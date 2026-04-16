"Benim yaptığım berbat bir hata!" FC Bayern Münih'ten Manuel Neuer, tarihi hatasının ardından özeleştiride bulunuyor – ama yine de kendini övüyor

"O durumda benim için zordu, topu sağ kanattaki Stani'ye (Josip Stanisic; Editörün notu) atmak istedim. Topa çok kötü vurdum. Orada attığım top tam bir fiyaskoydu" dedi Neuer, maçtan sonra karışık bölgede yaptığı hatayla ilgili olarak. Aynı zamanda, Real Madrid'e karşı oynadıklarını ve burada her şeyin olabileceğini hatırlatan "uyandırıcı bir an" olduğunu da ekledi. "Tabii ki benim için kötü bir başlangıç oldu, ama bunu unutmaya çalışıp her zamanki gibi oynamaya devam etmeliyim."

1-2'lik golde de Güler'in serbest vuruşunu ağlara gönderdiği sırada Neuer pek iyi görünmüyordu. Topu geç mi gördüğü yoksa topun çok iyi yerleştirilmiş mi olduğu sorusuna deneyimli kaleci şöyle cevap verdi: "Hayır, harika bir vuruştu. Hız açısından da." DAZN'de Neuer, Münih açısından 0-1'e yol açan hatasıyla ilgili olarak yine "şanssız bir top"dan bahsetti ve Güler'in iyi sol ayağını vurguladı. "Arkasında iyi bir güç vardı, bunu kolayca yapabiliyor ve bu onu diğerlerinden ayıran özellik."

Spor direktörü Max Eberl, 4-3'lük galibiyetin ardından DAZN mikrofonuna şunları ekledi: "Elbette bugün hayal ettiğimiz şey bu değildi ve Manu için de kesinlikle öyle. Ama futbolda işler böyledir. Bir maçta kahramansın, bir sonraki maçta ise hatayı yaptığın için başlangıçta tırnak içinde aptal oluyorsun." İlk maçta Neuer, birkaç muhteşem kurtarışla 2-1'lik galibiyette büyük rol oynadı ve ardından UEFA tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ancak gerçeğin tamamı, kalecinin oyunu hızlandırmak istediği bazı durumlarda - Güler'in ilk golünde olduğu gibi - her zaman en iyi performansı gösteremediği de dahil.