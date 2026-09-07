Benjamin Sesko, Everton karşısında Manchester United'ın aldığı 'acı verici' beraberliğe rağmen olumlu noktalara odaklanıyor

Bu gol, kondisyon sorunları nedeniyle sezon öncesi hazırlıklarının büyük bölümü aksayan 23 yaşındaki golcüye moral veren bir katkı sağladı.

Performansından ve takımın ortaya koyduğu çabadan olumlu yanları çıkarmak isteyen Sesko, şöyle devam etti: "Benim için en iyi his gol attığım an, özellikle de böyle bir kulüp için. Takıma goller ve puanlar kazandırabildiğimde, günün sonunda bu benim işim. Tüm maçları yeniden yaşayabilmek için takımla birlikte sahalara dönmek güzel. Elbette bugün kazanmış olmayı isterdim ama bunu değiştiremeyiz.

"Bugünden çıkan tablo en iyi seçenek olmasa bile her şeyi olumlu değerlendirmek gerçekten çok önemli. Maça iyi tarafından bakmak, gelişmeye çalışmak ve bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor."