Sesko, kenarda geçirdiği sinir bozucu bir dönemin ardından, süregelen fiziksel sorunlarının artık geride kaldığına inanıyor. Sloven milli oyuncu, ilk sezonunu yarıda kesen ve sezon öncesi hazırlıklarını ciddi şekilde aksatan inatçı bir kaval kemiği problemiyle boğuşuyordu. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'e etkili dönüşünün ardından, genç forvet fiziksel olarak bir eşiği aştığından emin.

Sağlık ekibinin iyileşme sürecindeki temkinli yaklaşımını değerlendiren Sesko, sabırlı stratejinin sorunun tekrarlamasını önlemek için şart olduğunu vurguladı. İlk takım kadrosuna dönüşündeki gecikmenin gerekçesini açıklayan Sesko şöyle konuştu: "Temelde olay, bunun daha kötüye gitmemesini sağlamaktı çünkü bu bir nevi problemdi. Normalden biraz daha uzun süreye ihtiyacımız vardı, çünkü çok erken başlarsanız yeniden ortaya çıkabilir. Bence biraz daha uzun beklemek harika bir karardı ve şimdi iyileşti, yani her şey mükemmel. Sorun kaval kemiğimdeydi."