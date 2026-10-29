Juventus'un Genoa deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi çok ağırdı: Maç yarım saatte bitmiş, Luciano Spalletti'nin Juventus'u kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Sky Sport stüdyosundan Beppe Bergomi şu yorumu yaptı: "Napoli için eksiklerin belirleyici olduğunu söylüyorsak, Juventus için de Yildiz, Locatelli ve Thuram'ın ne zaman döneceğini sormalıyız. Bana göre onlar, takımın şu anda eksik olan en iyi üç oyuncusu."