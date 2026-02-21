"Benim sözlüğümde böyle bir kelime yok" - Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Wolves ile berabere kaldıkları maçın ardından "bottle jobs" (korkaklık) etiketi ile ilgili sert bir yanıt verdi

Özellikle son birkaç gündür bir ifade dikkat çekiyor. "Bottle jobs" (zayıf anlar), rahat bir şekilde maçı kazanması beklenen bir takımın zihinsel güçsüzlüğünü ima ediyor ve bazı taraftarlar, Arsenal'in Wolves'a karşı yaptığı hatayı, Arteta'nın takımını bu terimle yaftalamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Ancak İspanyol teknik adam, takımını bu şekilde tanımlamayacağını söyledi.

Pazar günü Tottenham Hotspur ile oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Bu benim kelime dağarcığımda yer almıyor ve ben böyle görmüyorum çünkü kimsenin bunu kasıtlı olarak yapmak istediğini düşünmüyorum. Ben bu kelimeyi kullanmazdım, ama bu benim görüşüm.

Bu kişisel bir görüş, bir bakış açısı. Buna saygı duymak gerekir. Basın toplantısında da bunu söyledim. Wolves maçında oyunun gidişatına göre iki puan kaybettiniz, bunu kabullenmek zorundasınız.

“Benim asıl ilgilendiğim şey bir sonraki maç, bizden ne yapabileceğimiz, bu işi neden sevdiğimiz ve bundan sonra kaderimizi nasıl yazacağımız.”