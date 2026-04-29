Benjamin Sesko, takıma "farklı bir enerji" katan "inanılmaz" Michael Carrick'in Manchester United'ın teknik direktörü olarak kalmasını istiyor

Bruno Fernandes, Carrick yönetiminde de parladı ve Brentford karşısında Sesko’nun galibiyet golüne asist yaparak sezon toplamını 19’a çıkardı. Şu anda, Arsenal efsanesi Thierry Henry ve Manchester City’den Kevin De Bruyne’nin paylaştığı 20 gollük Premier Lig tek sezon rekorunun sadece bir gol gerisinde bulunuyor.

Sesko, takım arkadaşının sezon bitmeden bu rekoru kıracağından emin. "Bakın, o her şeyi yapabilir," diye ekledi forvet. "Oynama şekli, oyunu anlama şekli, hepsi olağanüstü ve onunla birlikte bu takımın bir parçası olabildiğim için gerçekten çok mutluyum."