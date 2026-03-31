Yan Diomande, çok kısa bir sürede Avrupa'nın en çok rağbet gören hücum oyuncularından biri haline geldi. Sky'ın haberine göre, RB Leipzig'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, FC Bayern, Manchester United, FC Liverpool ve İspanya'dan bazı kulüpler de dahil olmak üzere birçok üst düzey kulübün radarına girmiş durumda. Bununla birlikte, Saksonya ekibi net bir plan izliyor: Diomande'nin 2026 yazından sonra da takımda kalması hedefleniyor.
Benjamin Sesko'nun durumunda olduğu gibi mi olacak? RB Leipzig, Yan Diomande'yi maaş hilesi ile takımda tutmak istiyor
Bu hedefe ulaşmak için RB Leipzig, sözleşme revizyonu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Fildişi Sahili milli oyuncusu, 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı ve sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmamasına rağmen, gösterdiği gelişim göz önüne alındığında maaşı artık sporcunun önemine uygun değil. Sky’ın haberine göre, oyuncuya planlanan maaş artışı konusunda bilgi verildi. Sözleşmenin uzatılması, Diomande’nin en azından bu yaz transfer olmayacağını da garanti altına alacak.
Bu yaklaşım, Leipzig'in kanıtlanmış bir modelini güçlü bir şekilde anımsatıyor. Kulüp, Benjamin Sesko'da da diğer kulüplerin yoğun ilgisine rağmen sözleşme değişikliği yoluyla forveti takımda tutmayı başarmıştı. Sesko, kariyerinde bir sonraki adımı atmadan önce iki yıl daha takımda kaldı; şimdi Diomande için de aynı senaryo hedefleniyor.
Spor ve ekonomik açıdan Leipzig, rahat ama aynı zamanda zorlu bir durumda bulunuyor. Bir yandan Fildişili oyuncu şu anda bir transferi zorlamıyor, diğer yandan da kesinlikle satılamaz değil. Sky'a göre, 100 milyon euro barajını aşan teklifler gelirse, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edilemezse, kulüp yetkilileri en azından bu konuyu düşünmeye başlayacak.
Diomande'nin geleceği: En geç 2027'de ayrılması muhtemel
Erken bir satışın önüne geçmek için Leipzig kulübü, diğer oyuncuların satışından gelir elde etmeyi planlıyor. Kulüp içinde toplamda 100 milyon Euro'dan fazla gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu hedef için adaylar arasında Castello Lukeba ve uzun vadeli bir geleceği olmayan birkaç kiralık oyuncu bulunuyor. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılmaması durumunda, diğer önemli oyuncuların da ayrılması gündeme gelebilir.
Tüm çabalara rağmen, Diomande'nin uzun vadede kulüpte kalması gerçekçi görünmüyor. Sky'a göre, en geç 2027'de ayrılması muhtemel görünüyor. Ancak o zamana kadar Leipzig, yıldız oyuncusundan hem sportif hem de finansal olarak en yüksek verimi almayı hedefliyor. Maaş artışı, zaman kazanmak ve bir sonraki büyük transfer hamlesini hazırlamak için belirleyici bir faktör olabilir.
Yan Diomande: RB Leipzig'deki istatistikleri
Resmi maçlar
Goller
Asist
29
11
8