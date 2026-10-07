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'Benimle pek mutlu görünmüyordu' - Chelsea yıldızı Morgan Rogers, İngiltere'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçta Harry Kane'in asistine rağmen Thomas Tuchel'in ÖFKESİNİ açıkladı
Kritik asist öncesinde erken sıkıntılar
Rogers, kısa süre önce İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0 ezip geçtiği maçta gol attığı etkili performansının ardından sağ kanatta ilk 11'de yer aldı. Ancak Chelsea'nin 117 milyon £'luk transferi, Wembley'de maça sarsıntılı bir başlangıç yaptı; ritmini bulmakta zorlandı ve ceza sahasına birkaç etkisiz orta gönderdi.
Talihi ise devre arasından hemen önce döndü; Kane'in yakın mesafeden tamamladığı şık golde ilk dokunuşla nefis bir pas çıkardı. İngiltere, Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı gol ve Kane'in bir golü daha sayesinde Çekya'yı UEFA Uluslar Ligi'nde 3-0'la rahat geçti. Rogers, devre arasında ikinci asistini yapmaya da yaklaştı ancak Lukas Hornicek, Jude Bellingham'ın aşırttığı vuruşa izin vermedi.
- Getty Images Sport
Uluslararası sahnede öne çıkıyor
ITV Sport'a konuşan Rogers, ilk ortalarının kendi standartlarının altında kaldığını ve teknik direktörün tepkisini çektiğini kabul etti.
"Evet, birkaçından memnun değildim. Teknik direktör onlardan birinin ardından bana baktı ve pek memnun görünmüyordu" dedi. "Bu, gurur duyduğum bir şey, bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama birinin sonuç vermesi güzeldi. Kaptan için yine asist yaptığım için mutluydum."
24 yaşındaki oyuncu, takımın daha geniş çerçevedeki yaklaşımını değerlendirirken İngiltere'nin taktik anlayışında olumlu bir değişim olduğuna dikkat çekti.
"Oynamak istediğimiz yol bu ve bunu tüm kampta gerçekten görebiliyordunuz, hatta İspanya maçında bile. Daha pozitif olmaya çalışıyoruz ve kendimizi göstermeye çalışıyoruz" diye açıkladı Rogers. "Dünya Kupası sırasında, dönüp baktığınızda, maçların bazı anlarında gerçek kapasitemizi tam olarak ortaya koyamadığımız zamanlar oldu.
"Elbette Dünya Kupası'nda bu daha zor ve takımlar sizi durdurmaya çalışıyor ama kendimizi biraz daha fazla göstermek ve bir takım olarak gelişmeye, ilerlemeye devam etmek istediğimizi biliyorduk. Bence bunu kesinlikle yaptık ve bu doğru yönde atılmış bir adım."
Kane'e bir kupa kazandırma görevi
Kane'in attığı iki gol, milli takım kariyerindeki gol sayısını 91'e çıkarırken Peter Shilton’ın 125 maçlık tüm zamanların rekorunu da egale etti. Rogers, Bayern Münih'in yıldızını övmekte gecikmedi ve onun takım üzerindeki kalıcı etkisini vurguladı.
Rogers, "Onu tarif edecek kelime bulamıyorsunuz" dedi. "Gerçekten eşi benzeri yok ve ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, neler yaptığını gerçekten ama gerçekten özümsememiz gerekiyor. İnanılmaz. Sadece golleri ve milli maç sayısı değil, kendini oyuna veriş şekli, oynayış biçimi, örnek olarak liderlik etmesi de öyle. Genç oyuncuların ve benim örnek alabileceği gerçek bir idol."
İngiltere'nin yakın dönemde Dünya Kupası yarı finalinde yaşadığı hayal kırıklığından güç alan Rogers, Kane'in uzun süredir beklenen milli takım kupasına ulaşmasına yardımcı olmaya kararlı. "Muhtemelen eksik olan tek şey bu, onun dışında İngiltere için kelimenin tam anlamıyla her şeyi yaptı" diye ekledi. "Muhtemelen sadece kupa kaldı ve bizim de odaklandığımız tek şey bu. Önümüzde birkaç fırsat daha var ve kendine baktığı fiziksel durum, içindeki açlık sayesinde onun orada olacağını biliyorum... her zamanki gibi goller atıyor olacak. İngiltere formasıyla hak ettiği o kupayı ona kazandırmak için herkes elini taşın altına koymalı."
- Getty Images Sport
Kritik sınavlar öncesinde yeniden lig mesaisine dönüş
Milli ara sonrası Rogers, yeniden kulüp futboluna odaklanacak. Chelsea, yurt içi futbolun yeniden başlamasıyla birlikte bu cumartesi Premier League'de Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım cephesinde ise İngiltere, Uluslar Ligi A3 Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Tuchel'in ekibi, gelecek ay önce Wembley'de Hırvatistan'a karşı rövanş maçında yeniden bir araya gelecek, ardından üç gün sonra son Avrupa ve dünya şampiyonuna karşı rövanşı almak için Atletico Madrid'in Metropolitano'suna gidecek.
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