Getty Images Sport
Çeviri:
"Berbat bir his" - Joshua Kimmich, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesini "tamamen hak ettiğini" kabul etti
Almanya, Paraguay’a penaltı atışlarında yenilerek turnuvadan elendi
Almanya'nın Dünya Kupası serüveni, 120 dakikalık sinir bozucu bir mücadelenin ardından Paraguay'a penaltı atışlarında yenilmesiyle 32'li turda sona erdi. Bu sonuç, Julian Nagelsmann'ın takımının bir başka hayal kırıklığı yaratan turnuvasını da noktaladı. Kimmich, maçın hemen ardından basının karşısına çıktı ve hayal kırıklığını gizlemedi.
- AFP
Kimmich’ten acımasız bir dürüstlük
Bayern Münih’in yıldızı, penaltı atışlarına odaklanmak yerine, Almanya’nın turnuva genelindeki performansını değerlendirdi. Almanya’nın hiçbir zaman en iyi futbolunu sergilemediğini savunan Kimmich, elenmelerinin turnuva boyunca gösterdikleri performansın adil bir yansıması olduğunu söyledi.
Kimmich, “Berbat ve hiç de iyi hissettirmiyor” dedi. “Hiçbir rakibe karşı en iyi futbolumuzu sergileyemedik. Dünya klasmanında olmayan takımlara karşı üç kez büyük sorunlar yaşadık. Bu bir gerçek. Eleme sonuçlarını tamamen hak ettik.”
Almanya milli takımı için mazeret yok
Kimmich de yenilginin ardından son derece dürüst bir değerlendirmede bulunarak, Almanya’nın kendilerinden beklenen standartların çok altında kaldığını vurguladı. Turnuvadan elenmelerinin sorumluluğunun teknik ekipte ya da dış etkenlerde değil, oyuncularda olduğunu açıkça belirtti.
"Burada Almanya'yı gururlandırmak için oynuyoruz," diye ekledi. "Çocukken, Almanya'nın her zaman yarı finale ve finale yükseldiğini izlerdim. Evdeki izleyicilere bunu yaşatamadık.
"Bence şu anda Almanya halkının gurur duyacağı bir şeye ihtiyacı var – ne yazık ki bu, milli takım değil. Sahadaki biz oyuncular her şeyi mahvettik ve bunun sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu, teknik direktörün suçu değildi, medyanın suçu değildi, hakemin suçu değildi, rakibin suçu değildi. Tamamen bizim suçumuzdu."
- AFP
Almanya için bir başka hayal kırıklığı yaratan bölüm
Almanya’nın bu son elenişi, büyük turnuvalardaki zorlu sürecini sürdürüyor. 2018 ve 2022’de grup aşamasında elenmesinin ardından, bir başka turnuva da beklentilerin çok gerisinde kaldı. Dikkatler şimdi, Almanya’nın bu bir başka hayal kırıklığı yaratan turnuvanın ardından nasıl bir tepki vereceğine yönelecek. Nagelsmann ve takımının önündeki zorluk, Dünya Kupası sırasında ortaya çıkan sorunları gidermek ve uluslararası futbolun geleneksel güçlerinden birinden beklenen standartları yeniden tesis etmek olacak.