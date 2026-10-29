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cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Bergomi: "Juventus farklı bir şey yapabilir mi, yoksa bu karmaşayı mı sürdürür?"

Juventus
Serie A

İtalya Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Juventus'un yaşadığı kriz hakkında konuştu

Juventus'un Genoa deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi çok ağırdı: Maç yarım saatte bitmiş, Luciano Spalletti'nin Juventus'u kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Sky Sport stüdyosundan Beppe Bergomi şu yorumu yaptı: "Napoli için eksiklerin belirleyici olduğunu söylüyorsak, Juventus için de Yildiz, Locatelli ve Thuram'ın ne zaman döneceğini sormalıyız. Bana göre onlar, takımın şu anda eksik olan en iyi üç oyuncusu."

  • "Bu takım farklı bir şey yapabilir mi, yoksa bu karmaşayı, bu kimliksizliği sürdürür mü?" diye ekliyor Inter ve İtalya Milli Takımı'nın eski savunmacısı.


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