Bir akşamüstü, Community Shield'de Arsenal karşısında alınan ağır bir yenilginin ardından, Etihad Stadyumu sanki altın çağını sessizce uğurluyor gibiydi. İngiltere Community Shield maçında Arsenal'e 0-3 kaybedilmesi, dostluk niteliği taşıyan bir karşılaşmada geçici bir sonuç olmaktan öteydi; bir asrı aşkın süre boyunca inşa edilen projenin kökünden çatlamaya başladığının ilk net işaretiydi.

Manchester City'nin sportif direktörü Txiki Begiristain'in ve dâhi İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın ayrılığı, Rodri'nin de vedasının yaklaşmasıyla birlikte, gökmavililer yenilmez bir hâkimiyet makinesinden, bilinmeyen bir toprakta yeni bir kimlik arayan bir takıma dönüştürüyor.

Bugün İngiliz kulübü, İngiliz futbolunun koridorlarında yankılanan kader belirleyici bir soruyla karşı karşıya duruyor: Citizens, ezelî rakibi Manchester United'ın Sir Alex Ferguson'ın ayrılığından sonra yaşadığı kaderden kaçınabilecek mi? Yoksa üç temel direğin aynı anda ayrılması, sonuç baskıları ve yükselen beklenti çıtası ortasında, onu neredeyse sıfırdan başlamaya mı mecbur bırakacak? Cevap artık teorik değil, sahada şekillenmeye başladı.

Altın dönemi yaratan kahramanların; oyuncuların, yönetimin ve teknik ekibin ardından City'nin dümenine geçen kim olursa olsun, kendisini muazzam bir meydan okumanın karşısında bulacaktır. Pep Guardiola'nın halefi Enzo Maresca bunu hızla fark etti.

Leicester City ve Chelsea ile başarılı olan, kupalar kazanan yetenekli bir teknik direktör; ancak ilk resmî sınavında Arsenal duvarına toslayarak takım gürültülü bir yenilgiyle ve Etihad Stadyumu'nda zorlu günlerin gerçekten başladığı hissiyle sahadan ayrıldı.