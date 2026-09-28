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"Bensiz kazanamazlardı" - Francesco Totti, İtalya'nın 2006 Dünya Kupası zaferi hakkında iddialı bir çıkış yaptı
Totti, İtalya'nın en büyük zaferini değerlendirdi
Totti, Roma'ya sarsılmaz bağlılığı nedeniyle İtalya'nın başkentinde sonsuza kadar sevgiyle anılıyor. Ancak efsanevi oyun kurucu, küresel statüsünü gerçekten yükselten şeyin 2006 Dünya Kupası olduğuna inanıyor.
50. yaş gününü kutlamak için Corriere dello Sport'a konuşan Totti, Almanya'daki tarihi turnuva hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü kupayı kaldırmanın, mirasını yalnızca Romalı bir ikon olmaktan çıkarıp uluslararası futbolun büyüklerinden birine dönüştürdüğünü kabul etti.
- AFP
Final hakkında iddialı bir açıklama
Totti, Marcello Lippi'nin kadrosundaki varlığının nihai başarılarında belirleyici etken olduğundan emin. Eski hücum oyuncusu, yakın zamanda verdiği röportajda ülkesinin görkemli turnuvasına dair esprili bir teori de paylaştı.
"Ben oynamasaydım kazanamazlardı," diye şaka yaptı Totti. "O Dünya Kupası bana Roma'nın dışında da önemli olma gücü verdi. Eğer sadece bir Scudetto, iki Coppa Italia ve iki Supercoppa kazansaydım, 'çevre yolunun içinde' kalırdım. Ama onun yerine bunu kazandım ve yüzde 40'la oynamama rağmen büyük katkı yaptım. Herkes Dünya Kupası kazanamaz."
Ciddi bir ayak bileği sakatlığını atlatmak
İtalyan futbolcunun sadece yüzde 40 form durumuyla oynadığı yönündeki iddiası abartıdan çok uzak. Totti, Şubat 2006'da sol ayak bileğini kırdı; bu da acil ameliyat ve yaza yetişebilmek için umutsuz bir yarış gerektirdi.
Maç kondisyonundaki ciddi eksikliğe rağmen yine de İtalya'nın yedi maçının altısında ilk 11'de başladı. Turnuvayı bir gol ve dört asistle tamamladı, en fazla asisti yapan oyuncu oldu. Bu mutlak üstünlük, fiziksel ve teknik olarak zirvede olduğuna dair kendi hisleriyle de örtüşüyordu.
"2001 ile 2008 arasında kendimi gerçekten çok iyi hissediyordum" dedi. "Kendimi ne kadar güçlü hissettiğim, 'utandırıcı'ydı."
- AFP
Sahada örnek olarak öne çıkıyor
Tartışmasız dehasına rağmen Totti, soyunma odasında sesini yükselten bir lider olmaması nedeniyle sık sık eleştiriliyordu. Uzun süredir var olan bu ünü sorulduğunda, Dünya Kupası kazanan isim bu iddialara itiraz etmedi.
"Ben her zaman önemli olanın saha olduğunu düşündüm," diye itiraf etti Totti. "Saha dışında herkes konuşmakta iyidir. Bana, maçtan önce neden takıma bir şey söylemiyorsun, derlerdi. Ama benim gidip futbol oynamam gerekiyor, keyif almam gerekiyor. Bir maçtan önce hiç gerginlik hissetmedim."
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