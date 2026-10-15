Beppe Bergomi, Inter ve İtalya Millî Takımı'nın eski savunmacısı, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Inter-Brugge'nin 3-4 biten maçını yeniden değerlendirdi. Özellikle Belçika ekibinin dört golünden üçünü atan 23 yaşındaki İtalyan-Alman forvet Nicolò Tresoldi'nin performansını analiz eden Bergomi şunları söyledi: "Güçlü bir oyuncu. Ama gollerine bakarsak birini penaltıdan attı, biri kendisine hediye edildi, diğerinde ise topu sadece içeri itti. Güçlü olduğunu kabul ediyorum ama bu gollerin ötesine geçip performansını analiz edelim."
Getty Images / Calciomercato
Çeviri:
Bergomi: "Tresoldi iyi bir oyuncu ama bir golünü penaltıdan attı, biri ona hediye edildi, diğerinde ise topu sadece içeri itti"
Bergomi şöyle devam etti: "Bu gencin değerini biliyorum. Şimdi İtalya'yı mı yoksa Almanya'yı mı temsil edeceğine karar vermesi gerekecek. Yetenekli ama hangisini seçeceğini bilmiyorum. Kendime şunu soruyorum: Bu genç içinde ne hissediyor? Bunu yalnızca kendisi bilir. Benim tek bildiğim, 'Belki oraya giderim çünkü daha fazla oynarım' diye düşünüp yalnızca fırsatları gözeterek karar vermemesinin daha iyi olacağı. Umarım içine dönüp bakar ve kalbiyle karar verir."
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