Getty Images Sport
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Beraberliklere son! Avustralya ikinci ligi, bonus puanları belirlemek için Leagues Cup tarzı penaltı atışlarını benimsedi
Avustralya futbolunda kurallarda radikal bir değişim
Ülkenin futbol ligi sisteminin ikinci kademesi olan Australian Championship, gelecek sezon için "penaltı atışları bonus puan modeli"nin uygulanacağını resmen doğruladı. Bu yeni düzenlemelere göre, normal süresi berabere biten her maç doğrudan penaltı atışlarına gidecek.
Yeni sistem kapsamında, penaltı atışlarını kazanan takıma bonus puan verilecek ve böylece takım maçtan toplam iki puanla ayrılacak, kaybeden taraf ise sahadan yalnızca bir puanla ayrılacak. Lig yetkilileri, deneysel değişikliğin arkasındaki gerekçe konusunda açık konuşurken, bunun "gerçek bir heyecan yaratmak, taraftarların son vuruşa kadar maçın içinde kalmasını sağlamak ve oyunculara nadir bulunan yüksek baskı altındaki maç deneyimi kazandırmak" amacıyla tasarlandığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Leagues Cup'ın ardından
Bu hamle Avrupalı futbol tutkunlarına alışılmışın dışında görünebilir, ancak modern oyunda bunun emsali yok değil. Bu format, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Major League Soccer kulüpleri ile Meksika'nın Liga MX ekipleri arasında düzenlenen yıllık turnuva Leagues Cup'ta kullanılan sistemi büyük ölçüde yansıtıyor.
İlginçtir ki Avustralya futbolu böyle bir eşitlik bozma sistemini deneyen ilk kez olmuyor. Avustralya'nın eski en üst seviye ligi National Soccer League de 1994-95 sezonunda penaltı bonus puanı formatını kullanmıştı. Football Australia, bu tarihî detayı yeniden gündeme getirerek başarılı uluslararası modellerden ilham alırken ikinci kademe deneyimini modernize etmeyi amaçlıyor.
Yeni formatın yapısı ve uygulanışı
Geleneksel lig düzenlerinin aksine, Avustralya Şampiyonası her yıl üçüncü kademe National Premier Leagues (NPL) sezonunun tamamlanmasının ardından düzenleniyor. Turnuva, kendine özgü bir formatla sekiz kalıcı üye kulübü, 16 takımlı grup aşamasında sekiz NPL şampiyonuyla karşı karşıya getiriyor ve ardından sekiz takımlı eleme aşamasına geçiyor.
Grup aşamasında 16 takım, dörderli dört gruba ayrılıyor ve her biri altı maç oynuyor; her grubun ilk iki sırasındaki ekipler eleme aşamasında yer alıyor. Penaltı bonus puanı sistemi yalnızca bu açılış grup aşamasında kullanılacak ve böylece puan durumunun grup aşamasının son düdüğüne kadar yakın ve rekabetçi kalması sağlanacak.
- Getty Images Sport
90 dakikalık beraberliğin bütünlüğünü korumak
Seri penaltı atışlarının uygulanmaya başlanmasına rağmen lig, 90 dakikanın sonunda eşitlikle biten maçların resmî olarak yine beraberlik şeklinde kayda geçirileceğini doğruladı. Uzatma oynanmayacak, takımlar ilave bonus puanı kimin alacağını belirlemek için doğrudan penaltı atışlarına gidecek.
Ülkenin yönetim organı Football Australia, üye kulüpler ve Japonya Futbol Federasyonu'yla (JFA) yapılan istişarelerin ardından bu karara vardı. JFA, yakın zamanda ağustostan mayısa uzanan bir takvime geçiş sürecinde geçici J1 100 Year Vision League için benzer bir format uygulamaya koydu.
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