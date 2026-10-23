Beppe Bergomi, Inter ve İtalya Milli Takımı'nın eski savunmacısı ve şimdiki futbol yorumcusu, Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Rennes ile 2-2 berabere kalan Juventus'un içinde bulunduğu krizi Sky yayınında değerlendirdi: "İyi bir maç çıkarmadı. İlk yarıda zorlandı, golü erken buldu ama sonrasında bence oyun sistemlerini sürekli değiştirmek, zaman bulmalarına yardımcı olmuyor - diye aktarıyor TuttiJuve.con -. Bugün McKennie'nin yer değiştirdiği, pozisyonunun biraz sıra dışı olduğu bir 3-5-2 vardı ama genel olarak yine 3-5-2'ydi."
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Bergomi: "Juventus'ta oyun sisteminin sürekli değişmesi fayda sağlamıyor"
Bergomi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu takımda 3-5-2'yi tercih edersen iki forvete alternatifin yok. Nico Gonzalez bu rolü bir ölçüde üstlenebilir ama altı kanat oyuncusundan vazgeçmen gerekir. Bu yüzden bunun, bugün maçta geri dönüş yapmak ve farklı bir ikinci yarı oynamak için düşünülen bir çözüm olduğunu sanıyorum. Penaltıdan sonra Juventus biraz heyecan kazandı, taraftar takıma destek verdi ve farklı bir şeyler gördük. Ancak ilk yarıda takımın yine zorlandığını gördüm".
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