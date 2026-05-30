Bu yıpratıcı yaklaşımın ardındaki mantık, Enrique’nin takımlarının maçların son dakikalarında rakiplerini ezip geçmesini istemesinden kaynaklanıyordu. Rafinha, teknik direktörün bu zihniyeti kendisine Barcelona akademisindeki yetişme yıllarında bile aşıladığını hatırladı; Asturyalı teknik adamın felsefesi, 2014’te A takımın başına geçmeden önce ilk olarak burada şekillenmişti.

"Barça B'de başladığım zamanları hep hatırlarım, o şöyle derdi: 'Eğer benim ulaşmak istediğim optimum fiziksel seviyeye ulaşırsanız, 70. dakikada bu seviye düştüğünde, biz öne geçeceğiz. ' Ve aynen öyle oldu," dedi Rafinha.

Yoğun iş yüküne rağmen, orta saha oyuncusu Enrique'nin karmaşık fikirleri aktarma yeteneğini övdü ve şunları ekledi: "Maç sonrası, oyunu anlama ve kendini ifade etme konusunda her zaman çok, çok iyiydi. Ve çok doğrudan, çok netti."