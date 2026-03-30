Bergomi: "Tonali canavarları kovdu. Pio Esposito'ya güvenmeliyiz. Benim için de Bosna, Galler'den daha iyi."

Bosna Hersek - İtalya
Eski İtalya ve Inter savunma oyuncusu için, Kuzey İrlanda karşısında başarısızlık hissi havada asılıydı. Şimdi ise yenilebilir bir rakip olan Bosna

Beppe Bergomi, İtalya milli takımının üstlendiği sorumlulukların ve bunun getirdiği baskıyı çok iyi bilir. 1982'de İtalya ile Dünya Kupası'nı neredeyse bir çaylak olarak kazanan Bergomi, bu olumlu ve olumsuz olmayan gerilimi, yarın 31 Mart 2026 Salı akşamı saat 20.45'ten itibaren Zenica'da, 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri playoff finalinde Bosna ile karşılaşacak olan Azzurri'de yeniden görmek istiyor.


Tuttosport'a konuşan "lo Zio", Kuzey İrlanda maçında hissedilen korku duygusuna değinerek, Bosna maçına olumlu bir bakış açısı kazandırdı. Bergomi ayrıca, Galler-Bosna maçının sonunda Rai kameraları tarafından yakalanan Dimarco'nun sevinç gösterisiyle ilgili tartışmayı da sonlandırdı.

  • TONALAR, CANAVARLAR VE KORKU

    Tonali gol attığında maç yorumunda “nihayet” dedim. Nihayet dedim çünkü o gol bir kurtuluş gibiydi; ilk yarıda tam bir kabus yaşamıştım. Hava ağırlaşmıştı, tabiri caizse başaramama korkusu hissediliyordu.


    İlk yarıda topun ağır olduğu belliydi, sonra Rino da ikinci yarıda taktiksel olarak düzeltmeler yaptı çünkü ilk yarıda pek bir şey anlamamıştık, bence forvetlere daha hızlı ulaşmalıydık ama bir türlü ulaşamıyorduk.


    3-5-2 ile oynadığında, Politano hariç, rakibi geçemezsin ve bu yüzden forvetleri devreye sokman gerekir. İkinci yarıda farklı bir şey görüldü ve maçı kazandınız.

  • PIO ESPOSITO'YA OY VERMELİSİNİZ

    "Pio, sahaya çıktığı anda hemen canlanan bir oyuncu. Tüm hücum hattını daha iyi hale getiren bir oyuncu. Rino'nun ne gibi kararlar vereceğini bilmiyorum, ancak Pio güvenilmesi gereken bir oyuncu. Hücum hattında değişiklikler yapmam gerekirse, çok koştukları için iki kanat oyuncusunu, yani Dimarco ve Politano'yu gösterirdim. Ancak Pio her zaman dikkate alınması gereken bir oyuncu, zeki bir çocuk, sahada ve saha dışında iyi hareket ediyor, onu çok olgun buluyorum ve bu takım için gerçekten faydalı olabilir." 

  • BOSNA, GALLER'DEN DAHA İYİ

    "Dimarco ile ilgili tartışma mı? Ben de Galler'den ziyade Bosna'yı tercih ederim (gülümsüyor, ed.), çünkü Galler ritim, bire bir mücadeleler ve fiziksel güç açısından, tıpkı Kuzey İrlanda gibi, bizden bir adım önde. Ancak biz teknik ve kaliteye odaklanmalıyız. Bosna kesinlikle biraz daha tecrübeli, onların sahasında oynayacağız ve Muharemovic, Kolasinac, Dzeko gibi oyuncuları var. Kısacası tecrübeli oyuncular ama biz daha iyiyiz."

  • İtalya güçlü bir takım, ancak Dünya Kupası'nda yine de figüran rolünü oynayacak

    "Bergamo'daki maç bize İtalya'nın güçlü olduğunu gösterdi. Şimdi, bence mütevazı bir rakibe karşı alınan bu galibiyetin ardından, hedef değişmese de oyuncuların baskı açısından biraz daha rahatlayabileceklerini düşünüyorum. İtalya'yı Dünya Kupası'na taşıyacak olanların onlar olacağına inanmak zorundayım…


    Arjantin, Brezilya, İngiltere, İspanya ve özellikle Fransa'yı düşündüğümde, İtalya Dünya Kupası'na katılırsa sadece figüran rolünde olacağını söyleyebilirim. Ama oraya gittiğinde elinden geleni yaparsın. Neden biz de benzer bir yol izleyemeyelim ki? Bunu yapacağımızı söylemiyorum, ama önce gidelim ve sonra ne olacağını görelim...".

  • GATTUSO'NUN HERHANGİ BİR SUÇU YOK

    "Eğer başaramazsak, Rino'ya kızmamalıyız çünkü o göreve devre arasında geldi, maçlarını oynadı, fazla zamanı olmadı; Norveç'le oynadığımız son maçtan sonra ona bir antrenman kampı bile vermedik. Bana göre o, bir takım ruhu oluşturmada başarılı oldu ve artık kalmamış olan aidiyet duygusunu geri getirdi."

