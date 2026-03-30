Bergomi: "Tonali canavarları kovdu. Pio Esposito'ya güvenmeliyiz. Benim için de Bosna, Galler'den daha iyi."

Beppe Bergomi, İtalya milli takımının üstlendiği sorumlulukların ve bunun getirdiği baskıyı çok iyi bilir. 1982'de İtalya ile Dünya Kupası'nı neredeyse bir çaylak olarak kazanan Bergomi, bu olumlu ve olumsuz olmayan gerilimi, yarın 31 Mart 2026 Salı akşamı saat 20.45'ten itibaren Zenica'da, 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri playoff finalinde Bosna ile karşılaşacak olan Azzurri'de yeniden görmek istiyor.





Tuttosport'a konuşan "lo Zio", Kuzey İrlanda maçında hissedilen korku duygusuna değinerek, Bosna maçına olumlu bir bakış açısı kazandırdı. Bergomi ayrıca, Galler-Bosna maçının sonunda Rai kameraları tarafından yakalanan Dimarco'nun sevinç gösterisiyle ilgili tartışmayı da sonlandırdı.