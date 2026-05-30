AFP
Çeviri:
"Berbat oynuyorsunuz!" - Eski PSG ve Barcelona yıldızı, teknik direktörün "askeri tarz" sezonundan kurtulduğu için kendini şanslı sayarken, Luis Enrique'nin acımasız yöntemleri ortaya çıktı
Enrique'nin askeri spor programı
Rafinha, Luis Enrique’nin oyunculara yüklediği zorlu fiziksel talepler hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, teknik direktörün ilk dönemdeki antrenman yöntemlerini “askeri” olarak nitelendirdi. Enrique’yi Celta Vigo’dan Barcelona’ya kadar takip eden orta saha oyuncusu, ilk sezonla ilgili korkunç hikâyeler duyduğu için teknik direktörün kulüpteki ikinci yılında A Takım kadrosuna katılmış olmaktan duyduğu rahatlığı dile getirdi.
Alberto Edjogo-Owono ile yaptığı röportajda Rafinha, antrenmanların acımasız doğasını ayrıntılı olarak anlattı. "Onun ikinci yılında takıma katıldığım için şanslıydım. İlk yılı dağlar, fiziksel antrenmanlar... tam bir çılgınlıktı. Kardeşim bana bunu açıklamıştı; askeri fiziksel antrenman gibiydi. Daha sonra Rafael Pol ile birlikte bu fiziksel antrenmanların yapılış şekli biraz değişti, ancak bu gerçekten Luis Enrique'nin kim olduğunu, aradığı yoğunluğu gösteriyor," diye açıkladı eski PSG oyuncusu.
- Getty Images Sport
Fiziksel çılgınlığın ardındaki strateji
Bu yıpratıcı yaklaşımın ardındaki mantık, Enrique’nin takımlarının maçların son dakikalarında rakiplerini ezip geçmesini istemesinden kaynaklanıyordu. Rafinha, teknik direktörün bu zihniyeti kendisine Barcelona akademisindeki yetişme yıllarında bile aşıladığını hatırladı; Asturyalı teknik adamın felsefesi, 2014’te A takımın başına geçmeden önce ilk olarak burada şekillenmişti.
"Barça B'de başladığım zamanları hep hatırlarım, o şöyle derdi: 'Eğer benim ulaşmak istediğim optimum fiziksel seviyeye ulaşırsanız, 70. dakikada bu seviye düştüğünde, biz öne geçeceğiz. ' Ve aynen öyle oldu," dedi Rafinha.
Yoğun iş yüküne rağmen, orta saha oyuncusu Enrique'nin karmaşık fikirleri aktarma yeteneğini övdü ve şunları ekledi: "Maç sonrası, oyunu anlama ve kendini ifade etme konusunda her zaman çok, çok iyiydi. Ve çok doğrudan, çok netti."
Soyunma odasında acımasız dürüstlük
Fiziksel yorgunluğun ötesinde, Luis Enrique oyuncularının performanslarını eleştirirken sergilediği açık sözlülüğüyle de tanınır. O, basmakalıp sözlerin arkasına sığınan bir teknik direktör değildir ve Rafinha, menajerin oyuncularının performansının düşük olduğunu veya Barcelona gibi bir kulüpte beklenen yüksek standartlara ulaşamadıklarını düşündüğü durumlarda yıldız oyuncularını sert bir şekilde eleştirmekten asla çekinmediğini doğruladı.
Rafinha, sık sık aldığı geri bildirimlerin türünü şöyle açıkladı: "Çok kötü oynuyorsun, çok daha iyi oynayabilirsin; böyle giderse hiçbir yere varamayız, uyan artık... gibi şeyler. Büyük bir teknik direktörün sahip olduğu özellikler. Onun bu tavırları nedeniyle sürtüşmeler yaşanabilir, ama bunlar normal şeyler." Bu doğrudanlık, takımın rekabet gücünü koruması için sürekli bir itici güç görevi gördü.
- AFP
Dembele, Enrique'nin felsefesi hakkında
"Askeri" disiplin konusundaki şöhreti, Luis Enrique efsanesinin temel bir parçası olmaya devam ediyor; zira teknik direktör, Fransa'nın başkentindeki mevcut kadrosundan kusursuzluktan başka bir şey kabul etmiyor. Bu taktiksel yaklaşım hakkında konuşan PSG'nin yıldızı Ousmane Dembélé, şakayla karışık bir şekilde teknik direktörün takım dengesini sağlama konusundaki "tarifini" açıklamayı reddetti, ancak İspanyol teknik adamın üst düzey ve net bir vizyona sahip olduğunu vurguladı.
29 yaşındaki forvet, bu felsefenin özünün kolektif sorumluluğa dayandığını vurgulayarak, "Birlikte saldırıyor ve savunuyoruz" dedi ve teknik direktörün, geleneksel olarak savunma görevlerinden hoşlanmayan forvetlere bu titiz çalışma temposunu başarıyla aşılamış olduğunu kabul etti.
Bu zorlu ortamda kişisel gelişimini değerlendiren kanat oyuncusu, Luis Enrique'ye kendisini derin bir iç gözlemeye ittiği ve hem saha içinde hem de saha dışında örnek olması gerektiğini talep ettiği için teşekkür etti. Dembele, bu katı ve dengeli çerçevenin başarılı bir takım kurmanın tek yolu olduğu sonucuna vararak, "Şu ana kadar bizim için işe yaradı ve bu şekilde devam edeceğiz" diye ekledi.