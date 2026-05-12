Bu sonuç, taraftarlar ve yorumcular arasında tartışmalara yol açtı; bazıları, nispeten az sayıda ilk 11'de forma giymiş bir oyuncunun ligin en prestijli bireysel ödülünü nasıl kazanabildiğini sorguladı. Törenin ardından karışık bölgede konuşan Dembélé, kazandığı ödülün etrafında dönen tartışmaların farkında olduğunu belirtse de, sahada geçirdiği her dakikayı verimli bir şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

Foot Mercato'nun aktardığına göre, "Benim Ballon d'Or'un son sahibi olmam nedeniyle algılar değişti" dedi. "Ve evet, fiziksel olarak epey bir sıkıntı yaşadım. Çok fazla süre almadım ama sahaya her çıktığımda takım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Marsilya ve Lille maçlarında da durum böyleydi, takımına yardımcı olmaya çalıştım. Oynadığım sürelerin iki katı değerinde olup olmadığını bilmiyorum, ama oyuncuların bana oy vermesinden mutluyum."



