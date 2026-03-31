Benjamin Sesko'nun durumunda olduğu gibi mi olacak? RB Leipzig, Yan Diomande'yi maaş hilesi ile takımda tutmak istiyor

Bu hedefe ulaşmak için RB Leipzig, sözleşme revizyonu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Fildişi Sahili milli oyuncusu, 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı ve sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmamasına rağmen, gösterdiği gelişim göz önüne alındığında maaşı artık sporcunun önemine uygun değil. Sky’ın haberine göre, oyuncuya planlanan maaş artışı konusunda bilgi verildi. Sözleşmenin uzatılması, Diomande’nin en azından bu yaz transfer olmayacağını da garanti altına alacak.

Bu yaklaşım, Leipzig'in kanıtlanmış bir modelini güçlü bir şekilde anımsatıyor. Kulüp, Benjamin Sesko'da da diğer kulüplerin yoğun ilgisine rağmen sözleşme değişikliği yoluyla forveti takımda tutmayı başarmıştı. Sesko, kariyerinde bir sonraki adımı atmadan önce iki yıl daha takımda kaldı; şimdi Diomande için de aynı senaryo hedefleniyor.

Spor ve ekonomik açıdan Leipzig, rahat ama aynı zamanda zorlu bir durumda bulunuyor. Bir yandan Fildişili oyuncu şu anda bir transferi zorlamıyor, diğer yandan da kesinlikle satılamaz değil. Sky'a göre, 100 milyon euro barajını aşan teklifler gelirse, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edilemezse, kulüp yetkilileri en azından bu konuyu düşünmeye başlayacak.