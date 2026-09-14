Bu hamle Avrupalı futbol tutkunlarına alışılmışın dışında görünebilir, ancak modern oyunda bunun emsali yok değil. Bu format, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Major League Soccer kulüpleri ile Meksika'nın Liga MX ekipleri arasında düzenlenen yıllık turnuva Leagues Cup'ta kullanılan sistemi büyük ölçüde yansıtıyor.

İlginçtir ki Avustralya futbolu böyle bir eşitlik bozma sistemini deneyen ilk kez olmuyor. Avustralya'nın eski en üst seviye ligi National Soccer League de 1994-95 sezonunda penaltı bonus puanı formatını kullanmıştı. Football Australia, bu tarihî detayı yeniden gündeme getirerek başarılı uluslararası modellerden ilham alırken ikinci kademe deneyimini modernize etmeyi amaçlıyor.