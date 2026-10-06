Deplasman ekibinin ev sahibi takım kaptanına duyduğu hayranlık, sahadaki sıradan rekabetin çok ötesine geçiyor. Pek çok kişi tarafından farklı bir seviyede görülen bir ikonun efsanevi statüsünü vurgulayan Tijani, şöyle ekledi: "Messi, sen Tanrı'sın. Bana göre o dünyanın en iyisi, size söylediğim gibi."

Bu görüş, Benin takım doktoru tarafından da güçlü şekilde yinelendi ve röportaj sırasında araya girerek şöyle dedi: "O dünyanın en iyisi. O, futbolun Tanrısı."