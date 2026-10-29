Juventus'un Genoa deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi çok ağırdı: Maç yarım saatte bitmiş, Luciano Spalletti'nin Juventus'u kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Sky Sport stüdyosundan Beppe Bergomi şu yorumu yaptı: "Napoli için eksiklerin belirleyici olduğunu söylüyorsak, Juventus için de Yildiz, Locatelli ve Thuram'ın ne zaman döneceğini sormalıyız. Bana göre onlar, takımın şu anda eksik olan en iyi üç oyuncusu."
Getty Images
Çeviri:
Bergomi: "Juventus farklı bir şey yapabilir mi, yoksa bu karmaşayı mı sürdürür?"
"Bu takım farklı bir şey yapabilir mi, yoksa bu karmaşayı, bu kimliksizliği sürdürür mü?" diye ekliyor Inter ve İtalya Milli Takımı'nın eski savunmacısı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun