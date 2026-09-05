Artan baskıya rağmen PSG Teknik Direktörü Enrique, takımının formu konusunda paniğe kapılmayı reddetti. İspanyol teknik adam, Parc des Princes'teki hayal kırıklığı yaratan son skora rağmen altta yatan metriklerin iyimser olmak için bir neden sunduğunda ısrar etti.

Enrique, ESPN'in aktardığına göre, "Gördüklerimden memnunum" dedi. "Sezonun başındayız. Henüz en iyi halinde değiliz ama bu maçı kazanmayı hak ettik. Futbol böyle, boktan bir spor. Birçok olumlu şey gördüm. xG [beklenen goller] değerleri bizim lehimize.

"Bunu nasıl açıklayayım? Futbol bazen açıklanamaz. Oyuncuların mentalitesinin altını çizmek istiyorum. Heyecan verici bir şampiyona olacak. Geleceğe hazırlanmalıyız."