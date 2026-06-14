Bernabéu'nun dışında... Real Madrid, Barcelona'nın hilelerine karşı kalitesini korudu

AS gazetesi genel yayın yönetmeni José Félix Díaz, Victor Muñoz’un geleceği konusunda Real Madrid’in tutumunu şöyle açıkladı: "Real Madrid, Osasuna, Newcastle ve Victor Muñoz arasında tamamlanmak üzere olan üçlü anlaşmada bir sezonluk geri alım opsiyonunu korumayı başardı. Bu durum, tüm bu olayın forvetin Barcelona'ya transferi için sadece bir hazırlık adımı olduğunu söyleyenleri çürütüyor."

Ve ekledi: "Real Madrid, transfer sürecine hiçbir zaman karşı çıkmadı, özellikle de bu karar Osasuna ve oyuncunun kendisi tarafından alınmışken. Madrid kulübü, geri alım opsiyonunu veya ön alım hakkını kullanmamaya karar verdikten sonra bile, hızlı oyuncunun Premier Lig'de son kez sahneye çıkması gibi beklenen bir durumun gerçekleşmesi ihtimaline karşı bu noktaya geldi."

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Ve ekledi: "2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımıyla yer alacak olan oyuncu için net olan bir şey varsa, o da bir sonraki durağında oynama şansı ve süre alabilme isteğidir. Görünüşe göre bunu Newcastle'da buldu. Real Madrid, konuyu menajeri Juanma López ve oyuncunun kararına bırakmaya karar verdikten sonra, bu onun tek endişesiydi."

Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra bazı Premier Lig takımları da oyuncu hakkında bilgi aldı, ancak Newcastle'a katılma fikri her zaman en güçlü seçenek olarak öne çıktı.