Zidane'ın tavizsiz yaklaşımı, Fransa bir dizi zorlu milli maç fikstürüne hazırlanırken neredeyse hemen sınanacak. Yaklaşan Uluslar Ligi programında Fransa; İtalya ve Belçika gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak, ayrıca Türkiye ile de kozlarını paylaşacak.

Bu maçlar, yeni teknik direktör için ilk gerçek rekabetçi sınavlar anlamına geliyor ve o da üst düzey Avrupa rekabetinin taktik taleplerine takımını hazırlamanın en iyi yolunun "lafı dolandırmayan" bir ortam olduğunu açıkça düşünüyor.