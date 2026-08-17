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Manchester Cityai

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"Bermuda Şeytan Üçgeni" Rodri'nin sakatlığıyla tamamlandı: City, Manchester United'ın korkunç senaryosuyla karşı karşıya

FEATURES
P. Guardiola
Rodri
M.City
Premier Lig
Arsenal - M.City
Arsenal
Community Shield
E. Maresca
S. Ferguson
M. United
İspanya
İngiltere
Galler
İtalya
İskoçya

Guardiola döneminin ardından ilk gerçek sınavda çöküş

Bir akşamüstü, Community Shield'de Arsenal karşısında alınan ağır bir yenilginin ardından, Etihad Stadyumu sanki altın çağını sessizce uğurluyor gibiydi. İngiltere Community Shield maçında Arsenal'e 0-3 kaybedilmesi, dostluk niteliği taşıyan bir karşılaşmada geçici bir sonuç olmaktan öteydi; bir asrı aşkın süre boyunca inşa edilen projenin kökünden çatlamaya başladığının ilk net işaretiydi.

Manchester City'nin sportif direktörü Txiki Begiristain'in ve dâhi İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın ayrılığı, Rodri'nin de vedasının yaklaşmasıyla birlikte, gökmavililer yenilmez bir hâkimiyet makinesinden, bilinmeyen bir toprakta yeni bir kimlik arayan bir takıma dönüştürüyor.

Bugün İngiliz kulübü, İngiliz futbolunun koridorlarında yankılanan kader belirleyici bir soruyla karşı karşıya duruyor: Citizens, ezelî rakibi Manchester United'ın Sir Alex Ferguson'ın ayrılığından sonra yaşadığı kaderden kaçınabilecek mi? Yoksa üç temel direğin aynı anda ayrılması, sonuç baskıları ve yükselen beklenti çıtası ortasında, onu neredeyse sıfırdan başlamaya mı mecbur bırakacak? Cevap artık teorik değil, sahada şekillenmeye başladı.

Altın dönemi yaratan kahramanların; oyuncuların, yönetimin ve teknik ekibin ardından City'nin dümenine geçen kim olursa olsun, kendisini muazzam bir meydan okumanın karşısında bulacaktır. Pep Guardiola'nın halefi Enzo Maresca bunu hızla fark etti. 

Leicester City ve Chelsea ile başarılı olan, kupalar kazanan yetenekli bir teknik direktör; ancak ilk resmî sınavında Arsenal duvarına toslayarak takım gürültülü bir yenilgiyle ve Etihad Stadyumu'nda zorlu günlerin gerçekten başladığı hissiyle sahadan ayrıldı.

  • Efsaneyi yaratan direklerin çöküşü pusulayı değiştiriyor

    Kraliyet yönetiminin istikrarını korumasına ve mali ile operasyonel dehanın beyni Ferran Soriano'nun görevinde kalmasına rağmen, Manchester City kendisini efsanevi bir kulübe dönüştüren ilk temel direği bir yıldan kısa bir sürede kaybetti: Modern çağın en iyi spor direktörü Txiki Begiristain, bir yıldan fazla süre önce sessizce görevi bırakmaya karar vermişti.

    Begiristain, geçiş sürecine yardımcı oldu ve ilk aylarda halefi Hugo Viana'ya danışmanlık yaptı, ancak zamanla fark belirginleşti. Haaland'ı 60 milyona, Rodri'yi 70 milyona getiren ve maliyeti yüksek bir takım kurup bunu akıllı satışlarla telafi eden adamdı o. Viana ise bu yaz sadece iki transferde 130 milyonu aşmak üzere.

    Alım yaklaşımındaki bu değişim yönetsel bir ayrıntı değil, aksine City'yi yaratan uzun vadeli vizyonun değişmeye başladığının bir göstergesi. Tıpkı Sir Alex Ferguson'ın ayrılışından sonra Manchester United'ın başına geldiği gibi.

