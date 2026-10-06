24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084198678.jpgSebastian Frej
Adhe Makayasa
Çeviri:

Beninli savunmacı Mohamed Tijani, Arjantin veda maçında 'Tanrı' Lionel Messi'yi durdurmak için komik denebilecek ölçüde taktik plansız kaldıklarını açıkladı

L. Messi
M. Tijani
Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları

Lionel Messi, uluslararası arenada son kez sahne almaya hazırlanıyor, ancak yaklaşan rakipleri onu durdurmaktan çok büyüklüğüne tanıklık etmeye daha istekli görünüyor. Benin savunmacısı Mohamed Tijani, takımının efsanevi 10 numarayı durdurmak için hiçbir taktik stratejisi olmadığını itiraf ederek taraftarları şaşırttı.

  • Zayıf taraf, tarihi hazırlık maçını benimsiyor

    Beninli savunmacı Tijani, takımının Estadio Monumental'de Messi'yi durdurmaya yönelik herhangi bir taktik planı olmadığını açık yüreklilikle kabul etti. 29 yaşındaki stoper, şu anda dünya sıralamasında 89. basamakta yer alan Benin'in, Güney Amerika'nın devleriyle karşı karşıya gelmeye hazırlandığı süreçte kalite farkının inkâr edilemez olduğunu kabul etti. Afrika'nın zayıf görülen ekibi, inatçı bir düşük blokla oynamak yerine, sadece bu tılsımlı oyun kurucuyu çevreleyen kutlama havasını kucaklamaya istekli.

  • imago-sport-1084198717.jpgSebastian Frej

    "Messi'yi marke etmemize gerek yok"

    Resmi antrenman öncesinde bir marketin dışında konuşan eski Rayo Vallecano demirbaşı, takımının tecrübeli forveti sıkı marke etme yönünde herhangi bir talimattan muaf bırakıldığını vurguladı. Arjantin basın kuruluşu C5Ntarafından La Pulga'yı nasıl durdurmayı planladıkları sorulduğunda, Tijani hiç tereddüt etmeden şu yanıtı verdi: "Messi'yi marke etmemize gerek yok. Bu maçın keyfini çıkaracağız. Messi'ye karşı savunmada özel bir plan yok, sadece bu oyunun tadını çıkarmamız gerekiyor, hepsi bu."

  • Deplasman tribünündeki taraftar grubu, takımın kilit ismine övgüler yağdırdı

    Deplasman ekibinin ev sahibi takım kaptanına duyduğu hayranlık, sahadaki sıradan rekabetin çok ötesine geçiyor. Pek çok kişi tarafından farklı bir seviyede görülen bir ikonun efsanevi statüsünü vurgulayan Tijani, şöyle ekledi: "Messi, sen Tanrı'sın. Bana göre o dünyanın en iyisi, size söylediğim gibi."

    Bu görüş, Benin takım doktoru tarafından da güçlü şekilde yinelendi ve röportaj sırasında araya girerek şöyle dedi: "O dünyanın en iyisi. O, futbolun Tanrısı."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Argentina Training SessionGetty Images Sport

    Tarihi veda, yeni dönemin habercisi oldu

    Buenos Aires'teki gösteri maçı, La Pulga'nın uluslararası kariyerini noktalıyor; ardından 2028 sezonunun sonuna kadar yeniden Inter Miami'ye odaklanacak. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, bir sonraki büyük turnuva döngüsü öncesinde orta sahanın oyun kurucusu olmadan kadroda yaşanacak nöbet değişimini hızla yönetmek zorunda. Les Guepards için ise dünya futbolunun ağır toplarına karşı kendilerini sınamak, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası eleme maçları öncesinde son derece değerli bir öğrenme fırsatı sunuyor.

Hazırlık Maçları
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Benin crest
Benin
BEN