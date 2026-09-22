23 yaşındaki forvet, Brighton'a 3-2 kaybedilen Lig Kupası maçının ardından antrenmanı kaçırmasının sonrasında hafta sonunda United'ın Fulham ile Premier League'de 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymedi. Bunun sonucunda Sesko, Slovenya'nın İskoçya, Kuzey Makedonya ve İsviçre ile oynayacağı yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmalarından çekilmek zorunda kaldı.

Forvet, milli takım arkadaşlarına katılmak yerine tıbbi kontrollerden geçmek için İngiltere'de kalacak. United, pazartesi günü resmî bir güncellemede bu yaklaşımı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Benjamin, kişisel iyileşme planı belirlenmeden önce bu hafta testlerden geçecek."

Bu, ilk olarak ilkbaharda ortaya çıkan bir kaval kemiği sorununun nüksetmesi. Forvet, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesine yardımcı olmak için iki ay boyunca ağrı eşiğini aşarak oynadı, ancak sorun devam etti.



