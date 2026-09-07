Getty Images Sport
Çeviri:
Benjamin Sesko, Everton karşısında Manchester United'ın aldığı 'acı verici' beraberliğe rağmen olumlu noktalara odaklanıyor
Forvet golle geri döndü
Sloven forvet, Hill Dickinson Stadyumu'nda ikinci yarıda oyuna girdikten sonra sezonun ilk golünü attı. Luke Shaw'un nokta atışı ortasına yükselen 30 numara, 88. dakikada yaptığı sert kafa vuruşuyla topu Jordan Pickford'un uzanamayacağı noktadan ağlara göndererek Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi. Ancak 96. dakikada Ainsley Maitland-Niles'ın sansasyonel golü skora dengeyi getirdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
- News Images
Geç gelen çöküş forveti yıktı
Sakatlık dönüşünü kritik bir golle taçlandırmasına rağmen Sesko, takımın uzatma anlarında üç puanı birden bırakmasından duyduğu hayal kırıklığını gizleyemedi. MUTV'ye konuşan Sesko şöyle dedi: "Elbette çok hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü [kazanmaya] çok yakındık ama bir o kadar da uzaktık. Son dakikada böyle bir gol yemek, herkes için acı verici çünkü herkes maçı kazanmaya çalışmak için elinden gelen her şeyi veriyordu. Buradaki herkes bunu istiyor. Böyle anlarda, son bir şutun belirleyici olması çok acı veriyor."
İyileşme sürecindeki adımlar umut veriyor
Bu gol, kondisyon sorunları nedeniyle sezon öncesi hazırlıklarının büyük bölümü aksayan 23 yaşındaki golcüye moral veren bir katkı sağladı.
Performansından ve takımın ortaya koyduğu çabadan olumlu yanları çıkarmak isteyen Sesko, şöyle devam etti: "Benim için en iyi his gol attığım an, özellikle de böyle bir kulüp için. Takıma goller ve puanlar kazandırabildiğimde, günün sonunda bu benim işim. Tüm maçları yeniden yaşayabilmek için takımla birlikte sahalara dönmek güzel. Elbette bugün kazanmış olmayı isterdim ama bunu değiştiremeyiz.
"Bugünden çıkan tablo en iyi seçenek olmasa bile her şeyi olumlu değerlendirmek gerçekten çok önemli. Maça iyi tarafından bakmak, gelişmeye çalışmak ve bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor."
- Action Plus
Kıta sahnesi yanıt bekliyor
Hull City, Ipswich Town ve Everton karşısında oyuna sonradan dahil olan Sesko, maç kondisyonunda zirveye yaklaşırken şimdi ilk 11’de başlamayı hedefliyor. Michael Carrick'in ekibi, hafta ortasındaki Avrupa mesaisine odaklanırken yurt içindeki hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda. United, perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi serüvenine başlamak için Azerbaycan şampiyonu Sabah'ı Old Trafford'da konuk edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun