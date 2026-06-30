"Berbat bir his" - Joshua Kimmich, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesini "tamamen hak ettiğini" kabul etti

Kimmich de yenilginin ardından son derece dürüst bir değerlendirmede bulunarak, Almanya’nın kendilerinden beklenen standartların çok altında kaldığını vurguladı. Turnuvadan elenmelerinin sorumluluğunun teknik ekipte ya da dış etkenlerde değil, oyuncularda olduğunu açıkça belirtti.

"Burada Almanya'yı gururlandırmak için oynuyoruz," diye ekledi. "Çocukken, Almanya'nın her zaman yarı finale ve finale yükseldiğini izlerdim. Evdeki izleyicilere bunu yaşatamadık.

"Bence şu anda Almanya halkının gurur duyacağı bir şeye ihtiyacı var – ne yazık ki bu, milli takım değil. Sahadaki biz oyuncular her şeyi mahvettik ve bunun sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu, teknik direktörün suçu değildi, medyanın suçu değildi, hakemin suçu değildi, rakibin suçu değildi. Tamamen bizim suçumuzdu."