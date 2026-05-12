AFP
Çeviri:
"Benim sürelerim iki kat sayılıyor mu bilmiyorum" - Ousmane Dembélé, bu sezon PSG'de sadece dokuz maçta ilk on birde yer almasına rağmen Vitinha ve Mason Greenwood'u geride bırakarak Ligue 1 Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı
Dembele, az sayıda ilk 11'de yer almasına rağmen ödülü kazandı
Dembele, bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamamasına rağmen 2025-26 sezonunun Ligue 1 Yılın Oyuncusu seçilmesini savundu. PSG'nin kanat oyuncusu, sezon boyunca ligde sadece dokuz maçta ilk 11'de yer aldı, ancak yine de en büyük bireysel ödülü kazandı. Dembele, PSG'den takım arkadaşları Vitinha ve Nuno Mendes'in yanı sıra Marsilya'nın forvetleri Greenwood ve Florian Thauvin'in de yer aldığı güçlü adaylar listesini geride bırakarak ödülü kazandı. Bu ödül, Dembele'nin üst üste ikinci kez bu ödülü kazandığını gösteriyor.
Dembele eleştirilere yanıt verdi
Bu sonuç, taraftarlar ve yorumcular arasında tartışmalara yol açtı; bazıları ise nispeten az sayıda ilk 11'de forma giymiş bir oyuncunun ligin en prestijli bireysel ödülünü nasıl kazanabildiğini sorguladı. Törenin ardından karışık bölgede konuşan Dembele, kazandığı ödülün etrafında dönen tartışmaların farkında olduğunu belirtse de, sahada geçirdiği her dakikayı en iyi şekilde değerlendirdiğini vurguladı.
Foot Mercato'nun aktardığına göre, "Ben şu anki Ballon d'Or sahibi olduğum için algılar değişti" dedi. "Ve evet, fiziksel olarak epey bir aksilik yaşadım. Çok fazla süre almadım ama sahaya her çıktığımda takım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Marsilya ve Lille maçlarında da durum böyleydi, takımına yardımcı olmaya çalıştım. Oynadığım sürelerin iki katı değerinde olup olmadığını bilmiyorum, ama oyuncuların bana oy vermesinden mutluyum."
Vitinha ile şakalar
PSG'nin yıldızı, tören sırasında takım arkadaşı Vitinha ile de neşeli bir an yaşadı. Orta saha oyuncusunun performansını öven Dembele, şakayla karışık bir şekilde gol atamamış olmasının aleyhine işlediğini ima etti.
RMC Sport'a göre Dembele şöyle konuştu: "Tüm aileme, personele, başkana ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir teknik direktöre sahip olduğum için şanslıyım; o olağanüstü birisi. Vitinha'ya da teşekkür ederim, çünkü benden kendisine küçük bir övgüde bulunmamı istedi. O olağanüstü bir takım arkadaşı, bence bu ödülü hak etti, ama bir gol atarak."
Vitinha bu şakaya şöyle cevap verdi: "O bunu hak etti. O Ballon d'Or kazananı, ligimizin en iyi oyuncusu. İşleri çabuk halledin, yoksa o [Dembele] çok terleyecek. Bu onun için bir eziyet olabilir."
Sınırlı süreye rağmen güçlü etki
Oynama süresiyle ilgili tartışmalara rağmen, Dembele’nin sezon boyunca gösterdiği performans etkileyici olmaya devam etti. Ligue 1’de çıktığı 20 maçta, kanat oyuncusu 10 gol ve 6 asist kaydetti. PSG’nin bir başka lig şampiyonluğunu garantilemek için mücadele ettiği sezonun ikinci yarısında, Dembele’nin etkisi özellikle önemli hale geldi. Dembele’nin önemli maçlarda belirleyici anlar yaratma yeteneği, oy verenler nezdinde lehine bir etki yarattı.
Ayrıca, bir başka PSG yıldızı olan Desire Doue de 2025-26 sezonunun Ligue 1 Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 20 yaşındaki PSG kanat oyuncusu, muhteşem bir sezonun ardından Joao Neves ve Warren Zaïre-Emery gibi adayları geride bırakarak bu ödülü üst üste ikinci kez kazandı.