Benjamin Sesko, Manchester United'a 'korku faktörü' getirirken Dimitar Berbatov, 74 milyon sterlinlik forvetin süper yedek rolünü değerlendiriyor

Resmi "Inside Carrington" podcast'ine konuk olan eski United forveti Berbatov, Sesko'nun gelişimi hakkında şunları söyledi: "Şu anda tüm niteliklere sahip; şu anda her şey onun için yolunda gidiyor.

"Umarım bu şekilde devam eder. Bence şu anda işler onun için iyiye gidiyor ve her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Ama ben böyle olmasını tercih ederim. Yavaş ama emin adımlarla o özgüveni kazanmasını, golleri atmasını istiyorum; ikisi birbiriyle bağlantılı. Gol attığında özgüven kazanırsın. Takımdaki yerini buluyor ama yedek kulübesinde olsa bile, sahaya çıkacağı işareti rakip takımda bir tehdit ve korku faktörü yaratıyor ve bu da golleri getiriyor.

"Onun yedek kulübesinden çıkıp bazen gol attığını görmek çok güzel. İlk 11'de başlayıp gol atması. Dürüst olmak gerekirse, top ağlara gittiği sürece ne tür goller attığı umurumda değil."