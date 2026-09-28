İtalyan futbolcunun sadece yüzde 40 form durumuyla oynadığı yönündeki iddiası abartıdan çok uzak. Totti, Şubat 2006'da sol ayak bileğini kırdı; bu da acil ameliyat ve yaza yetişebilmek için umutsuz bir yarış gerektirdi.

Maç kondisyonundaki ciddi eksikliğe rağmen yine de İtalya'nın yedi maçının altısında ilk 11'de başladı. Turnuvayı bir gol ve dört asistle tamamladı, en fazla asisti yapan oyuncu oldu. Bu mutlak üstünlük, fiziksel ve teknik olarak zirvede olduğuna dair kendi hisleriyle de örtüşüyordu.

"2001 ile 2008 arasında kendimi gerçekten çok iyi hissediyordum" dedi. "Kendimi ne kadar güçlü hissettiğim, 'utandırıcı'ydı."