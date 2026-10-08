Getty Images Sport
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Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, Lionel Messi ve Arjantin yıldızlarının efsanenin vedasının ardından forma değiştirmeyi ya da fotoğraf çektirmeyi reddetmesine öfkelendi
Hayal kırıklığı yaratan bir veda maçı
Messi, salı günü Arjantin formasıyla son maçına Benin karşısında alınan 3-0’lık hazırlık maçı galibiyetinde çıktı. 39 yaşındaki oyuncu, milli takımı bıraktığı bu tarihi günü emekliye ayrılmadan önce bir penaltı golü atarak taçlandırdı.
Ancak bu an, rakip açısından hayal kırıklığıyla sona erdi. Benin Teknik Direktörü Rohr, Güney Amerika ekibinin son düdüğün ardından takımını tamamen dışladığını öne sürdü. Teknik adama göre oyuncularının Arjantin kadrosuyla iletişim kurması yasaklandı. Bu da onların maç sonrasındaki geleneksel forma değiştirme ve rakiplerini selamlama fırsatını kaçırmaları anlamına geldi.
- AFP
Güvenlik, Messi fotoğraflarını engelliyor
Benin kadrosunun, sekiz kez Ballon d'Or kazanan futbolcuya karşı oynadıkları maçı ölümsüzleştirmek için çaresizce çabaladığı bildirildi. Rohr, takımının girişimlerinin kesin şekilde reddedilmesinin ardından sonunda eli boş kaldığını anlattı.
"Oyuncularım her şeyi denedi ama hiçbir şey işe yaramadı," dedi Rohr, RMC Sport'a. "Arjantinliler oyuncularımıza hiçbir şey vermedi, Messi ile bir fotoğraf bile çektirmediler. Forma değiştirmek istedik ama hiçbir forma alamadık. Oyuncu koridorlarına girmemize bile izin vermediler. Güvenlik görevlileri herkesi geri çeviriyordu. Oyuncular, Arjantinli oyuncularla forma değiştirme umuduyla formalarıyla geliyordu."
Scaloni küçük bir teselli sundu
Rohr, Messi ile aynı sahayı paylaşmanın oyuncuları için sıra dışı bir deneyim olduğunu kabul etti. Yine de tecrübeli teknik adam, takımının o gece biraz daha fazla takdiri hak ettiğini düşündü. Benin'in hocası sonunda kendisi için küçük bir hatıra parçası almayı başardı. Rakip takımın kampına yaklaşmak için son düdüğün ardından 30 dakikadan fazla bekledi.
Rohr, yanında getirdiği eski, maçta giyilmiş Messi formasını Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin sonunda imzaladığını açıkladı. Hazırlık maçının ardından iki kamp arasındaki tek başarılı etkileşimin bu olduğu ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
İnanılmaz bir dönemin sonu
Bu maç, futbol tarihinin uluslararası düzeydeki en büyük kariyerlerinden birine resmen noktayı koyuyor. Messi, Arjantin'den en başarılı ve en ikonik oyuncusu olarak ayrılıyor. Hücum oyuncusu, milli takım kariyeri boyunca iki Copa America şampiyonluğu kazandı ve üç Dünya Kupası finaline çıktı. Sonunda 2022'de, ülkesini Katar'da zafere taşıdıktan sonra dünya şampiyonu oldu.
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