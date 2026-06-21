Benjamin Sesko, Barcelona’ya mı?! La Liga şampiyonu, Julian Alvarez’in alternatifi olarak Manchester United’ın forvetine yönelik şok bir transfer hamlesi hazırlıyor

Flick, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir kadro oluşturmaya çalışırken önündeki muazzam zorluğun farkında. Alman teknik direktör, gelecek sezon forvet hattını yönetecek oyuncunun, ister Alvarez, ister Sesko, ister başka bir aday olsun, belirli bir profile sahip olmasını istiyor. Kadrosunda oluşan boşluktan bahseden Flick, geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: “Takımla uyum içinde olan, ancak aynı zamanda gol atan bir forvete ihtiyacımız var. Net fikirlerimiz var, şimdi transfer piyasasını beklememiz gerekiyor. Kolay olmayacak, ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."