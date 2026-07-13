Beppe Bergomi, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, Giovanni Malagò’nun milli takımı Paolo Maldini’ye emanet etme kararını değerlendirdi. Eski Inter kaptanı, AC Milanlı adayın alternatiflerinden biriydi, ancak teknik direktörü seçecek yönetici kadrosuna dahil olabilir. İşte sözleri.
Çeviri:
Bergomi: “Maldini en iyi seçim. Yardımcı olabilirsem, tereddüt etmem. Guardiola mı? O zaten bir sürü para kazandı…”
“Bu listede yer almaktan memnuniyet duydum. Malagò ile aramızda büyük bir saygı var. Milano-Cortina Olimpiyatları’nın açılış töreninde Olimpiyat meşalesini taşımamı sağlayan oydu; bu, hayatımın en heyecan verici anlarından biriydi. Paolo kabul etmeseydi, ben de olası adaylar arasında olacaktım ve bu benim için bir gurur kaynağı. Ancak Maldini, açık ara en iyi seçim. Malagò ile konuştum mu? Eh eh, bu soruyu geçiştirmeme izin verin. Paolo deneyimli, daha önce üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Önemli değerlere ve yetkinliğe sahip. Ona hayranım, bence birlikte oynadığım en iyi İtalyan futbolcu. Yeni bir pozisyonda görev alacak: fark yaratmayı başaracaktır.”
“Leonardo mu? Akıllıca bir hamle. Yapılacak çok iş var; elinde her türlü nitelik olabilir ama ikisi birlikteyken her şey daha iyi olur. Maldini işleri yönetme konusunda pratik biridir. Leo ise bir hayalperest. Bu karışım ilginç. Gençlik kademelerini iyi değerlendirmeleri gerekecek. İtalyan altyapısı iyi çalışıyor. Bana, 2010 ve 2007 doğumlu gençlerden oluşan iki umut vaat eden neslimiz olduğunu söylüyorlar. Onlar doğru talimatları iletmeliler. Aynı ilkelere sahip olmak, ortak kılavuzlar belirlemek gerekiyor. Farklı yaş gruplarını aynı fikirlerle oynatmak, Milli Takımı bir kulübün A takımı gibi düşünmek. Kısa süre önce İspanyol çocukların kazandığı bir 11 yaş altı turnuvasını izledim: hepsinin benzer bir oyun tarzı var. Bizde de çok yetenek var: bunu boşa harcamayalım, gençlerimizin hata yapmasına izin verecek cesarete sahip olmalıyız.”
“Yeni teknik direktör konusunda doğru bir seçim yok; bu, hangi futbola inandığınıza ve görmek istediğiniz değişikliklere bağlı. Bana göre Guardiola ilgi çekici bir seçenek. Ve Paolo sizin tarafınızda olduğunda, Pep ile konuşmaya gidecek gücü ve itibarı elinizde tutarsınız. Sezgilerime göre, bir deneme yapabilirler. Ben romantik bir futbol taraftarıyım. Bu teknik direktörler çok para kazandılar. Bana şöyle diyorlar: ‘Eğer taleplerini azaltırlarsa statülerini zedelerler.’ Ama ben diyorum ki, Guardiola gibi bir futbol dehası, statüsünü düşünmeye ihtiyaç duyar mı? Onun için milli takımı yönetmek heyecan verici olabilir, bunu bir meydan okuma olarak görebilir. Elbette bu, diğer adayların uygun olmadığı anlamına gelmez.”
“Mancini milli takım teknik direktörü olarak mükemmel ve geri dönmeye çok hevesli. Vizyonu var, yetenekleri keşfetmeyi biliyor: bir şans daha hak ediyor. Conte kısa sürede hem sahada hem de soyunma odasında bir takım kurabilir. Çok şey bekler, aynı ölçüde de verir. Pioli mi? Maldini onu iyi tanıyor, Milan’da birlikte bir Scudetto kazandılar. O da iyi bir çözüm olurdu. Ancak bir noktayı netleştirmek gerek: Milli Takımı yönetmek bir gurur kaynağı olmalı. Maddi yönü ilk kriter olmamalı. Fabregas gibi bir profili de beğeniyorum. Como takımı incelenmesi gereken bir model; gençlerle çalışmayı biliyor, yetenekleri geliştirmeyi biliyor. Ne yazık ki serbest değil.”
“Paolo beni arasa, onun gibi birini dinlersin. Sky’da televizyon yorumculuğu yapmayı seviyorum, ama mavi forma kariyerimi şekillendirdi; 82’den 98’e kadar dört Dünya Kupası’nda oynadım. Yardımcı olabilirsem, geri durmam.”
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