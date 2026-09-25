AFP
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Berberlere izin yok! Zinedine Zidane, Kylian Mbappe ve Michael Olise'nin tuhaf yeni kuralla karşı karşıya kalmasıyla Fransa kadrosunda sıkı yönetime geçti
Berberlerin Clairefontaine'e girişi engellendi
Futbol modası dünyasında büyük yankı uyandıran bir hamlede, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın antrenman kampına kuaförlerin girişini yasakladığı bildirildi. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine geçen efsane isim, görünüşe göre odağı tamamen saha içindeki konulara çevirmek istiyor.
Fransız yayın organı L’Équipe'in haberine göre yeni teknik direktör, yıldız oyuncularının milli ara sırasında dış görünümleriyle meşgul olmamasını sağlamak için dışarıdan gelen stilistlere kapıları kapatıyor.
Bu talimat, mevcut kadronun yüksek profilli yapısı göz önüne alındığında özellikle önem taşıyor. Mbappe ve Olise gibi yıldızlar sık sık stil trendlerinin ön saflarında yer aldı, ancak artık bakımlarını milli göreve katılmadan önce halletmeleri gerekecek.
- AFP
Clairefontaine defilesinin sonu
Zidane'ın sıkı düzeni yalnızca berber koltuğuyla sınırlı değil; Fransa Milli Takımı'nın gelişini genellikle çevreleyen medya sirkini de hedef aldı.
Yıllardır, arabadan Clairefontaine'deki konaklama tesisine uzanan yürüyüş, oyuncuların sosyal medyadaki konuşmalara damga vuran gösterişli tasarımcı kıyafetler giymesiyle doğaçlama bir podyuma dönüşüyordu. Oyuncuların odağı ve ticarileşme konusunda sık sık uzun tartışmalar başlatan bu gelenek, yeni yönetimin çok daha katı kuralları altında artık geçmişte kaldı.
Zidane futbola odaklanmak istiyor
Teknik direktörün, futbolculara sporculardan ziyade ünlü muamelesi yapılmasını önlemek için bu gelişler sırasında fotoğrafçılar ve film ekiplerinin varlığını sınırladığı bildirildi.
AS'in haberine göre, "Zidane'ın hayata geçirdiği bir diğer değişiklik, Fransa Milli Takımı oyuncularının kaldıkları yere varışını takip etmek ve yayınlamak için Clairefontaine dışında oluşan yoğun medya varlığının ortadan kaldırılması oldu. Bu durum oldukça büyük bir olaydı, çünkü birçok oyuncu medyada uzun tartışmalara yol açan kombinlerle geliyordu."
Eski Real Madrid patronunun odağın kesin şekilde topun üzerinde kalmasını istediği açık.
- AFP
Les Bleus için zorlu bir fikstür
Zidane'ın tavizsiz yaklaşımı, Fransa bir dizi zorlu milli maç fikstürüne hazırlanırken neredeyse hemen sınanacak. Yaklaşan Uluslar Ligi programında Fransa; İtalya ve Belçika gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak, ayrıca Türkiye ile de kozlarını paylaşacak.
Bu maçlar, yeni teknik direktör için ilk gerçek rekabetçi sınavlar anlamına geliyor ve o da üst düzey Avrupa rekabetinin taktik taleplerine takımını hazırlamanın en iyi yolunun "lafı dolandırmayan" bir ortam olduğunu açıkça düşünüyor.
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