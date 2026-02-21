Getty Images Sport
"Benim sözlüğümde böyle bir kelime yok" - Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Wolves ile berabere kaldıkları maçın ardından "bottle jobs" (korkaklık) etiketi ile ilgili sert bir yanıt verdi
Arsenal, Premier Lig şampiyonluğu yarışında sallanıyor
Arsenal, Premier Lig şampiyonluk yarışında güçlü konumunu korusa da, Wolves ile şok bir beraberlikle sonuçlanan maçın ardından en yakın rakibi City ile arasındaki farkı 7 puana çıkarmayı başaramadı. Bukayo Saka ve Piero Hincapie'nin golleriyle kuzey Londra devi rahat bir üstünlük sağladı, ancak Hugo Bueno'nun muhteşem golü gergin bir sonuca yol açtı ve Tom Edozie'nin şutu, David Raya ile Gabriel Magalhaes arasındaki iletişim hatası sonucu Riccardo Calafiori'den sekti ve ağlara gitti.
Gunners, bir maç daha fazla oynamış olmasına rağmen City'nin 5 puan önünde yer alıyor, ancak hafta ortasında aldıkları beraberlik eleştirilere neden oldu ve bazı bahisçiler, Arteta'nın takımının beklentilerin baskısına yenik düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.
Arteta: 'Bottle jobs' benim sözlüğümde yer almıyor
Özellikle son birkaç gündür bir ifade dikkat çekiyor. "Bottle jobs" (zayıf anlar), rahat bir şekilde maçı kazanması beklenen bir takımın zihinsel güçsüzlüğünü ima ediyor ve bazı taraftarlar, Arsenal'in Wolves'a karşı yaptığı hatayı, Arteta'nın takımını bu terimle yaftalamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Ancak İspanyol teknik adam, takımını bu şekilde tanımlamayacağını söyledi.
Pazar günü Tottenham Hotspur ile oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Bu benim kelime dağarcığımda yer almıyor ve ben böyle görmüyorum çünkü kimsenin bunu kasıtlı olarak yapmak istediğini düşünmüyorum. Ben bu kelimeyi kullanmazdım, ama bu benim görüşüm.
Bu kişisel bir görüş, bir bakış açısı. Buna saygı duymak gerekir. Basın toplantısında da bunu söyledim. Wolves maçında oyunun gidişatına göre iki puan kaybettiniz, bunu kabullenmek zorundasınız.
“Benim asıl ilgilendiğim şey bir sonraki maç, bizden ne yapabileceğimiz, bu işi neden sevdiğimiz ve bundan sonra kaderimizi nasıl yazacağımız.”
Arteta şampiyonluk yarışında sakinliğini koruyor
Arsenal'in baskıyı bertaraf edip 2003-04 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanacak zihinsel güce sahip olup olmadığı konusunda sorular devam ediyor, ancak Arteta, Çarşamba günkü zorlu maçın ardından son birkaç gün içinde öfkeyle tepki göstermediğini açıkladı.
O, "Bu benim vermem gereken bir karar değil. Onları seviyorum, hepsi bu, çocuklarım gibi, nasıl olursa olsun. Onlara vermeye çalıştığım şey değil, onların ihtiyacı olan şey. Onların gerçeğe ihtiyacı var. Çok önemli bir şema var: onlara verdiğiniz destek ve onlardan beklediğiniz talepler. Taleplerinizin gerçekten çok yüksek olmasını istiyorsanız, destek de öyle olmalı. Aksi takdirde işe yaramaz.
“İnanın bana, talepler çok yüksek. Onlar da biliyor. Uzun zamandır biliyorlar. Bu bir sorun olmayacak. Standartlarımıza ulaşamadığımızda, bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Hiçbir zaman tek bir oyuncuyu veya takımı suçladığımı sanmıyorum. Sorumlu biri varsa, o da benim.”
Arsenal, Kuzey Londra derbisinde kaderini belirleyecek maça çıkıyor
Arsenal'in Premier Lig'in zirvesindeki liderliği, Pazar günü zor durumdaki yerel rakibi Tottenham ile karşılaşana kadar 2 puana kadar düşebilir. City ise Cumartesi gecesi Newcastle United ile karşılaşacak. Ancak, 2022'den beri Kuzey Londra derbisinde yenilgi yüzü görmeyen Gunners için işaretler olumlu.
Bu maçın ardından Arsenal, bir başka Londra derbisinde Chelsea'yi ağırlayacak, ardından Brighton ve Mansfield Town'u ziyaret edecek. Mansfield Town ile oynanacak maç FA Cup beşinci turunda olacak.
