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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP
Yosua Arya

Çeviri:

'Berbat spor!' - Luis Enrique, PSG'nin Monaco yenilgisinin ardından son 14 yılın en kötü Ligue 1 başlangıcını yapmasına öfkelendi

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
1. Lig
Paris Saint-Germain - AS Monaco
AS Monaco

Paris Saint-Germain'in Ligue 1'deki yeni sezona kötü başlangıcı, sahasında AS Monaco'ya 2-1'lik sürpriz yenilgiyle devam etti. Erken bir üstünlük kurmasına rağmen son şampiyon, devre arasının ardından dağıldı ve teknik direktör Luis Enrique'yi futbolun acımasız doğasından yakınmaya itti.

  • Monaco, PSG'nin sıkıntısını artırdı

    PSG'nin yeni Ligue 1 sezonuna yaptığı sendeleyen başlangıç, cuma günü Monaco'ya sahasında 2-1 yenilmesiyle devam etti. Bu sonuç, son Fransa şampiyonunun 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez ligdeki ilk üç maçında galibiyet alamamasına yol açtı. Bu, resmen kulübün son 14 yıldaki en kötü iç saha sezon başlangıcı oldu. Öte yandan Monaco, üç maç sonunda yüzde 100'lük kusursuz derecesini koruyan tek takım olarak zirveye yerleşti.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Yenilgiye rağmen Enrique meydan okuyor

    Artan baskıya rağmen PSG Teknik Direktörü Enrique, takımının formu konusunda paniğe kapılmayı reddetti. İspanyol teknik adam, Parc des Princes'teki hayal kırıklığı yaratan son skora rağmen altta yatan metriklerin iyimser olmak için bir neden sunduğunda ısrar etti.

    Enrique, ESPN'in aktardığına göre, "Gördüklerimden memnunum" dedi. "Sezonun başındayız. Henüz en iyi halinde değiliz ama bu maçı kazanmayı hak ettik. Futbol böyle, boktan bir spor. Birçok olumlu şey gördüm. xG [beklenen goller] değerleri bizim lehimize.

    "Bunu nasıl açıklayayım? Futbol bazen açıklanamaz. Oyuncuların mentalitesinin altını çizmek istiyorum. Heyecan verici bir şampiyona olacak. Geleceğe hazırlanmalıyız."

  • Sözleşme sevinci çöküşle gölgelendi

    Acı verici aksilik, PSG'nin büyük sözleşme uzatmalarını duyurmasından yalnızca saatler sonra geldi; Enrique ve birkaç kilit oyuncunun sözleşmeleri 2030'a kadar güvence altına alındı. Ev sahibi ekip, kulüp kaptanı Marquinhos'un 31. dakikada açılış golünü atmasıyla kutlamaya hazır görünüyordu. Ancak konuk ekip, devrenin ardından müthiş bir geri dönüş yaparak maçı tersine çevirdi. Deplasman tarafında Flavio Nazinho skora dengeyi getirdi, ardından Stanis Idumbo 72. dakikada belirleyici golü kaydetti.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Odak Avrupa'ya kayıyor

    PSG, daha önce Rennes ve Lille ile 2-2 berabere kalmasının yanı sıra geçen ay Lens'e Fransa Süper Kupası'nda yenilmesinin ardından gelen bu son yerel darbadan şimdi hızla toparlanmak zorunda. Kıtadaki mücadele yeniden başlarken ligdeki sıkıntılarını bir kenara bırakmaları gerekecek.

    Paris Saint-Germain, gelecek hafta Parc des Princes'te Slovan Bratislava'yı ağırlayarak Avrupa macerasına başlayacak. Enrique, sendeleyerek başlayan sezonlarını ayağa kaldırmak için net bir galibiyete umutsuzca ihtiyaç duyacak.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
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Slovan Bratislava
SLB
1. Lig
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Strasbourg
STR
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM