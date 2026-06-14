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Sevilla FC v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Bernabéu'nun dışında... Real Madrid, Barcelona'nın hilelerine karşı kalitesini korudu

Transfers
Real Madrid
Osasuna
Newcastle United
Barcelona
V. Munoz
C. Palacios
İspanya
İngiltere

Üçlü anlaşma, genç yıldızı Premier Lig'e yaklaştırıyor

Real Madrid, rakibi Barcelona'nın son zamanlarda hizmetlerine ilgi gösterdiği söylentilerinin ardından, Bernabéu dışında sergilediği başarılı performansın ardından gelecek vaat eden yıldızlarından birinin geleceğini güvence altına almayı başardı.

Söz konusu oyuncu, geçen yaz Castilla takımından ayrılıp Osasuna'ya transfer olan ve bu kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan genç kanat oyuncusu Víctor Muñoz.

"AS" gazetesi, Real Madrid'in yaklaşık 10 milyon euroluk geri satış şartı koyarak oyuncuyu tamamen elinden çıkarmadığını yazdı.

  • Barcelona hakkındaki spekülasyonlar

    AS gazetesi genel yayın yönetmeni José Félix Díaz, Victor Muñoz’un geleceği konusunda Real Madrid’in tutumunu şöyle açıkladı: "Real Madrid, Osasuna, Newcastle ve Victor Muñoz arasında tamamlanmak üzere olan üçlü anlaşmada bir sezonluk geri alım opsiyonunu korumayı başardı. Bu durum, tüm bu olayın forvetin Barcelona'ya transferi için sadece bir hazırlık adımı olduğunu söyleyenleri çürütüyor."

    Ve ekledi: "Real Madrid, transfer sürecine hiçbir zaman karşı çıkmadı, özellikle de bu karar Osasuna ve oyuncunun kendisi tarafından alınmışken. Madrid kulübü, geri alım opsiyonunu veya ön alım hakkını kullanmamaya karar verdikten sonra bile, hızlı oyuncunun Premier Lig'de son kez sahneye çıkması gibi beklenen bir durumun gerçekleşmesi ihtimaline karşı bu noktaya geldi." 

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    Ve ekledi: "2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımıyla yer alacak olan oyuncu için net olan bir şey varsa, o da bir sonraki durağında oynama şansı ve süre alabilme isteğidir. Görünüşe göre bunu Newcastle'da buldu. Real Madrid, konuyu menajeri Juanma López ve oyuncunun kararına bırakmaya karar verdikten sonra, bu onun tek endişesiydi."

    Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra bazı Premier Lig takımları da oyuncu hakkında bilgi aldı, ancak Newcastle'a katılma fikri her zaman en güçlü seçenek olarak öne çıktı.

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  • Barcelona'nın isteği ve Real Madrid ile çatışmayı önleme

    Ve şöyle devam etti: "Barcelona, Victor Muñoz'u transfer etme olasılığını araştıran diğer takımdı. Aslında, onun durumunu ilk sorgulayan Barcelona'ydı, ancak oyuncu ve menajeri için, Real Madrid ile rekabete girmek niyetinde olmadıkları çok açıktı. Real Madrid, onu eğitmek ve elitler arasına çıkarmak için güvendiği kulüptü ve bu, Osasuna'da kaydettiği başarıda temel bir faktör oldu."

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    Ve şöyle devam etti: "2025 yazında Osasuna ile yapılan anlaşmanın temelini oluşturan geri alım hakkı ve ön alım hakkı sayesinde, işlerin kontrolü Madrid kulübünün yönetimindeydi. Oyuncunun geleceği hakkında spekülasyonların yapıldığı bu iki ay boyunca, bu maddenin bedelinin ödenmesi konusu hiç gündeme gelmedi."

  • Tekrar deneme... Osasuna, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor

    İspanyol gazeteci şunları vurguladı: "Spor direktörü Braulio Vázquez'ın liderliğindeki Osasuna kulübü, daha fazla Kastilya yeteneğini kadrosuna katmak için gözünü Valdibebas'a çeviriyor.

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    "Osasuna, genç orta saha oyuncusu César Palacios'u transfer etmek için Como kulübüyle rekabet halindeyken, savunma oyuncusu Valdibenas'tan da hoşlanıyor. Bu iki isim, Victor Muñoz'un transferinin başarısının ardından değerlendirdikleri seçenekler arasında yer alıyor. Kulübün, genç kanat oyuncusunu transfer etmek için Real Madrid'e ödediği 5 milyon avroluk bedeli bir yıl içinde üç katına çıkarması bekleniyor."