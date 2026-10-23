Bergomi: "Juventus'ta oyun sisteminin sürekli değişmesi fayda sağlamıyor"

Bergomi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu takımda 3-5-2'yi tercih edersen iki forvete alternatifin yok. Nico Gonzalez bu rolü bir ölçüde üstlenebilir ama altı kanat oyuncusundan vazgeçmen gerekir. Bu yüzden bunun, bugün maçta geri dönüş yapmak ve farklı bir ikinci yarı oynamak için düşünülen bir çözüm olduğunu sanıyorum. Penaltıdan sonra Juventus biraz heyecan kazandı, taraftar takıma destek verdi ve farklı bir şeyler gördük. Ancak ilk yarıda takımın yine zorlandığını gördüm".