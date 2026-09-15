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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Bennacer, Al-Gharafa formasıyla ilk maçında kırmızı kart gördü: Al-Hilal'den Summerville ile yaşanan kavganın ardından direkt kırmızı VIDEO

Al-Gharafa
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal - Al-Gharafa
I. Bennacer
S. Inzaghi
C. Summerville
AC Milan
Roma

Orta saha oyuncusu resmi imzayı ancak dün attı ve hemen sahaya sürüldü. Ancak ilk maçı sadece 35 dakika sürdü.

Pedro Martins'in sürpriz hamlesi beklenen sonucu vermedi. Al-Gharafa'nın Portekizli teknik direktörü, AFC Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'ine karşı yeni transfer Ismael Bennacer'i resmen ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih etti.

Eski Milanlı oyuncu resmi olarak yalnızca dün akşam açıklanmıştı ve bugün sırtında 10 numarayla Asya Şampiyonlar Ligi maçına hücum hattının gerisinde ilk 11'de başladı. Ancak bu hamle, söylendiği gibi, sonuç vermedi çünkü Cezayirli oyuncunun maçı yalnızca 35 dakika sürdü.


  • Direkt kırmızı kart

    Hakem, Bennacer'i 35. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan attı ve bu sırada Roma'nın eski hedeflerinden Crysencio Summerville de aynı cezayı aldı. İkili, saha kenarında yaşanan büyük bir kavgaya karıştı; takım arkadaşları ve antrenörler, birbirlerinin formalarını sıkıca tutan iki oyuncuyu ayırmakta zorlandı.



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  • Daha dün duyurulmuştu, uzun bir men cezası alma riskiyle karşı karşıya.

    Bennacer, Summerville'in yaptığı itme sonucu saha dışına savrulan takım arkadaşını savunmak için araya girdi. O andan itibaren ortalık büyük bir kavgaya sahne oldu; Bennacer, Summerville'i saçından çekti, Summerville ise anında karşılık verdi. Kavga sırasında Simone Inzaghi de araya girmeye çalıştı ve yere düşme tehlikesi yaşadı, ancak takım arkadaşını eski Milanlı oyuncudan ayırarak ortamı yatıştırmayı başaran isim Sergej Milinkovic-Savic oldu.

    Resmi açıklama daha dün yapılmıştı, ancak Bennacer'in Katar macerası şimdiden sert bir frenle karşı karşıya kalabilir. Şimdiden en az 3 maç men cezasından söz edenler var ve spor yargıcından ağır bir yaptırım gelebilir.

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