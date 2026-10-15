Beppe Bergomi, Inter ve İtalya Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu olarak Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Inter-Bruges'in 3-4 biten maçını yeniden değerlendirdi. Bergomi, özellikle Belçika ekibinin dört golünden üçünü atan 22 yaşındaki İtalyan-Alman forvet Nicolò Tresoldi'nin performansına odaklandı: "Güçlü bir oyuncu. Ama gollerine bakarsam, birini penaltıdan attı, biri ona hediye edildi, diğerinde ise topu sadece içeri itti. Güçlü olduğunu kabul ediyorum ama bu gollerin ötesine geçip performansını değerlendirelim."
Getty Images / Calciomercato
Çeviri:
Bergomi: "Tresoldi iyi bir oyuncu ama gollerinden birini penaltıdan attı, biri ona hediye edildi, diğerinde ise topu sadece içeri itti"
Bergomi sözlerini şöyle sürdürüyor: "Şimdi İtalya'yı mı yoksa Almanya'yı mı temsil edeceğine karar vermesi gereken bu gencin değerini biliyorum. Yetenekli ama neyi seçeceğini bilmiyorum. Yine de kendime şunu soruyorum: Bu genç içinde ne hissediyor? Bunu yalnızca kendisi bilir. Benim bildiğim tek şey, 'Belki oraya gidersem daha fazla oynarım' diye düşünerek sadece fırsatlara göre karar vermemesinin daha iyi olacağı. Umarım içine bakar ve kalbinin sesini dinleyerek karar verir."
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