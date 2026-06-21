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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Moataz Elgammal

Çeviri:

Benjamin Sesko, Barcelona’ya mı?! La Liga şampiyonu, Julian Alvarez’in alternatifi olarak Manchester United’ın forvetine yönelik şok bir transfer hamlesi hazırlıyor

Transfers
B. Sesko
Barcelona
M. United
J. Alvarez
La Liga
Premier Lig

Haberlere göre Barcelona, Julian Alvarez’i kadrosuna katmayı başaramaması durumunda Manchester United’dan Benjamin Sesko’yu yaz transfer döneminde potansiyel bir hedef olarak belirlemiş durumda. La Liga şampiyonu, takımdan ayrılacak olan Robert Lewandowski’nin yerini alacak golcü bir forvet arayışında, ancak Alvarez’in transferi konusunda Atlético Madrid ile yürütülen görüşmeler son derece zorlu geçiyor.

  • Alvarez, Barcelona’nın transfer listesinin başında yer alıyor

    Marca’ya göre, Lewandowski’nin ayrılışının kesinleşmesinin ardından Barcelona, Alvarez’i yaz transfer listesinin en başına koydu. Şu anda Dünya Kupası’nda parlayan Arjantinli forvet, etkileyici bir kariyere sahip.

    Ağustos 2024'te Manchester City'den 75 milyon avroya Atlético Madrid'e transfer olan Alvarez, başkent ekibinde 106 maçta 49 gol attı.

    Bunu, İngiltere'de geçirdiği başarılı dönem izlemişti; o dönemde 103 maçta 36 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 49 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı; bunlara Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta attığı 10 gol de dahildir. Barça, Alvarez'in teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez ve Anthony Gordon ile birlikte yıldızlar topluluğundan oluşan forvet hattında başarılı olacağına inanıyor.

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  • Benjamin Sesko Man Utd 2025Getty/GOAL

    Sesko, güçlü bir yedek seçenek olarak öne çıkıyor

    Atlético, yıldız forvetini ligdeki bir rakibe satmaya şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor ve 100 milyon avronun biraz üzerinde olan ilk teklifi küçümsüyor. Bu büyük engel nedeniyle, sportif direktör Deco bir acil durum planı hazırladı. Transfer girişimi başarısızlıkla sonuçlanırsa, İspanya şampiyonu alternatif hedefler belirledi; bu listede Manchester United’ın forveti Sesko’nun yanı sıra Borussia Dortmund’un forveti Serhou Guirassy ve Levante’nin Kamerunlu forveti Karl Etta Eyong öne çıkıyor.

    Sesko, RB Leipzig formasıyla 87 maçta 39 gol attıktan sonra Ağustos 2025'te 76,50 milyon avroya Old Trafford'a transfer olmuştu. Slovenyalı oyuncu, İngiltere'deki ilk sezonunda 32 maçta toplam 1.817 dakika sahada kalarak 12 gol kaydetti.

  • Flick, oyunla bütünleşmiş bir golcü istiyor

    Flick, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir kadro oluşturmaya çalışırken önündeki muazzam zorluğun farkında. Alman teknik direktör, gelecek sezon forvet hattını yönetecek oyuncunun, ister Alvarez, ister Sesko, ister başka bir aday olsun, belirli bir profile sahip olmasını istiyor. Kadrosunda oluşan boşluktan bahseden Flick, geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: “Takımla uyum içinde olan, ancak aynı zamanda gol atan bir forvete ihtiyacımız var. Net fikirlerimiz var, şimdi transfer piyasasını beklememiz gerekiyor. Kolay olmayacak, ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

  • Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Bundan sonra ne olacak?

    Alvarez’in Dünya Kupası’nda mücadele ettiği süre boyunca Barcelona, durumu yakından takip etmeye devam edecek ve Atlético’nun sonunda fahiş taleplerini düşürmesini umacak. Ancak, görüşmelerde ilerleme kaydedilmezse, Deco ve transfer ekibi dikkatlerini Sesko’ya yöneltebilir. Kulüp, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce yeni hücum liderini kesinleştirmek istediği için önümüzdeki haftalar son derece kritik önem taşıyor.