Benjamin Cremaschi, Miami’den Parma’ya: “Messi’ye kendimi tanıtmak için anneme ne yapmam gerektiğini sordum”

Parma'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Cremaschi, Repubblica'ya konuştu. İtalyan kökenli, Arjantinli ebeveynlere sahip olan ve Miami'de doğup büyüyen Cremaschi, İtalya'ya transfer olmadan önce Inter Miami'de Lionel Messi'nin takım arkadaşıydı: "Messi'yi ilk kez gördüğüm an mı? Sabah çok erken bir saatti. Ben Inter Miami'de zaten altı aydır bulunuyordum, o ise PSG'den yeni gelmişti. Tesisin otoparkına geldim ve onu gördüm, üç çocuğuyla birlikteydi. Ne yapacağımı bilemedim, sonra annemi aradım, etrafta kimse olmadığı ve rahatsız etmeden kendimi tanıtmak için doğru an olduğu için gidip kendimi tanıtmamı tavsiye etti. Ben de yaptım ve inanılmaz olan şey, onun benim kim olduğumu zaten biliyor olmasıydı".