Bergomi: “Maldini en iyi seçim. Yardımcı olabilirsem, tereddüt etmem. Guardiola mı? O zaten bir sürü para kazandı…”

“Yeni teknik direktör konusunda doğru bir seçim yok; bu, hangi futbola inandığınıza ve görmek istediğiniz değişikliklere bağlı. Bana göre Guardiola ilgi çekici bir seçenek. Ve Paolo sizin tarafınızda olduğunda, Pep ile konuşmaya gidecek gücü ve itibarı elinizde tutarsınız. Sezgilerime göre, bir deneme yapabilirler. Ben romantik bir futbol taraftarıyım. Bu teknik direktörler çok para kazandılar. Bana şöyle diyorlar: ‘Eğer taleplerini azaltırlarsa statülerini zedelerler.’ Ama ben diyorum ki, Guardiola gibi bir futbol dehası, statüsünü düşünmeye ihtiyaç duyar mı? Onun için milli takımı yönetmek heyecan verici olabilir, bunu bir meydan okuma olarak görebilir. Elbette bu, diğer adayların uygun olmadığı anlamına gelmez.”





“Mancini milli takım teknik direktörü olarak mükemmel ve geri dönmeye çok hevesli. Vizyonu var, yetenekleri keşfetmeyi biliyor: bir şans daha hak ediyor. Conte kısa sürede hem sahada hem de soyunma odasında bir takım kurabilir. Çok şey bekler, aynı ölçüde de verir. Pioli mi? Maldini onu iyi tanıyor, Milan’da birlikte bir Scudetto kazandılar. O da iyi bir çözüm olurdu. Ancak bir noktayı netleştirmek gerek: Milli Takımı yönetmek bir gurur kaynağı olmalı. Maddi yönü ilk kriter olmamalı. Fabregas gibi bir profili de beğeniyorum. Como takımı incelenmesi gereken bir model; gençlerle çalışmayı biliyor, yetenekleri geliştirmeyi biliyor. Ne yazık ki serbest değil.”





“Paolo beni arasa, onun gibi birini dinlersin. Sky’da televizyon yorumculuğu yapmayı seviyorum, ama mavi forma kariyerimi şekillendirdi; 82’den 98’e kadar dört Dünya Kupası’nda oynadım. Yardımcı olabilirsem, geri durmam.”