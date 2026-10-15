Bergomi şöyle devam etti: "Bu gencin değerini biliyorum. Şimdi İtalya'yı mı yoksa Almanya'yı mı temsil edeceğine karar vermesi gerekecek. Yetenekli ama hangisini seçeceğini bilmiyorum. Kendime şunu soruyorum: Bu genç içinde ne hissediyor? Bunu yalnızca kendisi bilir. Benim tek bildiğim, 'Belki oraya giderim çünkü daha fazla oynarım' diye düşünüp yalnızca fırsatları gözeterek karar vermemesinin daha iyi olacağı. Umarım içine dönüp bakar ve kalbiyle karar verir."



