ITV Sport'a konuşan Rogers, ilk ortalarının kendi standartlarının altında kaldığını ve teknik direktörün tepkisini çektiğini kabul etti.

"Evet, birkaçından memnun değildim. Teknik direktör onlardan birinin ardından bana baktı ve pek memnun görünmüyordu" dedi. "Bu, gurur duyduğum bir şey, bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama birinin sonuç vermesi güzeldi. Kaptan için yine asist yaptığım için mutluydum."

24 yaşındaki oyuncu, takımın daha geniş çerçevedeki yaklaşımını değerlendirirken İngiltere'nin taktik anlayışında olumlu bir değişim olduğuna dikkat çekti.

"Oynamak istediğimiz yol bu ve bunu tüm kampta gerçekten görebiliyordunuz, hatta İspanya maçında bile. Daha pozitif olmaya çalışıyoruz ve kendimizi göstermeye çalışıyoruz" diye açıkladı Rogers. "Dünya Kupası sırasında, dönüp baktığınızda, maçların bazı anlarında gerçek kapasitemizi tam olarak ortaya koyamadığımız zamanlar oldu.

"Elbette Dünya Kupası'nda bu daha zor ve takımlar sizi durdurmaya çalışıyor ama kendimizi biraz daha fazla göstermek ve bir takım olarak gelişmeye, ilerlemeye devam etmek istediğimizi biliyorduk. Bence bunu kesinlikle yaptık ve bu doğru yönde atılmış bir adım."



