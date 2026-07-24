Benjamin Sesko, Manchester United için “sözleşmesine yazılması gereken” bir gol hedefi belirledi – 1999’da üçlü kupayı kazanan oyuncu, 74 milyon sterlinlik forvetin Premier Lig’de nasıl “parlayabileceğini” açıkladı

Yıllardır golcü bir 9 numara arayışında olan United, 2025 yazında ilham kaynağı olarak Sesko’ya yöneldi. Yüksek potansiyelli forveti RB Leipzig’den transfer etmek için 74 milyon sterlin (99 milyon dolar) transfer ücreti ödendi.

23 yaşındaki oyuncu, İngiliz futbolundaki ilk dönemine yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk golünü 27 Eylül'de, yani yedinci maçında atabildi. Takvim yılı bitmeden sadece iki gol kaydedilebildi ve Kırmızı Şeytanlar'ın doğru seçimi yapıp yapmadığına dair daha da rahatsız edici sorular sorulmaya başlandı.

Sesko, sezonu çift haneli gol sayısıyla tamamladı; tam formunda ve golcü ruhuyla oynadığı dönemlerde ara sıra parlak performanslar sergiledi ve nihayet “Rüyalar Tiyatrosu” olarak adlandırılan bu stadyumda ayaklarını yere sağlam bastıktan sonra daha fazlasının geleceğine dair umut verdi.

Premier Lig savunmalarına sorun çıkarabileceğini kanıtladıktan sonra, şimdi önündeki zorluk oyununu daha da üst seviyeye çıkarmak ve düzenli olarak kişisel rekorlar kırmaya başlamaktır. Sesko, kulüp kariyerinde bugüne kadar sadece iki kez 20 gol barajını aşabilmiştir.

United’ın, yurtiçi ve yurtdışındaki en prestijli kupalar için ciddi bir rakip haline gelmesi için onun bu barajı aşması gerekiyor; zira bu alandaki en iyiler, her iki maçta bir en az bir gol atmayı alışkanlık haline getirmiş durumda.