasıyla Marsilya, Nottingham Forest ve son olarak Lazio'ya gitti.

Stadio Olimpico'ya ilk etapta geçici olarak transfer olan oyuncunun sözleşmesi, İtalyan ekibi tarafından geçen yıl kalıcı hale getirildi. Maurizio Sarri'nin karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı zorlu geçen bir önceki sezonun ardından Gattuso'nun göreve gelişi, kadroya yeniden canlılık kattı.

Lazio, Serie A'da mevcut sezona yenilgisiz başladı; üç galibiyet ve bir beraberlik alarak şampiyonluk yarışında erken dönemde kontrolü ele geçirdi. Tavares de bu yükselişte kilit rol oynadı; bu maçların biri dışında hepsine ilk 11'de başladı ve Gattuso'nun taktik sisteminde kendisini hayati bir parça olarak kabul ettirdi.



