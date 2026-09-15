Bennacer, Summerville'in yaptığı itme sonucu saha dışına savrulan takım arkadaşını savunmak için araya girdi. O andan itibaren ortalık büyük bir kavgaya sahne oldu; Bennacer, Summerville'i saçından çekti, Summerville ise anında karşılık verdi. Kavga sırasında Simone Inzaghi de araya girmeye çalıştı ve yere düşme tehlikesi yaşadı, ancak takım arkadaşını eski Milanlı oyuncudan ayırarak ortamı yatıştırmayı başaran isim Sergej Milinkovic-Savic oldu.

Resmi açıklama daha dün yapılmıştı, ancak Bennacer'in Katar macerası şimdiden sert bir frenle karşı karşıya kalabilir. Şimdiden en az 3 maç men cezasından söz edenler var ve spor yargıcından ağır bir yaptırım gelebilir.