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Benjamin Sesko, Manchester United için “sözleşmesine yazılması gereken” bir gol hedefi belirledi – 1999’da üçlü kupayı kazanan oyuncu, 74 milyon sterlinlik forvetin Premier Lig’de nasıl “parlayabileceğini” açıkladı
Sesko, Manchester United’a 74 milyon sterline kadar mal olabilir
Yıllardır golcü bir 9 numara arayışında olan United, 2025 yazında ilham kaynağı olarak Sesko’ya yöneldi. Yüksek potansiyelli forveti RB Leipzig’den transfer etmek için 74 milyon sterlin (99 milyon dolar) transfer ücreti ödendi.
23 yaşındaki oyuncu, İngiliz futbolundaki ilk dönemine yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk golünü 27 Eylül'de, yani yedinci maçında atabildi. Takvim yılı bitmeden sadece iki gol kaydedilebildi ve Kırmızı Şeytanlar'ın doğru seçimi yapıp yapmadığına dair daha da rahatsız edici sorular sorulmaya başlandı.
Sesko, sezonu çift haneli gol sayısıyla tamamladı; tam formunda ve golcü ruhuyla oynadığı dönemlerde ara sıra parlak performanslar sergiledi ve nihayet “Rüyalar Tiyatrosu” olarak adlandırılan bu stadyumda ayaklarını yere sağlam bastıktan sonra daha fazlasının geleceğine dair umut verdi.
Premier Lig savunmalarına sorun çıkarabileceğini kanıtladıktan sonra, şimdi önündeki zorluk oyununu daha da üst seviyeye çıkarmak ve düzenli olarak kişisel rekorlar kırmaya başlamaktır. Sesko, kulüp kariyerinde bugüne kadar sadece iki kez 20 gol barajını aşabilmiştir.
United’ın, yurtiçi ve yurtdışındaki en prestijli kupalar için ciddi bir rakip haline gelmesi için onun bu barajı aşması gerekiyor; zira bu alandaki en iyiler, her iki maçta bir en az bir gol atmayı alışkanlık haline getirmiş durumda.
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Sesko, 2026-27 sezonu için hedef belirledi
Sesko’nun kaydetmesi gereken gol sayıları sorulduğunda, eski Red Devils forveti Yorke – BOYLE Sports ile spor bahisleri konusunda yaptığı söyleşide – GOAL’a şunları söyledi: “Benjamin Sesko, bu sezon Manchester United formasıyla 25 gol atmalı. İşte bu, onun başarması gereken şey. Bu hedef, sözleşmesinde yazılı olmalı.
“Bunu yaparsan, o golleri atarsan, kazanırsın, zirveye tırmanırsın, takımını olması gereken yere yaklaştırırsın ve o bunu yapabilecek kapasitede. Takım için canla başla çalışıyor ve gerekli tüm özelliklere sahip, sahada da iyi bir varlık gösteriyor.”
Manchester United bir forvet daha transfer edecek mi?
Şu an için Sesko’ya güvenen United, Carrick’in kadrosuna yeni takviyeler yapmak üzere transfer piyasasını taramaya devam ediyor. Birden fazla cephede rekabet edebilmek için gerekli olan gol gücüyle birlikte, kadroya girmek için rekabeti artıracak bir golcü daha transfer edilebilir.
Bir başka eski Red Devils forveti olan Louis Saha, geçtiğimiz günlerde GOAL’a verdiği röportajda, forvet pozisyonuna yapılacak takviyelerin takıma ne katması gerektiği sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Benim tercihim, bilmiyorum, belki çılgınca bir şey söylüyorum ama Kylian Mbappé gibi ya da onun tarzında bir oyuncu olurdu. Kylian Mbappé’nin yanında Olivier Giroud’a biraz daha benzeyen ve sahada dolaşabilen birinin olması gibi.
“Bu tür oyuncular, Manchester United’ın her zaman tehlikeli olduğu noktadır. Andy Cole’un etrafında koşan Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy’un etrafında oynayan birileri vardı ve bu her zaman işe yaradı. Hangi diziliş olursa olsun, hangi dönem olursa olsun, bu formül işe yarar.”
Sesko’nun 9 numara olarak getirdiği özellikler
Sesko fiziksel olarak oldukça etkileyici bir oyuncu ve yaz boyunca kas kütlesini artırmış gibi görünüyor; bu nedenle United için “hedef adam” rolünü üstlenebilecek durumda. Carrick, bu devasa Sloven oyuncuyla uyumlu çalışacak daha çevik bir forvet arıyorsa, bu da faydalı bir seçenek olabilir.
Bununla birlikte, Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo da merkez forvetin etrafında etkili bir şekilde oynayabilirler – kulüp kaptanı Bruno Fernandes ise daha geride, oyun kurucu pozisyonundan ileriye doğru ataklar yapabilir – ve genel kanı, Red Devils’ın kendi güçlü yanlarını ön plana çıkaran bir taktik sistem içinde tam potansiyelini ortaya çıkararak 2026-27 sezonunda daha rekabetçi olacağı yönündedir.
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