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Benjamin Sesko, Manchester United'ın uzun vadeli 9 numarası mı? Michael Owen'ın şüpheleri var, çünkü Manchester United gol yollarında seçenek sıkıntısı yaşıyor
Sesko, Manchester United için bir 'süper yedek' haline geldi
Hücum hattına liderlik edecek güvenilir bir seçenek bulmakta zorlanan, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Wout Weghorst ve Rasmus Hojland gibi isimleri deneyen United, 2025 yaz transfer döneminde Sesko'ya 74 milyon sterlinlik ($100m) yatırım yaptı.
Eski RB Leipzig oyuncusu, Manchester United formasıyla gol hesabını açmak için yedi maça ihtiyaç duydu ve takvim yılı döndüğünde adına yazılan gol sayısı yalnızca ikiydi. O aşamada ortak hedefe yaptığı katkı konusunda ciddi sorular soruluyordu.
2025-26 sezonunun ikinci yarısında bir çıkış dönemi yaşadı; 15 maçta 10 kez fileleri havalandırdı ve adeta bir süper yedek olarak ün kazandı.
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Man Utd'nin bir 9 numara daha transfer etmesi gerekiyor mu?
United, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü öncesinde, Sesko ile rekabet edecek ya da onunla birlikte oynayacak bir başka oturmuş santrforu henüz kadrosuna katmadı. Bunun bir endişe kaynağı olup olmadığı sorulan, Casino.org adına Birleşik Krallık'taki oyuncular için çevrim içi casinolar bulmaya yardımcı olan Premier League şampiyonluğu yaşamış eski Manchester United forveti Owen, GOAL'e şöyle konuştu: “Aslında çoğu zaman, hatta zamanın yarısında o [Sesko] oynamıyor bile ve yine de oldukça iyi iş çıkarıyorlar.
“[Matheus] Cunha'yı ileri uçta ya da [Bryan] Mbeumo'yu, ya da her kimi oynatırlarsa oynatsınlar, onsuz da idare ettiler. Her ne kadar tek gerçek santrfor o olsa da, gelecek hafta Avrupa Kupası finali oynanacak olsa başlayacağından emin değilim. Eğer başka bir seçenekleri, daha iyi bir seçenekleri olsaydı, eminim onu tercih ederlerdi.
“Yine de birkaç kişiyi şaşırttı. En başta o kadar ikna edici değildi ama son on yıl civarında Manchester United takımında ikna edici olmak kolay değil.
“Açıkçası, sezonun ikinci yarısında Manchester United gerçekten çok iyi oynuyor. O da bu role alıştı. Bu sezon kesinlikle daha fazla süre alacağını ve nasıl performans göstereceğini göreceğimizi söylersiniz. Onu Manchester United'ın uzun vadeli santrforu olarak görüyor muyum? Bu konuda şüphelerim var.”
Thiago, Manchester United için iyi bir tercih olur mu?
Manchester United'ın, geçen sezon Premier League'de 22 gol atan ve Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna giren Brentford forveti Igor Thiago için bir hamleyi değerlendiren kulüpler arasında olduğu söyleniyor, ancak Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu şey bir başka güçlü santrfor mu?
Owen şunları ekledi: “Yıllar içinde bu aslında onların tarzı olmadı; sadece uzun toplarda hedef olacak iri bir santrforla oynamak. Oraya böyle birini koyarsanız, oyuncular da orada oynayacak oyuncu tipine uyum sağlamak zorunda kalır.
“Bu onların en acil ihtiyaç duyduğu mevki mi? Emin değilim. Açıkçası Casemiro'yu kaybettiler, ama onun yerini iki başka orta saha oyuncusuyla doldurdular. Hücum seçenekleri için çok fazlalar diyemem, ama geçen yıl onlar için oldukça iyiydiler. Yani Amad zamanın yarısında oynadı ve orada biraz rotasyon yaptılar.
“Bu sezon ellerindeki tek şey ise, tabii ki, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha fazla maç olması. Bunu yönetmek zorunda kalacaklar. Her zaman hem sayıyı hem de kaliteyi artırmak istersiniz.
“Bence Michael Carrick birkaç oyuncu daha almak isteyecektir. Mesele herhangi bir oyuncu almak değil, ancak Şampiyonlar Ligi varken bu kez sayısal derinlik kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Onları tökezletebilecek tek şey, oynamak zorunda kalacakları maç sayısı olacak.”
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Manchester United'ın 2026-27 fikstürü: Hazırlık maçları ve Premier League açılışı
United, Dünya Kupası yıldızlarını yeniden kadroya katarken, sezon öncesi hazırlıklarında hâlâ ritmini bulmaya çalışıyor ve rekabetçi maçlar yeniden başlamadan önce Leeds ve AC Milan'a karşı oynayacağı iki hazırlık maçı daha var.
Sezonun yeni yükselen ekibi Hull City deplasmanında 22 Ağustos'ta 2026-27 sezonunun açılışını yapacak ve bir sonraki transfer dönemi kapanmadan önce, bir forvet daha dahil olmak üzere, yeni yüzleri kadrosuna katmak için 1 Eylül'e kadar süresi bulunuyor.
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