United, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü öncesinde, Sesko ile rekabet edecek ya da onunla birlikte oynayacak bir başka oturmuş santrforu henüz kadrosuna katmadı. Bunun bir endişe kaynağı olup olmadığı sorulan, Casino.org adına Birleşik Krallık'taki oyuncular için çevrim içi casinolar bulmaya yardımcı olan Premier League şampiyonluğu yaşamış eski Manchester United forveti Owen, GOAL'e şöyle konuştu: “Aslında çoğu zaman, hatta zamanın yarısında o [Sesko] oynamıyor bile ve yine de oldukça iyi iş çıkarıyorlar.

“[Matheus] Cunha'yı ileri uçta ya da [Bryan] Mbeumo'yu, ya da her kimi oynatırlarsa oynatsınlar, onsuz da idare ettiler. Her ne kadar tek gerçek santrfor o olsa da, gelecek hafta Avrupa Kupası finali oynanacak olsa başlayacağından emin değilim. Eğer başka bir seçenekleri, daha iyi bir seçenekleri olsaydı, eminim onu tercih ederlerdi.

“Yine de birkaç kişiyi şaşırttı. En başta o kadar ikna edici değildi ama son on yıl civarında Manchester United takımında ikna edici olmak kolay değil.

“Açıkçası, sezonun ikinci yarısında Manchester United gerçekten çok iyi oynuyor. O da bu role alıştı. Bu sezon kesinlikle daha fazla süre alacağını ve nasıl performans göstereceğini göreceğimizi söylersiniz. Onu Manchester United'ın uzun vadeli santrforu olarak görüyor muyum? Bu konuda şüphelerim var.”