Parma'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Cremaschi, Repubblica'ya konuştu. İtalyan kökenli, Arjantinli ebeveynlere sahip olan ve Miami'de doğup büyüyen Cremaschi, İtalya'ya transfer olmadan önce Inter Miami'de Lionel Messi'nin takım arkadaşıydı: "Messi'yi ilk kez gördüğüm an mı? Sabah çok erken bir saatti. Ben Inter Miami'de zaten altı aydır bulunuyordum, o ise PSG'den yeni gelmişti. Tesisin otoparkına geldim ve onu gördüm, üç çocuğuyla birlikteydi. Ne yapacağımı bilemedim, sonra annemi aradım, etrafta kimse olmadığı ve rahatsız etmeden kendimi tanıtmak için doğru an olduğu için gidip kendimi tanıtmamı tavsiye etti. Ben de yaptım ve inanılmaz olan şey, onun benim kim olduğumu zaten biliyor olmasıydı".
Çeviri:
Benjamin Cremaschi, Miami’den Parma’ya: “Messi’ye kendimi tanıtmak için anneme ne yapmam gerektiğini sordum”
Antrenmanda saygı
"Antrenmanda ondan hiç top kapabildim mi? Hayır, iki nedenden dolayı: Birincisi, ondan topu almak neredeyse imkânsız olurdu; ikincisi, küçük oyunda bir müdahaleyle onu sakatlama riskini elbette almak istemiyoruz. Böyle bir şey olmadan hepimiz önce duruyoruz".
Neden ABD’yi seçti
"Kendimi Amerikalı kadar Arjantinli de hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım herkes İspanyolca konuşuyor, Florida’nın kendisi de çok Latin bir eyalet. Bunu aile içinde de çok konuştuk, çok fazla şüphem vardı, ama sonunda ABD’yi seçmeye karar verdik"
Cremaschi nasıl bir oyuncu?
“Ben biraz her şeyi yapmayı seviyorum, nitekim örnek aldığım oyuncular Valverde, Llorente ve Reece James gibi isimler: Kendimi teknik direktörün hizmetine birçok rolde sunabilmenin bir avantaj olduğunu düşünüyorum, Olimpiyat Oyunları’nı hak etmemi sağlayan da bu çok yönlülük oldu.”
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