Sebastian Frej
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Beninli savunmacı Mohamed Tijani, Arjantin veda maçında 'Tanrı' Lionel Messi'yi durdurmak için komik denebilecek ölçüde taktik plansız kaldıklarını açıkladı
Zayıf taraf, tarihi hazırlık maçını benimsiyor
Beninli savunmacı Tijani, takımının Estadio Monumental'de Messi'yi durdurmaya yönelik herhangi bir taktik planı olmadığını açık yüreklilikle kabul etti. 29 yaşındaki stoper, şu anda dünya sıralamasında 89. basamakta yer alan Benin'in, Güney Amerika'nın devleriyle karşı karşıya gelmeye hazırlandığı süreçte kalite farkının inkâr edilemez olduğunu kabul etti. Afrika'nın zayıf görülen ekibi, inatçı bir düşük blokla oynamak yerine, sadece bu tılsımlı oyun kurucuyu çevreleyen kutlama havasını kucaklamaya istekli.
- Sebastian Frej
"Messi'yi marke etmemize gerek yok"
Resmi antrenman öncesinde bir marketin dışında konuşan eski Rayo Vallecano demirbaşı, takımının tecrübeli forveti sıkı marke etme yönünde herhangi bir talimattan muaf bırakıldığını vurguladı. Arjantin basın kuruluşu C5Ntarafından La Pulga'yı nasıl durdurmayı planladıkları sorulduğunda, Tijani hiç tereddüt etmeden şu yanıtı verdi: "Messi'yi marke etmemize gerek yok. Bu maçın keyfini çıkaracağız. Messi'ye karşı savunmada özel bir plan yok, sadece bu oyunun tadını çıkarmamız gerekiyor, hepsi bu."
Deplasman tribünündeki taraftar grubu, takımın kilit ismine övgüler yağdırdı
Deplasman ekibinin ev sahibi takım kaptanına duyduğu hayranlık, sahadaki sıradan rekabetin çok ötesine geçiyor. Pek çok kişi tarafından farklı bir seviyede görülen bir ikonun efsanevi statüsünü vurgulayan Tijani, şöyle ekledi: "Messi, sen Tanrı'sın. Bana göre o dünyanın en iyisi, size söylediğim gibi."
Bu görüş, Benin takım doktoru tarafından da güçlü şekilde yinelendi ve röportaj sırasında araya girerek şöyle dedi: "O dünyanın en iyisi. O, futbolun Tanrısı."
- Getty Images Sport
Tarihi veda, yeni dönemin habercisi oldu
Buenos Aires'teki gösteri maçı, La Pulga'nın uluslararası kariyerini noktalıyor; ardından 2028 sezonunun sonuna kadar yeniden Inter Miami'ye odaklanacak. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, bir sonraki büyük turnuva döngüsü öncesinde orta sahanın oyun kurucusu olmadan kadroda yaşanacak nöbet değişimini hızla yönetmek zorunda. Les Guepards için ise dünya futbolunun ağır toplarına karşı kendilerini sınamak, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası eleme maçları öncesinde son derece değerli bir öğrenme fırsatı sunuyor.
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