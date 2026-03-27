Giuseppe Bergomi, eski takımı Inter'in yanı sıra Milan ve Napoli'nin de yer aldığı Şampiyonluk yarışı hakkında "Yes Cup" etkinliğinin kenarında konuştu. İşte eski defans oyuncusu ve şu anki yorumcu "Zio"nun sözleri.
Bergomi: “Şampiyonluk Inter’e mi gidecek? Napoli’ye dikkat edin, her maçı kazanabilir. Roma maçı belirleyici olacak”
"Bu sezonun son haftalarında neler olacağını kim bilir. Her şey açık, bakalım kim zihinsel ve fiziksel olarak daha iyi durumda olacak. Fikstüre bakıldığında Napoli tüm maçları kazanabilir; Milan'ıevinde, Como'yuise deplasmanda ağırlayacak. Bizim ligimizdeki gibi bir takım kurmam gerekirse, fiziksel olarak güçlü orta saha oyuncuları, hızlı forvetler ve sağlam bir savunma seçerdim. Napoli'de bunların hepsi var, en eksiksiz kadroya sahip. Ama çok fazla sakatlık yaşadı. Milan Napoli'ye yenilmesaydı, hâlâ orada olurdu. Inter'in nasıl tepki vereceğini, bazı oyuncuların nasıl toparlanacağını anlamak gerekiyor. Roma maçı belirleyici olacak."
“Bence Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez, özellikle de Lautaro, kişilikleri açısından çok önemli. Inter’in oyun kurarak gol pozisyonlarına ulaştığı 3-5-2 sisteminde, forvetleri harekete geçirmek çok önemli ve Lautaro’nun oyununa kattığı katkı, kadrodaki diğer forvetlerin sağlayamadığı bir şey. Onun bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalması belirleyici oldu. Yanında kim oynayacak? Thuram iyi başlamıştı, sonra Slavia Prag maçında sakatlandı ve geri döndüğünden beri eski formunda değil. Bunun fiziksel mi yoksa zihinsel bir sorun mu olduğunu bilmiyorum. Pio Esposito var ve Lautaro ile iyi uyum sağlıyor.”