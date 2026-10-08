Rohr, Messi ile aynı sahayı paylaşmanın oyuncuları için sıra dışı bir deneyim olduğunu kabul etti. Yine de tecrübeli teknik adam, takımının o gece biraz daha fazla takdiri hak ettiğini düşündü. Benin'in hocası sonunda kendisi için küçük bir hatıra parçası almayı başardı. Rakip takımın kampına yaklaşmak için son düdüğün ardından 30 dakikadan fazla bekledi.

Rohr, yanında getirdiği eski, maçta giyilmiş Messi formasını Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin sonunda imzaladığını açıkladı. Hazırlık maçının ardından iki kamp arasındaki tek başarılı etkileşimin bu olduğu ortaya çıktı.