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Bernabeu'nun yolu göründü! Arsenal'ın hayal kırıklığı yaratan ismi, Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun Serie A'daki yükselişin ortasında savunmacıyı "Real Madrid'e layık" ilan etmesiyle en büyük övgüyü aldı
İtalya'da formunu bulmak
Tavares, 2021'de büyük beklentilerle Benfica'dan Arsenal'a gelmişti ancak Mikel Arteta yönetiminde düzenli bir yer edinmekte zorlandı. Bunun ardından bir dizi kiralık transfer gerçekleşti ve Portekizli bek sırasıyla Marsilya, Nottingham Forest ve son olarak Lazio'ya gitti.
Stadio Olimpico'ya ilk etapta geçici olarak transfer olan oyuncunun sözleşmesi, İtalyan ekibi tarafından geçen yıl kalıcı hale getirildi. Maurizio Sarri'nin karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı zorlu geçen bir önceki sezonun ardından Gattuso'nun göreve gelişi, kadroya yeniden canlılık kattı.
Lazio, Serie A'da mevcut sezona yenilgisiz başladı; üç galibiyet ve bir beraberlik alarak şampiyonluk yarışında erken dönemde kontrolü ele geçirdi. Tavares de bu yükselişte kilit rol oynadı; bu maçların biri dışında hepsine ilk 11'de başladı ve Gattuso'nun taktik sisteminde kendisini hayati bir parça olarak kabul ettirdi.
- Getty Images Sport
Gattuso'dan Real Madrid hakkında çarpıcı iddia
Lazio'nun yeni teknik direktörü, sol bekinin teknik ve fiziksel özelliklerinden son derece etkilendi. DAZN'a konuşan Gattuso, 26 yaşındaki oyuncunun Bernabeu devlerini temsil edecek ham potansiyele sahip olduğunu söyledi.
"Her zaman Tavares'in Real Madrid seviyesinde olduğunu söyledim," diyen Gattuso, şöyle devam etti: "Bu, Real Madrid'de olması gereken bir oyuncu. Gerekli her şeye sahip; sürati var, sağ ayağı var, sol ayağı var."
Bu övgü dolu sözlere rağmen İtalyan teknik adam, Tavares'in kariyeri boyunca karşılaştığı zihinsel engellere dikkat çekti. Gattuso, savunmacının gerçekleşmemiş potansiyelini ani bir serveti boşa harcamaya benzeterek şunları söyledi: "Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş, büyük bir miras almış ve beş yıl içinde hepsini havaya uçurmuş biri gibi hissediyor."
Gattuso, Tavares'in gerçek tavanını ortaya çıkarmanın anahtarının özgüvenini ve odağını inşa etmek olduğuna inanmaya devam ediyor. "Yetenekli olduğunu biliyor ve özellikleriyle Real Madrid'de 10-12 yıl geçirebilirdi," diye ekledi. "Sadece bunu ona anlatmanız gerekiyor. Sıra dışı biri ve bir maçın ardından toparlanmak için zamana ihtiyaç duyuyor ama iyi bir çocuk. Kafasına girmeniz ve anlamasını sağlamanız gerekiyor."
İlk aksiliklerin üstesinden gelmek
Bir Dünya Kupası şampiyonundan gelen bu destek, Tavares'in Premier League'deki zorlu günleriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Arsenal'a 8 milyon £ karşılığında transferi kısa sürede tersine döndü ve savunmadaki istikrarsızlıkları nedeniyle Emirates Stadyumu'nda gözden düştü.
Ancak İtalya futbolundaki uzun süreci, ona çok ihtiyaç duyduğu istikrar için önemli bir zemin sağladı. Lazio'daki üçüncü sezonunu geçiren Tavares, oyununu geliştirmesine izin verirken profilini de benimseyen bir ortamda nihayet kendine yer bulmuş gibi görünüyor.
- sportphoto24
Venezia sınavı bekliyor
Tavares, Lazio'nun bu hafta sonu deplasmanda yeni yükselen Venezia ile karşılaşacağı maçta etkileyici form grafiğini sürdürmeye çalışacak. Güçlü başlangıcını korumak ve ilk dörtteki yerini sağlamlaştırmak, artık Gattuso'nun özgüvenli ekibi için en yakın öncelik konumunda.
Portekizli savunmacı bu yüksek performans seviyesini sürdürebilir ve teknik direktörünün yönlendirmelerine kulak verebilirse, kendisini ilk olarak Avrupa'nın elit liglerine taşıyan büyük potansiyelini sonunda gerçeğe dönüştürebilir.
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