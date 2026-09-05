AFP
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'Berbat spor!' - Luis Enrique, PSG'nin Monaco yenilgisinin ardından son 14 yılın en kötü Ligue 1 başlangıcını yapmasına öfkelendi
Monaco, PSG'nin sıkıntısını artırdı
PSG'nin yeni Ligue 1 sezonuna yaptığı sendeleyen başlangıç, cuma günü Monaco'ya sahasında 2-1 yenilmesiyle devam etti. Bu sonuç, son Fransa şampiyonunun 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez ligdeki ilk üç maçında galibiyet alamamasına yol açtı. Bu, resmen kulübün son 14 yıldaki en kötü iç saha sezon başlangıcı oldu. Öte yandan Monaco, üç maç sonunda yüzde 100'lük kusursuz derecesini koruyan tek takım olarak zirveye yerleşti.
- AFP
Yenilgiye rağmen Enrique meydan okuyor
Artan baskıya rağmen PSG Teknik Direktörü Enrique, takımının formu konusunda paniğe kapılmayı reddetti. İspanyol teknik adam, Parc des Princes'teki hayal kırıklığı yaratan son skora rağmen altta yatan metriklerin iyimser olmak için bir neden sunduğunda ısrar etti.
Enrique, ESPN'in aktardığına göre, "Gördüklerimden memnunum" dedi. "Sezonun başındayız. Henüz en iyi halinde değiliz ama bu maçı kazanmayı hak ettik. Futbol böyle, boktan bir spor. Birçok olumlu şey gördüm. xG [beklenen goller] değerleri bizim lehimize.
"Bunu nasıl açıklayayım? Futbol bazen açıklanamaz. Oyuncuların mentalitesinin altını çizmek istiyorum. Heyecan verici bir şampiyona olacak. Geleceğe hazırlanmalıyız."
Sözleşme sevinci çöküşle gölgelendi
Acı verici aksilik, PSG'nin büyük sözleşme uzatmalarını duyurmasından yalnızca saatler sonra geldi; Enrique ve birkaç kilit oyuncunun sözleşmeleri 2030'a kadar güvence altına alındı. Ev sahibi ekip, kulüp kaptanı Marquinhos'un 31. dakikada açılış golünü atmasıyla kutlamaya hazır görünüyordu. Ancak konuk ekip, devrenin ardından müthiş bir geri dönüş yaparak maçı tersine çevirdi. Deplasman tarafında Flavio Nazinho skora dengeyi getirdi, ardından Stanis Idumbo 72. dakikada belirleyici golü kaydetti.
- AFP
Odak Avrupa'ya kayıyor
PSG, daha önce Rennes ve Lille ile 2-2 berabere kalmasının yanı sıra geçen ay Lens'e Fransa Süper Kupası'nda yenilmesinin ardından gelen bu son yerel darbadan şimdi hızla toparlanmak zorunda. Kıtadaki mücadele yeniden başlarken ligdeki sıkıntılarını bir kenara bırakmaları gerekecek.
Paris Saint-Germain, gelecek hafta Parc des Princes'te Slovan Bratislava'yı ağırlayarak Avrupa macerasına başlayacak. Enrique, sendeleyerek başlayan sezonlarını ayağa kaldırmak için net bir galibiyete umutsuzca ihtiyaç duyacak.
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