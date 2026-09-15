Pedro Martins'in sürpriz hamlesi beklenen sonucu vermedi. Al-Gharafa'nın Portekizli teknik direktörü, AFC Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'ine karşı yeni transfer Ismael Bennacer'i resmen ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih etti.
Eski Milanlı oyuncu resmi olarak yalnızca dün akşam açıklanmıştı ve bugün sırtında 10 numarayla Asya Şampiyonlar Ligi maçına hücum hattının gerisinde ilk 11'de başladı. Ancak bu hamle, söylendiği gibi, sonuç vermedi çünkü Cezayirli oyuncunun maçı yalnızca 35 dakika sürdü.