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  • Pep Guardiola: Yeri Doldurulamaz Efsane

    Guardiola, City sisteminden düşen ikinci temel direk olarak kabul ediliyor. Taktik dehası ve tekrar tekrar başarıya ulaşma becerisinin yanında, kulüp içinde mutlak bir nüfuza sahipti.

    Pep, kazansa da kaybetse de "dokunulmaz"dı; bu ise bir başka teknik direktörün, Maresca dahil, ulaşamayacağı bir konumdu.

    Kendisinin ölümsüz olduğunun farkında olan biriyle diğer teknik direktörler arasındaki fark, doğrudan sonuçlara ve performansa yansıyor. Guardiola gittiğinde, onunla birlikte yalnızca oyun stili gitmiyor; yıllarca rakiplerine dayattığı o kesinlik hissi ve psikolojik üstünlük de gidiyor.

    Bu boşluk, Manchester United'ın Ferguson sonrasında yaşadıklarına da büyük ölçüde benziyor; kulüpte teknik direktör denemeleri peş peşe gelirken, kulüp uzun yıllar boyunca eski heybetini geri kazanamadı.

  • Rodri: City'nin çöküşünü haber veren bel kemiği

    Üçüncü ve en tehlikeli direk olan Rodri, kulüpten ayrılmanın eşiğinde. Tüm bir takımı bir seviyeden başka bir seviyeye taşıma yeteneğine sahip orta saha oyuncusu azdır; ancak Rodri ile City şampiyon bir takımdı, onsuz ise tamamen farklı bir takımdı.

    Önceki sakatlık döneminde orta sahada belirgin bir kırılganlık ortaya çıktı ve takımın, İspanyol kaptanın sağladığı dengeden ve disiplinden yoksun olduğu görüldü. Bu nedenle yakın ayrılığı, kısa vadede telafisi zor, ağır bir darbe gibi görünüyor.

    Futbol tarihi, kilit oyuncusunu kaybedince seviyesi çöken kulüplerin örnekleriyle dolu ve City de bu denklemde olası bir istisna değil.

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  • Manchester City sıfırdan bir proje mi başlatıyor?

    Cevap basit değil. Bir yandan kulüp hâlâ muazzam mali kaynaklara, modern bir altyapıya ve istikrarlı bir sahipliğe sahip. Ancak öte yandan, projeyi inşa eden üç beynin kaybedilmesi, takımın gerçek bir yeniden yapılanma sürecine girdiği anlamına geliyor.

    Maresca, ani sonuç baskıları altında yeni bir kimlik inşa etme göreviyle karşı karşıya; bu, City büyüklüğünde bir kulüp düzeyinde henüz sınanmadığı bir durum. Arsenal'e Community Shield'de alınan yenilgi nihai bir ölçüt değil, ancak son yıllarda takımın bir özelliği olan denge ve sağlamlıktaki eksikliği gözler önüne serdi.

    Sezon başındaki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar devam ederse, kulüp kendini tıpkı Manchester United'ın Ferguson döneminin sona ermesinin ardından yaşadığı gibi neredeyse tam bir yeniden yapılanmaya mecbur bulabilir.

  • Manchester United tehlikesi ufukta beliriyor

    Manchester United'ın 2013 sonrasında yaşadıkları, temel taşlarını bir anda kaybeden herhangi bir kulüp için acı bir ders niteliğinde. Gerçek bir karşılık alınmadan geçen yıllarca süren idari, teknik ve mali çalkantı, üstelik devasa harcamalarla birlikte. City şu anda mülkiyetteki süreklilik ve mali planlama sayesinde aynı senaryodan kaçınma fırsatına sahip.

    Ancak ilk işaret dün geldi ve aynı tecrübenin tekrarlanma korkusu artık meşru hale geldi; başarısının temelini Çeki, Pep ve Rodri'nin oluşturduğu takım, aynı güçle bir kez daha tekrar etmeyebilir.

    Önümüzdeki aylar, Manchester City'nin bu evreyi en az kayıpla atlatabilecek mi, yoksa ezeli rakibinin yıllarca yaşadığına benzer uzun bir yeniden yapılanma tünelinin içine mi gireceğini belirleyecek.