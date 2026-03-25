Benjamin Sesko, Manchester United'a 'korku faktörü' getirirken Dimitar Berbatov, 74 milyon sterlinlik forvetin süper yedek rolünü değerlendiriyor
Sesko, United'da nihayet ayaklarını yere basmaya başladı
Yılbaşından bu yana 22 yaşındaki oyuncu formunun zirvesine ulaştı ve Premier Lig tablosunda üçüncü sıraya yükselen Kırmızı Şeytanlar'ın kilit ismi haline geldi. Son 11 maçında attığı sekiz golle Sesko'nun gol sayısı 10'a yükseldi; bu da onu, çoğu zaman yedek kulübesinden oyuna girip etkili olmasına rağmen, yaz transfer döneminde takıma katılan Bryan Mbeumo ile birlikte kulübün en golcü oyuncusu konumuna taşıdı.
Old Trafford'da forvet pozisyonunda oynamayı iyi bilen Berbatov, Sesko'nun RB Leipzig'den 74 milyon sterlin (99 milyon dolar) karşılığında transfer olmasının getirdiği baskıyla nasıl başa çıktığından özellikle etkilendi.
Berbatov, Slovenyalı oyuncunun 'korku faktörü'nü övüyor
Resmi "Inside Carrington" podcast'ine konuk olan eski United forveti Berbatov, Sesko'nun gelişimi hakkında şunları söyledi: "Şu anda tüm niteliklere sahip; şu anda her şey onun için yolunda gidiyor.
"Umarım bu şekilde devam eder. Bence şu anda işler onun için iyiye gidiyor ve her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Ama ben böyle olmasını tercih ederim. Yavaş ama emin adımlarla o özgüveni kazanmasını, golleri atmasını istiyorum; ikisi birbiriyle bağlantılı. Gol attığında özgüven kazanırsın. Takımdaki yerini buluyor ama yedek kulübesinde olsa bile, sahaya çıkacağı işareti rakip takımda bir tehdit ve korku faktörü yaratıyor ve bu da golleri getiriyor.
"Onun yedek kulübesinden çıkıp bazen gol attığını görmek çok güzel. İlk 11'de başlayıp gol atması. Dürüst olmak gerekirse, top ağlara gittiği sürece ne tür goller attığı umurumda değil."
"Süper yedek" tartışması tüm hızıyla devam ediyor
Sesko oldukça golcü bir oyuncu olsa da, başarısının önemli bir kısmı yedek olarak sahaya çıktığı zamanlarda geldi; bu da hem medya hem de taraftarlar tarafından kendisine "süper yedek" lakabının takılmasına neden oldu. Berbatov bu rolü olumlu karşılasa da, bu tanımlama oyuncunun menajeri Elvis Basanovic tarafından pek hoş karşılanmadı. Basanovic, Slovenyalı oyuncunun sadece maçın sonlarında devreye giren taktiksel bir silah olarak görülmeyi hak etmeyen, tam anlamıyla eksiksiz bir forvet olduğunu vurguluyor.
Basanovic, "Bana bu isim [Süper Yedek] hakkında sorarsanız, hoşuma gitmiyor" dedi. "Süper forvet" ifadesini çok daha fazla seviyorum. Bence Benjamin bir süper forvet. Bu yıl 13 maçta ilk 11'de yer aldı, 13 maçta da yedek kulübesinden oyuna girdi. Gollerinin yarısını ilk 11'de, diğer yarısını da oyuna girdikten sonra attı. Onun tam bir forvet olduğunu görebiliyoruz ve Benjamin 'süper forvet' unvanını hak eden biri!"
Şampiyonlar Ligi'ne ulaşma mücadelesi
United'ın odağı artık sezonun son düzlüğüne kayıyor; burada ilk dörtteki yerlerini garantilemeleri gerekiyor. 13 Nisan'da Old Trafford'a konuk olacak Leeds United maçıyla başlayacak olan milli takım arası sonrası yapılacak kritik karşılaşmalara hazırlanırken, Sesko'nun katkıları hayati önem taşıyacak.
Berbatov, Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele eden eski kulübünün gidişatı hakkında şunları ekledi: "Bence takım gerçekten çok iyi futbol oynuyor. İzlemesi büyük bir keyif. Her seferinde, 'tamam, daha fazlasını yapabiliriz' diyoruz, çünkü yanılmıyorsam şu anda üçüncü sıradayız, o yüzden haydi bakalım. Bence bu tüm takımın başarısı. Takım olarak, şu oyuncuyu ya da bu oyuncuyu işaret etmek kolaydır; Bruno [Fernandes], Casemiro, attığı gollerle Sesko, [Matheus] Cunha gibi isimleri kolayca sayabilirsiniz.
"Bu herkesin başarısı, tüm takıma haksızlık olur. Bir takım olarak, birdenbire birbirleri için oynamaya başladılar. Bruno'nun asistleri, Sesko'nun golleri, Casemiro'nun topu almak için gösterdiği azim. Savunma da gelişti. Şu anda her şey akıcı, serbest bir şekilde ilerliyor ve umarım sezon sonuna kadar bundan daha fazlasını göreceğiz."