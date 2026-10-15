Beppe Bergomi, Inter ve İtalya Milli Takımı'nın eski savunmacısı olarak Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Inter-Bruges maçındaki 3-4'lük skora dönerek özellikle Inter savunmasının performansını değerlendirdi: "Oyuncular hakkında tek tek konuşmayı sevmiyorum. Mesele şu ki Inter, yerlerine kimse alınmayan iki markajcı savunmacısını kaybetti: Acerbi ve De Vrij. Adam adama markaj yapan tek iki oyuncu da onlardı. Yazın Stones'u transfer etti ama İngiliz oyuncu bu tip bir futbolcu değil. Dolayısıyla bu savunmanın birlikte çalışması ve açık alanda savunma yapması gerekiyor. Oyunu iyi okuyor ama onu korumak lazım. Mesele Akanji, Bastoni ya da Bisseck değil... Hepsi iyi oyuncular, hepsi millî takım oyuncusu ama açık alanda savunma yapmak herkes için zor. Daha girişken ve daha hücumcu bir futbol oynatmaya çalışan Cristian'ın bulmaya uğraştığı denge meselesine geri dönüyorum."
Calciomercato/Getty Images
Çeviri:
Bergomi: "Adam markajı yapan yalnızca Acerbi ve De Vrij vardı, Inter de onların yerine oyuncu almadı"
MARTINEZ HAKKINDA
Belçikalılara karşı ciddi bir hata yapan Inter kalecisi Martinez hakkında: "Aslında soru başka ve Chivu ile kaleci antrenörüne sorulmalı: Ondan ne istiyorsunuz? Savunma çizgisi önde olduğu için o da ileride durup kalesinden çıkarak risk almak zorunda mı, yoksa bu müdahaleler kendi inisiyatifi mi? Geçen yıl Sommer'in de yaptığı hataların aynısını herkes görüyor ama bir değerlendirme yapmak zor. Üstelik bu hatalar iyi yaptığı şeyleri unutturmamalı. Brugge karşısında 1-1'lik golü getiren atağı başlatan oydu. Başka zamanlarda da olağanüstü kurtarışlar yaptı. Bu yüzden Pepo'yu her zaman savunacağım. Bence iyi bir kaleci."
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