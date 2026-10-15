Bergomi sözlerini şöyle sürdürüyor: "Şimdi İtalya'yı mı yoksa Almanya'yı mı temsil edeceğine karar vermesi gereken bu gencin değerini biliyorum. Yetenekli ama neyi seçeceğini bilmiyorum. Yine de kendime şunu soruyorum: Bu genç içinde ne hissediyor? Bunu yalnızca kendisi bilir. Benim bildiğim tek şey, 'Belki oraya gidersem daha fazla oynarım' diye düşünerek sadece fırsatlara göre karar vermemesinin daha iyi olacağı. Umarım içine bakar ve kalbinin sesini dinleyerek karar verir."



