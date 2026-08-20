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'Benzersiz bir oyuncu' - Bernardo Silva, Kylian Mbappe ile Real Madrid'de Monaco büyüsünü yeniden yaratma planını açıkladı
Liga'daki ilk maçına hazırlanıyor
Silva, Madrid'de başarılı geçen sezon öncesi uyum sürecinin ardından merakla beklenen La Liga'daki ilk maçına resmen hazırlanıyor. Portekizli orta saha, İspanya'nın başkentindeki yeni ortamına kısa sürede uyum sağladı. Rekabetçi maçlar yaklaşırken Real Madrid, RCDE Stadyumu'nda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, deneyimli milli oyuncu için heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
- AFP
Tanıdık bir isimle yeniden bir arada
Silva'nın Madrid'e gelişindeki en dikkat çekici unsurlardan biri, Mbappe ile yeniden buluşacak olması. Dinamik ikili, daha önce Monaco'da birlikte geçirdikleri dönemde çok etkili bir ortaklık kurmuştu. Bernardo, ortak geçmişleri hakkında konuşurken Fransa'daki ilk günlerini hatırladı.
"Monaco'da iki yıl birlikte oynadık" diyen Silva, kulübün resmi internet sitesine konuştu. "O zaman çok gençti, 17 ya da 18 yaşındaydı. Ben de çok gençtim. Takım arkadaşı olarak aramızda çok güçlü bir bağ vardı. O zamandan bu yana birbirimize karşı epey kez oynadık; Paris'e, Fransa'ya ve Madrid'e karşı.
"Şimdi onunla yeniden birlikte olduğum için çok mutluyum ve o bağı yeniden kurmaya çalışacağız. Kylian, maçları tek başına kazanabilen, size çok gol kazandıran ve her maçta çok sayıda fırsat yaratan eşsiz bir oyuncu. O bağı yeniden inşa etmek ve Real Madrid'e birlikte sevinç getirmek için çalışacağız."
Espanyol karşısında hataya yer yok
Madrid, Katalonya'ya gitmeye hazırlanırken Silva, İspanyol futbolunun ne kadar büyük gereklilikler taşıdığını biliyor. Espanyol karşısında üç puan almanın, başarılı bir şampiyonluk yarışında kritik önem taşıdığının farkında.
“Umarım kazanırız” dedi. “Her maça odaklanmamız gerekiyor. Her puan önemli. La Liga, şampiyon olmak istiyorsanız çok fazla puan kaybını kaldıramayacağınız bir lig.
“İnsanların daha az önemli görebileceği maçlardaki puanlara da büyük maçlardaki kadar aynı önemi vermeliyiz. Güçlü bir başlangıç yapmaya, galibiyet ve üç puanla başlamaya çalışacağız.”
- Getty Images Sport
Ligde ilk maç ufukta
Hazırlık maçları takviminin sona ermesiyle birlikte odak tamamen rekabetçi mücadelelere kayıyor ve İspanya'nın en üst düzey ligi yeniden sahnenin merkezine dönüyor. Jose Mourinho'nun ekibi, ligin açılış maçına çıkmak üzere deplasmana gitmeye hazırlanırken, Silva ile Mbappe'nin nasıl değerlendirileceğini görmek için tüm gözler ilk 11'de olacak.
Real Madrid, RCDE Stadyumu'nda Espanyol ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu maç, orta saha oyuncusu için Mbappe ile ortaklığının gençlik yıllarındaki kadar etkili olduğunu kanıtlamak adına ilk fırsat olacak.
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