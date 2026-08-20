Silva'nın Madrid'e gelişindeki en dikkat çekici unsurlardan biri, Mbappe ile yeniden buluşacak olması. Dinamik ikili, daha önce Monaco'da birlikte geçirdikleri dönemde çok etkili bir ortaklık kurmuştu. Bernardo, ortak geçmişleri hakkında konuşurken Fransa'daki ilk günlerini hatırladı.

"Monaco'da iki yıl birlikte oynadık" diyen Silva, kulübün resmi internet sitesine konuştu. "O zaman çok gençti, 17 ya da 18 yaşındaydı. Ben de çok gençtim. Takım arkadaşı olarak aramızda çok güçlü bir bağ vardı. O zamandan bu yana birbirimize karşı epey kez oynadık; Paris'e, Fransa'ya ve Madrid'e karşı.

"Şimdi onunla yeniden birlikte olduğum için çok mutluyum ve o bağı yeniden kurmaya çalışacağız. Kylian, maçları tek başına kazanabilen, size çok gol kazandıran ve her maçta çok sayıda fırsat yaratan eşsiz bir oyuncu. O bağı yeniden inşa etmek ve Real Madrid'e birlikte sevinç getirmek için çalışacağız."