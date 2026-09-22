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Benjamin Sesko sessizliğini bozdu: Man Utd forveti yeni bir sakatlık darbesi aldı ve Slovenya kadrosundan çekildi
Sesko yeni bir sakatlık darbesi aldı
23 yaşındaki forvet, Brighton'a 3-2 kaybedilen Lig Kupası maçının ardından antrenmanı kaçırmasının sonrasında hafta sonunda United'ın Fulham ile Premier League'de 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymedi. Bunun sonucunda Sesko, Slovenya'nın İskoçya, Kuzey Makedonya ve İsviçre ile oynayacağı yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmalarından çekilmek zorunda kaldı.
Forvet, milli takım arkadaşlarına katılmak yerine tıbbi kontrollerden geçmek için İngiltere'de kalacak. United, pazartesi günü resmî bir güncellemede bu yaklaşımı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Benjamin, kişisel iyileşme planı belirlenmeden önce bu hafta testlerden geçecek."
Bu, ilk olarak ilkbaharda ortaya çıkan bir kaval kemiği sorununun nüksetmesi. Forvet, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesine yardımcı olmak için iki ay boyunca ağrı eşiğini aşarak oynadı, ancak sorun devam etti.
- AFP
Slovenya forveti hayal kırıklığını paylaştı
Son yaşadığı sakatlık darbesiyle ilgili Instagram'dan açıklama yapan Sesko, milli takım görevini kaçıracak olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Golcü oyuncu, ülkesine bağlılığını yineledi ve uzun vadeli iyileşmesini önceliklendirmesi gerektiğini vurguladı.
Sesko, Instagram hikâyesinde, "Milli takımın önümüzdeki maçlarını kaçıracak olmamdan dolayı çok üzgünüm" diye yazdı. "Slovenya için her zaman oynadım ve her zaman kalbimle ve gururumla oynamaya devam edeceğim. Şu anda en önemli şey, tamamen iyileşme sürecime odaklanmak. Hem milli takıma hem de kulübüme yeniden yardımcı olmak için mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek adına şimdiden çalışıyorum."
Milli takımdaki takım arkadaşlarına desteğini de ekleyen Sesko, şöyle dedi: "Çocuklarımıza inanıyorum ve bu kez de bizi her zaman tanımlayan takım ruhunu ortaya koyacaklarına eminim. Milli takım formasını yeniden giymek için sabırsızlanıyorum; o zamana kadar Slovenya'nın en büyük taraftarı olacağım. Haydi Slovenya!"
Old Trafford'da sinir bozucu bir dönem
Bu son ayrılık, Sesko'nun 2025 yazında RB Leipzig'den 76,5 milyon € (66,4 milyon £) karşılığında yaptığı transferden bu yana kaçırdığı dördüncü milli takım kampı oldu. Kasım ayındaki milli maçlarda dizindeki bir sorun nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, ardından kaval kemiğini dinlendirmek için mart arasını da kaçırdı. Mayıs ayında Liverpool karşısında yaşanan yeni bir nüksetme, onu Slovenya'nın yaz hazırlık maçlarının da dışında bıraktı; oyuncunun son milli maçı ise Ekim 2025'te geldi.
Bu tekrarlayan yoklukların, United ile Slovenya Milli Takımı yönetimi arasında gerilime yol açtığı bildirildi. Forvet oyuncusu bu ayın başında fiziksel olarak "mükemmel" hissettiğini söylese de, devam eden kaval kemiği sorunları meselenin hiçbir zaman tamamen çözülmediğini gösteriyor.
Geçen sezon 12 gol atmasına rağmen 23 yaşındaki oyuncu, mevcut sezona zorlu bir başlangıç yaptı. Şimdiye kadar yalnızca iki gol kaydedebildi ve henüz Premier League'de bir ilk 11'de yer almadı.
- Getty Images Sport
Spurs maçına zamanla yarışılıyor
United, uluslararası arayı Sesko’nun rehabilitasyon sürecini dikkatle yönetmek için kullanacak; kulüp, uzun süreli bir dinlenme döneminin daha fazla uzun vadeli hasarı önlemesini umuyor. Sağlık ekibi, önümüzdeki günlerde etkili bir iyileşme programını netleştirmeye odaklanmış durumda.
Carrick, iç saha futbolu geri döndüğünde kilit hücum oyuncusunu yeniden seçenekler arasına katmak için çaresizce isteyecek. United’ın 10 Ekim’de Old Trafford’da Tottenham’ı ağırlaması planlanıyor ve bu da Sesko’ya kritik bir Premier League maçı öncesinde formda olduğunu kanıtlaması için önemli bir pencere sunuyor.
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