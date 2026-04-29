Benjamin Sesko, takıma "farklı bir enerji" katan "inanılmaz" Michael Carrick'in Manchester United'ın teknik direktörü olarak kalmasını istiyor
Carrick, kalıcı bir rol için kendini kanıtlıyor
Geçici olarak takımın başına geçtiğinden beri Carrick, Red Devils'ı 13 maçta 39 puanlık toplam puanın 29'unu toplayarak takımın formunda dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Pazartesi günü Brentford'u 2-1 yenerek elde edilen son galibiyetle, United, sadece dört maç kala altıncı sıradaki Brighton'ın 11 puan önüne geçti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı neredeyse garantilendiğinden, oyuncular takımı istikrara kavuşturan bu adamı desteklemek için seslerini yükseltmeye başladı. Carrick yönetiminde ligde attığı 10 golün 6'sını kaydeden Sesko, bu çağrılara öncülük ediyor.
Sesko, 'inanılmaz' geçici teknik direktörü övüyor
Bees karşısında maçı kazandıran kahramanlıklarının ardından konuşan Sesko, geçici teknik direktör hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Yaz transferi olan oyuncu, son haftalarda bambaşka bir oyuncu gibi görünüyor ve bu değişimi İngiliz teknik adamın getirdiği taktiksel ve duygusal dönüşüme bağlıyor. Sesko gazetecilere, "Tabii ki o harika bir teknik direktör, bunu defalarca söyledim," dedi. "Farklı bir enerji getirdi. Ayrıca antrenmanlarda gösterdiğimiz performans inanılmaz ve tabii ki onun burada kalmasını isterim."
Fernandes, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atmaya çok yakın
Bruno Fernandes, Carrick yönetiminde de parladı ve Brentford karşısında Sesko’nun galibiyet golüne asist yaparak sezon toplamını 19’a çıkardı. Şu anda, Arsenal efsanesi Thierry Henry ve Manchester City’den Kevin De Bruyne’nin paylaştığı 20 gollük Premier Lig tek sezon rekorunun sadece bir gol gerisinde bulunuyor.
Sesko, takım arkadaşının sezon bitmeden bu rekoru kıracağından emin. "Bakın, o her şeyi yapabilir," diye ekledi forvet. "Oynama şekli, oyunu anlama şekli, hepsi olağanüstü ve onunla birlikte bu takımın bir parçası olabildiğim için gerçekten çok mutluyum."
"Çalışkan makine" Casemiro için buruk bir veda
Sesko ve Fernandes için gelecek parlak görünse de, Brentford maçı Old Trafford’da yaklaşan ayrılıkları da hatırlattı. Casemiro skoru açtı, ancak Brezilyalı orta saha oyuncusu bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacak. Sesko, bu tecrübeli oyuncunun etkisini kaybetmenin gelecek sezon takım için büyük bir darbe olacağını kabul etti.
Eski Real Madrid oyuncusuna saygılarını sunan Sesko, "O bir çalışma makinesi. Tecrübeli bir oyuncu ve sahada sergilediği performans inanılmaz. Böyle birine ihtiyacınız var. Çalışma temposu ve diğer konularda ona bakıp onun gibi olmaya çalışmazsanız aptal olursunuz bence. Maalesef ayrılıyor." dedi.