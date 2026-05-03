Benjamin Sesko’nun sakatlığı Man Utd için büyük endişe kaynağı olurken, Michael Carrick forvetin Liverpool galibiyetinde topallayarak sahadan çıkmasını izledikten sonra son durumu aktardı
Mevcut sorunun daha da kötüleşmesi
Sesko’nun öğleden sonrası adeta bir duygu seli gibiydi; forvet, maçı erken bitirmek zorunda kalmadan önce bu sezon Premier Lig’deki 11. golünü attı. Sakatlık, Liverpool’un savunma oyuncusu Ibrahima Konate’nin müdahalesinin ardından meydana geldi; bu müdahale sonucunda Sesko, Old Trafford’daki reklam panolarına çarptı.
Bu çarpışma, forvetin Kuzey Batı derbisi öncesinde idare etmeye çalıştığı mevcut bir rahatsızlığını daha da kötüleştirmiş gibi görünüyordu.
Carrick, darbenin niteliğini açıkladı
Sesko'nun topallayarak sahadan çıkması, United taraftarları için hiçbir zaman hoş bir manzara olmasa da, Carrick fazla üzgün görünmüyordu.
Maçın bitiminden sonra Sky Sports'a konuşan Carrick, sakatlığın niteliğini açıkladı. Carrick, "Bir süredir baldırında bir sorun vardı ve tahtaya itildiğinde, tam da o bölgeye darbe aldı" dedi. "Olay buydu." İlk yarıda onu oyundan çıkarma kararı önlem amaçlıydı, ancak 22 yaşındaki oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz belli değil.
Endişelere rağmen Carrick sakinliğini koruyor
Sesko, oyundan zorunlu olarak çıkmadan önce, United'ın skorunu ikiye katlayarak büyük bir tartışmanın merkezinde yer almıştı. Top, parmaklarından sekerek ağlara girmiş gibi göründü; bu durum, VAR yetkililerinin el ile oynama olup olmadığını belirlemek için kesin kanıt incelemesi yapmasına neden oldu. Üç dakikalık uzun bir incelemenin ardından gol geçerli sayıldı; bu karar, Liverpool yedek kulübesinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.
Premier League Maç Merkezi daha sonra, video görüntülerinin saha kararını bozmak için gereken yüksek eşiği sağlamadığı için golün geçerli sayıldığını açıkladı. Bu şans, United'ın devreye güçlü bir avantajla girmesini sağladı, ancak en önemli golcüsünü kaybetmesi, Amad Diallo'nun boşluğu doldurmak için sahaya çıkmasıyla ikinci yarının gidişatını değiştirdi.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı garantilendi
Yıldız oyuncunun sakatlık endişesi gölgesinde kalmasına rağmen, United 3-2'lik galibiyetiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı resmen garantilediği için kutlayacak çok şeyi vardı.
Bu sonuç, kulüpte yaşanan çalkantılı dönemin ardından takımı dengeleyen Carrick için bir dönüm noktası oldu. Sesko ve Matheus Cunha'nın golleri ile Kobbie Mainoo'nun son dakikalarda attığı galibiyet golü, 3 puanın Manchester'da kalmasını sağladı.