Almanya'nın rekor şampiyonu takımının kaptanı, maçın başlamasından sadece 35 saniye sonra büyük bir pas hatasıyla konuk takıma Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golü adeta gümüş tepside sunarak takımına büyük bir kötülük yaptı. Golcü Arda Güler, aynı zamanda Bayern'e kulüp tarihindeki en hızlı Şampiyonlar Ligi golünü de attı.
"Benim yaptığım berbat bir hata!" FC Bayern Münih'ten Manuel Neuer, tarihi hatasının ardından özeleştiride bulunuyor – ama yine de kendini övüyor
"O durumda benim için zordu, topu sağ kanattaki Stani'ye (Josip Stanisic; Editörün notu) atmak istedim. Topa çok kötü vurdum. Orada attığım top tam bir fiyaskoydu" dedi Neuer, maçtan sonra karışık bölgede yaptığı hatayla ilgili olarak. Aynı zamanda, Real Madrid'e karşı oynadıklarını ve burada her şeyin olabileceğini hatırlatan "uyandırıcı bir an" olduğunu da ekledi. "Tabii ki benim için kötü bir başlangıç oldu, ama bunu unutmaya çalışıp her zamanki gibi oynamaya devam etmeliyim."
1-2'lik golde de Güler'in serbest vuruşunu ağlara gönderdiği sırada Neuer pek iyi görünmüyordu. Topu geç mi gördüğü yoksa topun çok iyi yerleştirilmiş mi olduğu sorusuna deneyimli kaleci şöyle cevap verdi: "Hayır, harika bir vuruştu. Hız açısından da." DAZN'de Neuer, Münih açısından 0-1'e yol açan hatasıyla ilgili olarak yine "şanssız bir top"dan bahsetti ve Güler'in iyi sol ayağını vurguladı. "Arkasında iyi bir güç vardı, bunu kolayca yapabiliyor ve bu onu diğerlerinden ayıran özellik."
Spor direktörü Max Eberl, 4-3'lük galibiyetin ardından DAZN mikrofonuna şunları ekledi: "Elbette bugün hayal ettiğimiz şey bu değildi ve Manu için de kesinlikle öyle. Ama futbolda işler böyledir. Bir maçta kahramansın, bir sonraki maçta ise hatayı yaptığın için başlangıçta tırnak içinde aptal oluyorsun." İlk maçta Neuer, birkaç muhteşem kurtarışla 2-1'lik galibiyette büyük rol oynadı ve ardından UEFA tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ancak gerçeğin tamamı, kalecinin oyunu hızlandırmak istediği bazı durumlarda - Güler'in ilk golünde olduğu gibi - her zaman en iyi performansı gösteremediği de dahil.
Neuer kendini övüyor - Sözleşme uzatma teklifi henüz gelmedi
Bununla birlikte Eberl, 55. dakikada Kylian Mbappé'ye karşı yaptığı olağanüstü kurtarışla takımın 2-4 geriye düşmesini önleyen Neuer'i övdü. "Bunu unutmamak gerekir." Neuer söz konusu sahne hakkında sorulduğunda, kendini övmekten alıkoyamadı. "O, belirleyici bir kurtarıştı. Trent'ten (Alexander-Arnold; editörün notu) harika bir orta gelmişti, o da topu vole vuruşuyla kontrol etti ve top yukarı doğru gitti. Sonra da belki de benim klasik kurtarışlarımdan biri gibi, onu tuttum," dedi.
Eberl ise, tek bir hatanın artık 40 yaşında olan oyuncunun geleceğini belirlemeyeceğini vurguladı. "Şimdi tek bir hatalı pas yüzünden - ki bu da Manu'nun oyun tarzı - sözleşme uzatımı ya da başka bir şey kararlaştırmak, bu FC Bayern'in tarzı değil." Bilindiği gibi, bir numaralı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, bir yıl daha Bayern kalesini koruyup korumayacağına dair kararın tamamen Neuer'e ait olduğunu açıkladı. Ancak Eberl, henüz bir teklifin olmadığını belirtti. "Manu ile konuştuk. Tartışmalar sadece bizim çevremizde oluyor, ama Manu ile çok, çok netiz. Manu bize, şu anda Nisan ayındaki maçları oynamak istediğini söyledi; her şey orada ortaya çıkacak: Kondisyon, zihinsel tazelik, bir yıl daha oynamak isteme isteği. Bize bunu işaret etmesi gerekiyor, o zaman her şeyi bir araya getireceğiz ve muhtemelen bir çözüm de bulunacaktır. Tabii talepler ütopik nitelikte değilse. Bu da elbette bir faktör. Ama bunu hayal edemiyorum."
Neuer'in sözleşmesinin uzatılması "muhtemel" görünüyor - Urbig'e daha fazla süre verilecek
Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesindeki basın toplantısında Neuer, yakında bir karar açıklayacağını duyurmuştu. "Cesaretimi toplayıp bir karar verene kadar çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum," diye ekledi. "Ve tabii ki o zaman kulüple görüşmeler yapılacak." Sport Bild gazetesi ise Neuer'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasının artık "muhtemel" olduğunu bildirdi. Ancak bunun bir yan etkisi olarak, 2014 Dünya Şampiyonu'nun önümüzdeki sezon çok daha az süre alacağı belirtiliyor. Buna karşılık, Neuer'in yedeği Jonas Urbig'in daha fazla maç tecrübesi kazanması ve bu şekilde "Neuer sonrası döneme" daha iyi hazırlanması hedefleniyor. 22 yaşındaki oyuncunun 20 maçta forma giymesi planlanıyor.
Urbig, bu sezon şu ana kadar 14 maçta kaleyi korudu. Ancak, yılın başında Neuer'in iki kas sakatlığı nedeniyle toplamda yaklaşık bir ay zorunlu ara vermek zorunda kalması ve bu nedenle altı maçı kaçırmasından da faydalandı.
Neuer, Mart sonundaki milli maç arası sırasında da dinlenmek zorunda kalmış ve kas yırtılması nedeniyle toplam dört maçı kaçırmıştı. Nisan başında, Madrid ekibiyle ilk karşılaşmadan kısa bir süre önce SC Freiburg maçında sahalara geri döndü. Bunun sonucunda Şampiyonlar Ligi'nde 136 ve 137. kez ilk 11'de yer aldı ve böylece Lionel Messi'yi (136) geride bıraktı. Bu sıralamada tartışmasız lider, Şampiyonlar Ligi'nde 149 kez ilk 11'de yer alan Real Madrid efsanesi Iker Casillas olmaya devam ediyor.
Manuel Neuer: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 33 Yenilen goller 33 Kalesinde gol görmeden oynadığı maçlar 11