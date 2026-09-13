Getty Images Sport
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Benjamin Sesko, Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle Manchester United'a dönüşünü taçlandırmasının ardından sorun yaratan kaval kemiği sakatlığı konusunda rahatladığını açıkladı
Sakatlık kâbusunu aşmak
Sesko, kenarda geçirdiği sinir bozucu bir dönemin ardından, süregelen fiziksel sorunlarının artık geride kaldığına inanıyor. Sloven milli oyuncu, ilk sezonunu yarıda kesen ve sezon öncesi hazırlıklarını ciddi şekilde aksatan inatçı bir kaval kemiği problemiyle boğuşuyordu. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'e etkili dönüşünün ardından, genç forvet fiziksel olarak bir eşiği aştığından emin.
Sağlık ekibinin iyileşme sürecindeki temkinli yaklaşımını değerlendiren Sesko, sabırlı stratejinin sorunun tekrarlamasını önlemek için şart olduğunu vurguladı. İlk takım kadrosuna dönüşündeki gecikmenin gerekçesini açıklayan Sesko şöyle konuştu: "Temelde olay, bunun daha kötüye gitmemesini sağlamaktı çünkü bu bir nevi problemdi. Normalden biraz daha uzun süreye ihtiyacımız vardı, çünkü çok erken başlarsanız yeniden ortaya çıkabilir. Bence biraz daha uzun beklemek harika bir karardı ve şimdi iyileşti, yani her şey mükemmel. Sorun kaval kemiğimdeydi."
- Getty Images Sport
Aksiliğin temel nedeni
Sakatlık yalnızca ani bir durum değil, fiziksel temas ile Premier League futbolunun yüksek temposunun birleşiminin sonucuydu. Sesko, sorunun bir önceki sezonun son bölümünde ortaya çıktığını, dış müdahale ile kendi fiziksel yükünün birleşiminin bu sakatlığa yol açtığını açıkladı. Uyum sürecindeki zorluklara rağmen 12 gol kaydetmeyi başardığı bir sezonun sonu onun için zorlu geçti.
23 yaşındaki forvet, "Geçen sezon bir darbe aldım ama biraz da kendimi fazla zorlamamdan kaynaklandı. Yani temelde olan buydu" dedi.
Old Trafford'daki yaşama alışıyor
Sakatlık kaynaklı hayal kırıklıklarına rağmen Sesko, artık Manchester'a tamamen alıştığını ve futbolundan her zamankinden daha fazla keyif aldığını vurguladı. Almanya'dan İngiltere'ye geçiş, her genç sporcu için önemli bir adım ve golcü oyuncu, ilk yılının yeni deneyimler ve zorluklarla dolu bir kasırga gibi geçtiğini kabul etti. Şimdi ikinci sezonunda, United kariyerinin ilk aylarında belki de eksik olan aidiyet duygusunu hissettiğini düşünüyor.
Mevcut ruh hâli hakkında konuşan Sesko, "Çok daha iyi, özellikle de geçen sezona göre. Bir ülke değiştirdim. Her şey benim için yeniydi. Şimdi ise bundan gerçekten keyif alıyormuşum gibi hissediyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Buradaki hayatı seviyorum. Mükemmel takım arkadaşlarım var. Gerçekten hiçbir şeyden şikâyet edemem" dedi.
- AFP
Manchester'a uzanan sabırlı yol
Sesko'nun Hayaller Tiyatrosu'na uzanan yolculuğu çok daha önce başlayabilirdi; zira United onu 16 yaşındaki bir yetenekken takip ediyordu. Ancak forvet ve temsilcileri, Avrupa futbol basamaklarını daha kademeli şekilde tırmanmayı tercih ederek Red Bull Salzburg'dan Leipzig'e geçti ve Premier League'e transfer olmadan önce bu yolu izledi. Bu, dünyanın en büyük kulüplerinden birini temsil etmenin beraberinde getirdiği muazzam baskıya hazır olmasını sağlamak için alınmış hesaplı bir karardı.
"Bu, karar verdiğimiz andı çünkü bence bu önemliydi. Diyelim ki Avusturya'dan ya da Slovenya'dan doğrudan Manchester United'a gitmek benim için biraz fazla büyük bir adım olurdu. Bu yüzden daha da gelişmek için o adımlara ihtiyacım vardı ve sonunda buradayım," diyerek sözlerini tamamladı.
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